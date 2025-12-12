Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
В Москве пошел снег

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В разных районах Москвы начался снег, кое-где с дождем. Фото и видео природного явления выкладывают в соцсетях. 

Синоптики объявили в столице и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. До 21.00 в регионе ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах ― сильная гололедица.

В субботу 13 декабря ожидается первая зимняя метель. Порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду. 

В этом году декабрь в Москве четвертый раз за XXI век начался без снега. Такое происходило лишь в 2006, 2008 и 2009 годах. При этом в 2008-м снег выпал лишь 23 декабря.

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что настоящая зима придет в Московскую область в воскресенье. В регионе ожидаются сильные морозы до -15 градусов, снегопады и метели. 

