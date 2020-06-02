РАН заявила о разработке вакцины от коронавируса в виде кисломолочных продуктов

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин рассказал, что ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса. Об этом пишет РБК.

Антигены в ней заключаются в микрокапсулы, защищающие от пищеварительных ферментов, а затем прикрепляются к бактериям-пробиотикам, которые содержатся в кисломолочных продуктах.

«Мишенью для клонирования является ген, кодирующий S-белок коронавируса. Ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика, и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — рассказал о технологии Чехонин. По его словам, сейчас ведутся доклинические испытания.

Однако некоторые ученые считают, что эта идея пока неосуществима. «Так как эти пробиотики вводятся в организм в виде кисломолочных продуктов, то авторы считают, что туда можно вставить дополнительный белок и таким образом вводить вакцину. Если бы это было возможно, то уже давно человеческий организм выработал иммунитет и на белки этих бактерий. Поэтому мне идея не кажется легкоосуществимой», — говорит член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

В России на данный момент вакцину разрабатывают минимум семь различных команд ученых. Накануне появилась информация, что одну из их разработок Министерство обороны испытает на военнослужащих-добровольцах.

Сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью. «Работа над вакциной идет полным ходом, мы ждем результатов», — заявил он.