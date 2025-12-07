Декабрь в Москве в четвертый раз за 21 век начинается без снега

К началу декабря в Москве нет снега на улице. Такое происходит только в четвертый раз за 21 век, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в столице не редкость. Первая пятидневка декабря без снежного покрова, как в нынешнем году, наблюдалась в декабре 2009, 2008 и 2006 годов», — отметил синоптик. Он добавил, в 2006 и 2008 годах снег «лег» в столице только 19 и 23 декабря соответственно.
Недавно стало известно, что москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря. Из‑за антициклона в городе наблюдается пасмурная погода без солнечного света. Сейчас в столице погода характерная для ноября. В городе плюсовая температура воздуха и нет снега.