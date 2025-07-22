«С прискорбием, которое невозможно передать словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он ушел из жизни, находясь рядом с семьей и в окружении любви. Мы просим уважать наше право на частную жизнь в это трудное время», — говорится в заявлении его семьи.