Келли Осборн и Сид Уилсон из Slipknot обручились на последнем концерте Black Sabbath

Диджей Slipknot Сид Уилсон сделал предложение Келли Осборн на финальном концерте Black Sabbath в Бирмингеме, который прошел 5 июля.
Предложение прозвучало прямо за кулисами, при всей семье и друзьях. Сид начал признание словами: «Келли, ты знаешь, как сильно я тебя люблю». Оззи не удержался и пошутил: «Отвали! Ты не женишься на моей дочери».
Под смех гостей Сид повернулся, чтобы показать Оззи кольцо, прежде чем Келли ответила «да», и пара обнялась. Сид и Кейли вместе с 2022 года и уже воспитывают сына по имени Сидни — это десятый внук Оззи Осборна.
Прощальный концерт Black Sabbath длился 10 часов и собрал на одной сцене таких легенд жанра, как Metallica, Lamb of God, Slayer, Tool, Gojira и Guns N’ Roses, Tool, Korn, Стивен Тайлер. Ведущим вечера стал Джейсон Момоа.
Black Sabbath сыграли легендарные хиты «War Pigs», «N.I.B.», «Iron Man» и «Paranoid». Осборн просидел весь концерт на черном троне из‑за болезни Паркинсона.