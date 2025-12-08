Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Сильные морозы, снегопады и метели ожидаются в Московской области в ближайшее воскресенье. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье в тылу мощного циклона „провалит Арктика“. Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном», — рассказал он.

Ночью температура опустится до 7–12 градусов Цельсия ниже нуля, а на востоке Подмосковья возможны морозы до –15 градусов. Днем будет ненамного теплее: от –6 до –11 градусов.

Погода осложнится скоротечными, но интенсивными снегопадами и метелью, что приведет к образованию снежных заносов на дорогах. Тишковец отметил, что такие условия ознаменуют приход настоящей русской зимы с ее классическими атрибутами — снегом и морозом, хотя и с опозданием примерно на месяц. 

