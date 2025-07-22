В возрасте 76 лет умер легендарный музыкант и фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн. Причина смерти не называется, последние двадцать два года он боролся с болезнью Паркинсона.
«С прискорбием, которое невозможно передать словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он ушел из жизни, находясь рядом с семьей и в окружении любви. Мы просим уважать наше право на частную жизнь в это трудное время», — говорится в заявлении его семьи.
В последние годы Осборн перенес несколько операций на позвоночнике и долгое восстановление. Несмотря на физическую слабость, 5 июля 2025 года Оззи дал прощальный концерт «Back to the Beginning» в родном Бирмингеме.
В десятичасовом концерте приняли участие мировые рок-звезды: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Anthrax, Guns N’ Roses, Korn, Tool, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones и многие другие.
Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. Он жил в бедности, в 11 лет подвергался сексуальному насилию со стороны двух мальчиков, а позднее попал в тюрьму за кражу.
В 1968-м он основал группу Black Sabbath, которая в итоге положила начало жанру хеви-метал. Осборн записал с группой восемь альбомов, но в 1979 году был уволен из‑за алкоголизма и наркозависимости. Его заменил Ронни Джеймс Дио. Однако в 2013 году Оззи вернулся в состав и записал альбом, который возглавил чарты Великобритании и США.
После ухода из группы музыкант начал успешную сольную карьеру. Его дебютный альбом «Blizzard of Ozz» стал пятикратно платиновым в США. Всего он выпустил 11 студийных альбомов. Последняя пластинка, «Ordinary Man» (2020 года), включала в себя треки с Post Malone, Трэвисом Скоттом и Элтоном Джоном.
С 2002 по 2005 год Осборн и его семья стали героями успешного реалити-шоу «Семейка Осборнов», которое получило премию «Эмми». Проект показывал повседневную жизнь семьи с эксцентричными деталями и бесконечным черным юмором.