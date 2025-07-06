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Black Sabbath дали прощальный концерт при участии легендарных металл-групп

Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Black Sabbath, одна из самых культовых групп в истории хеви-метала, отыграла свой последний концерт в родном Бирменгеме. Об этом сообщает Independent.

Фестиваль «Back To The Beginning» длился 10 часов и собрал на одной сцене таких легенд жанра, как Metallica, Lamb of God, Slayer, Tool, Gojira и Guns N’ Roses, Tool, Korn, Стивен Тайлер. Ведущим вечера стал Джейсон Момоа.

© Фото: @Photomusicrock/X

Вечер завершился концертом Black Sabbath в оригинальном составе: Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Они сыграли легендарные хиты «War Pigs», «N.I.B.», «Iron Man» и «Paranoid». Осборн просидел весь концерт на черном троне из‑за болезни Паркинсона.

После выступления вокалисту вручили праздничный торт, а на стадионе запустили фейерверки. «Так здорово снова стоять на этой чёртовой сцене, вы даже не представляете», — признался музыкант публике. Вырученные средства направят в благотворительные организации, включая фонд Cure Parkinson’s.

В интервью перед концертом Осборн отметил, что шоу с символическим названием «Back to the Beginning» стало его способом поблагодарить фанатов: «Я не мог сыграть последний концерт нигде, кроме Бирмингема — нужно было вернуться к истокам».

По его словам, многие поклонники просили показать концерт в прямом эфире, поэтому организаторы запланировали двухчасовую отложенную трансляцию с открытием доступа за полчаса до старта.

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