Black Sabbath дали прощальный концерт при участии легендарных металл-групп

После выступления вокалисту вручили праздничный торт, а на стадионе запустили фейерверки. «Так здорово снова стоять на этой чёртовой сцене, вы даже не представляете», — признался музыкант публике. Вырученные средства направят в благотворительные организации, включая фонд Cure Parkinson’s.