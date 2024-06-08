«Стоник», стоматолог, «сучья жижа». На что музыканты тратили первые гонорары

У меня была интернет-любовь: мы общались пару лет в интернете, при этом ни разу не виделись. Она художница, я просто увидел ее в соцсетях и прокачался от работ, их будто из моего мозга достали, подписался на нее. И у меня было уважение к фигуре из интернета, тогда не воспринимал ее как настоящего человека. А когда у меня вышел трек «Октябрь», она его выложила и подписалась на меня. Тогда было странно: кто‑то из интернета с тобой взаимодействует. Мы начали общаться, но на супервежливом вайбе, хотя у меня уже был краш. Это было в начале 2022 года.