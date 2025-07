Black Sabbath дали прощальный концерт при участии легендарных металл-групп

Фестиваль «Back To The Beginning» длился 10 часов и собрал на одной сцене таких легенд жанра, как Metallica, Lamb of God, Slayer, Tool, Gojira и Guns N’ Roses, Tool, Korn, Стивен Тайлер. Ведущим вечера стал Джейсон Момоа.