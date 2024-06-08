«Стоник», стоматолог, «сучья жижа». На что музыканты тратили первые гонорары

Первые заработанные деньги я вернул родителям, потому что занимал у них в начале карьеры на концерты, студию и печать дисков. Ну и, конечно же, купил себе немного «стоника»!
Отвечал Дима
Купил свитшот Stone Island, б/у айфон 5s и вокальный процессор.
Первые доходы уходили на «Макдоналдс» в Праге, остальное я по чуть-чуть копил на синтезаторы, аудиокарты и другие апгрейды по оборудованию. Но это были маленькие деньги. А вот прямо первый гонорар я получил, когда приехал в Россию и с клаб-шоу забрал, как мне казалось, изрядную котлету. После этого сразу пошел к Mozi J и купил серебряную цепь. Потом карма меня наказала — у меня разболелся зуб, и весь остаток гонорара я слил на стоматолога. Это был намек на то, что лучше продолжать вкладываться в оборудование, чем пытаться влиться в рэперскую тусовку цепями, а не музыкой.
Когда я начал редко и немножко зарабатывать деньги с музыки, у меня не было никакой работы, и я перебивался на студии. Все всегда было впритык, в последний момент, из последних сил. Поэтому платежи, которые я изредка получал, тратил на свои простейшие нужды. Вот был случай, когда Дима Хаски обратился ко мне за битом для трека в сериал. И оттуда он смог мне выплатить довольно крупную сумму. Спасибо, Димон! Я тогда купил себе то ли телефон, то ли ноут.
Я купил велосипед. И в целом отдаю предпочтение экологичным видам транспорта. Дальше на заработанные на музыке деньги покупал скейт, моноколесо, самокат и скутер.
Банальная классика: купила себе айфон и ноут, чтобы снимать видео, как я пишу музыку на компе.
Мы потратили деньги на дорогую еду из магазина «Спар» на улице Миклухо-Маклая. Фигурировали слойки, хумус, моцарелла, Вероятно, и алкоголь присутствовал.
Первые крупные деньги, которые я заработал на музыке, потратил на машину — купил «тойоту камри». Мне тогда было двадцать лет. Не копил специально, просто не было особо на что тратить. Получив права, отправился в другой город за покупкой. Сначала хотел взять машину классом ниже, но потом появилось объявление о продаже «камри» — она еще и новее была. Решил не упускать шанс и взял ее.
Первые гонорары были бездумно потрачены на дорогой парфюм Hypnotic Poison от Dior и на «тимберленды». А первые деньги за выступление я получила в 2013 году. Потратила их на кроссовки Nike. Тогда в моде была обувь на танкетке в стиле спорт-шик. Я о них как раз мечтала и наконец-то обзавелась ими.
Пикник «Афиши»: Москва, 3 и 4 августа
Feduk, Куок, Сюзанна, Mirele, «Буерак», Dose, «Базар», DJ Stonik 1917 и не только
Пикник «Афиши»: Санкт-Петербург, 10 и 11 августа
Feduk, Антоха MC, Куок, Сюзанна, Mirele, «Буерак», Dose, «Базар», DJ Stonik 1917 и не только
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Вообще первые деньги я заработал с первого и последнего тура Галата на 10–15 городов: 100 с копейками тысяч. Этих денег мне хватило, чтобы не работать и спокойно заниматься творчеством, готовиться к батлам. На этой волне я провел два последних «Версуса» с Обе 1 Канобе и Мози Монтаной. За каждый получил по 70 тысяч. И вот эти 140 тысяч вложил в уже готовящийся проект «Френдзона»: понимал, что нужно потратиться на оформление, таргет, запись и так далее. В итоге проект стрельнул, когда потратил на него тысяч 60 от той суммы. А дальше контракт с лейблом, и в 2018 году все завертелось.
Первые большие деньги заработал уже на «Френдзоне», работе с Дорой и другими артистами. Тогда купил квартиру в строящемся доме в Петербурге, сейчас ее обустраиваю. Планирую еще одну покупку недвижимости. В плане шмоток я не сильно люблю масштабные траты: у меня есть кроссовки за 60 тысяч и очки «Гуччи» за 50, но в то же время хожу в куртке из секонда, потому что она прикольная.
Свой первый куш, заработанный в индустрии так называемого русского рэпа я просадил на сучью жижуДевушку. Точнее сучья жижа втянула меня и потом утопила. Я познакомился с мадам в социальных сетях, также известных как сети Люцифера, также известных как these hoes ain’t loyal«Эти шлюхи не верны». Мы общались несколько месяцев онлайн. Все закрутилось-завертелось, мне снесло крышу. И я отправился, окрыленный любовью и одурманенный силой киски (которую я, кстати, ни разу не видел вживую), в другую страну. На тот момент я ни разу не был в отпуске. Ждал в аэропорте, как полагается порядочному пуссибою, и моя Иезавель тупо не прилетела. Потом я решил загуглить фотки в ее профиле и нашел модель, с которой она стянула личность. Сучья жижа, господа, она сильнее любого наркотика. Но зато в отпуск съездил.
Первые деньги я заработал с альбома «Дымовой завеcы» «Без контрацепции» в 2000 году. Альбом выходил на Rap Recordz, и за первый отчетный период я получил 150 долларов. Пошел и купил себе колонки в машину. У меня тогда была «жигули восьмерка» цвета мокрый асфальт, тонированная наглухо с задранной задницей, все как надо. Поставил туда колонки и был очень рад, что с рэпа я вообще смог себе что‑то купить впервые в жизни.
У меня была интернет-любовь: мы общались пару лет в интернете, при этом ни разу не виделись. Она художница, я просто увидел ее в соцсетях и прокачался от работ, их будто из моего мозга достали, подписался на нее. И у меня было уважение к фигуре из интернета, тогда не воспринимал ее как настоящего человека. А когда у меня вышел трек «Октябрь», она его выложила и подписалась на меня. Тогда было странно: кто‑то из интернета с тобой взаимодействует. Мы начали общаться, но на супервежливом вайбе, хотя у меня уже был краш. Это было в начале 2022 года.
Через пару месяцев у меня должен был пройти первый сольник в баре «Ровесник», я позвал ее, но оказалось, что она с бойфрендом уезжает из России во Францию. Мы так и не виделись ни разу, хотя у нас было много общих знакомых из однй тусовки. Прошел год, мы продолжали общаться, в какой‑то момент стали разговаривать каждый день. В прошлом году я написал «Странную песню», пока был в Стамбуле, скинул ей демку. А там из текста абсолютно понятно, что это про нее. Было угарно, что мы никак это не обсудили, она просто сказала: «Прикольный трек».
Прошлой весной я признался ей в чувствах, она ответила взаимностью, расставалась с бойфрендом. И я был в состоянии безрассудной влюбленности. У меня тогда проектик уже нормально набирал по концертам, впервые получил за концерт 100 тысяч рублей. И я понял, что надо гнать к ней. Сразу после концерта с рюкзаком погнал в дорогу, долетел до Парижа с миллиардом пересадок, потратил все деньги на эту поездку.
Так мы увиделись в первый раз. Я даже намутил и концерт в Париже: якобы просто для выступления, но на самом деле, чтобы ее впечатлить. Для меня та поездка — милая временная капсула. В самый последний день был поцелуйчик — и я погнал обратно в Москву. В следующий раз приехал в Париж осенью.