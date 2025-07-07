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Келли Осборн и Сид Уилсон из Slipknot обручились на последнем концерте Black Sabbath

Фото: Lionel Hahn/Getty Images

Диджей Slipknot Сид Уилсон сделал предложение Келли Осборн на финальном концерте Black Sabbath в Бирмингеме, который прошел 5 июля.

Предложение прозвучало прямо за кулисами, при всей семье и друзьях. Сид начал признание словами: «Келли, ты знаешь, как сильно я тебя люблю». Оззи не удержался и пошутил: «Отвали! Ты не женишься на моей дочери».

Под смех гостей Сид повернулся, чтобы показать Оззи кольцо, прежде чем Келли ответила «да», и пара обнялась. Сид и Кейли вместе с 2022 года и уже воспитывают сына по имени Сидни — это десятый внук Оззи Осборна.

Прощальный концерт Black Sabbath длился 10 часов и собрал на одной сцене таких легенд жанра, как Metallica, Lamb of God, Slayer, Tool, Gojira и Guns N’ Roses, Tool, Korn, Стивен Тайлер. Ведущим вечера стал Джейсон Момоа.

Black Sabbath сыграли легендарные хиты «War Pigs», «N.I.B.», «Iron Man» и «Paranoid». Осборн просидел весь концерт на черном троне из‑за болезни Паркинсона.

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