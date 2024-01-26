Не ведись на беби-фейс. Угадайте музыкантов по детским фотографиям

Начнем с простого. Кто это?
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Кто принес праздник на утренник?
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А это кто?
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Кто этот ковбой?
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Кто это?
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Узнаете?
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Кажется, он не рад фламинго. Кто это?
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Кто этот недовольный ребенок?
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Кто это?
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Кто этот мальчик?
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У кого праздник жизни начался еще в детстве?
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Кто это?
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Чей взгляд из школьного альбома?
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Кто с детства был готов переворачивать рэп?
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Кто радостно ходил в начальные классы?
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А в старшие?
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