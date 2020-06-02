Минобороны испытает вакцину от коронавируса на военнослужащих-добровольцах

Министерство обороны России объявило об испытаниях вакцины от коронавируса в России. Ее протестируют на специально отобранных военнослужащих-добровольцах. Об этом пишет «Интерфакс».

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — рассказали в министерстве.

Первая группа добровольцев заселится в специальное медучреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны 3 июня — для подготовки к эксперименту и предварительного медобследования. В разработке вакцины участвовали сотрудники института.

Ранее работники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые участвовали в создании вакцины вместе со специалистами Минобороны, проверили ее на себе. Испытания прошли успешно, рассказал директор исследовательского центра Александр Гинцбург.

Он отметил, что имеется в виду перспективная векторная вакцина на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. По словам Гинцбурга, вакцина должна быть зарегистрирована к концу лета.

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