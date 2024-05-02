«Кино», «Каспийский груз», Slava Marlow и еще 10 главных концертов Москвы в мае

Space Wave: DK, Slava Marlow, RAM
4 мая, в клубе Atmosphere
Неожиданный сборный концерт, где друг за другом выступят артист-блогер DK, поп-инноватор Slava Marlow и рэпер с идеальным флоу RAM.
Букер
5 мая, в клубе «Урбан»
В последние годы Букер стал одним из главных рэп-интервьюеровОн ведет подкаст VSRap, гостями которого становились Saluki, Паша Техник, Yanix и многие другие. в стране, но о музыке артист тоже не забывает — и выпускает злободневный рэп. А на концертах выпускает наружу свое панк-прошлое — и дает там концентрированную рок-энергию.
17 Seventeen
10 мая, в клубе «Урбан»
Герой новой школы рэпа, в которой запредельная искренность соседствует с прилипчивыми припевами и громкими инструменталами на стыке трэпа и поп-музыки. А на мартовском альбоме «Мы смеялись, никто не понял» слышно и влияние поп-панка.
Dead Blonde
4 мая, в Base Club
В этом году у певицы вышел альбом «Перестройка»: это еще одно путешествие в мир ретроэстетики и возможность послушать песни как будто из советской эстрады, но звучащие своевременно здесь и сейчас.
Sqwoz Bab
10 мая, в клубе 1930 Moscow
В музыке — хитмейкер и балагур. На концертах — большой шоумен и острый на язык конферансье. Выступления Sqwoz Bab — это всегда шумно, смешно и ярко.
Паша Техник
11 мая, в клубе 1930 Moscow
Хорошая возможность соприкоснуться с духом российского рэп-андеграунда. Паша Техник уже много лет большая интернет-звезда, но в своих песнях и одиозных перформансах продолжает чтить заветы рэп-подземки.
«Жара Music Awards»
13 мая, в «ЦСКА Арене»
Большой сборный концерт для любителей чартовой музыки и тех, у кого уже нет сил ждать летних фестивалей. В лайнапе — Егор Крид, Jony, Anna Asti, Клава Кока, Люся Чеботина, Дима Билан, Gayazov$ Brother$, Bahh Tee & Turken и многие другие.
Lumen & Orchestra
16 мая, в VK Stadium
2007 год с шиком возвращается к повзровлевшим фанатам Lumen. Первый для группы концерт с симфоническим оркестром.
«Дайте танк (!)»
24–25 мая, в VK Stadium
Заметная инди-группа не выпускает больших альбомов с 2021 года — но и кому они нужны, когда у «Дайте танк (!)» и так достаточно хитов для многочасовой программы? Так будет и в этот раз: программа из серии Best of как весенний подарок для фанатов.
Сюзанна
24 мая, в пространстве «Море музыки»
Большой сольный концерт певицы, сочетающей R’n’B-инновации, эксперименты с поп-музыкой, этникой и космическими настроениями. В программе — и проверенные хиты, и новые песни с недавнего альбома «Аффекты», записанного совместно с мужем Никитой Каменским.
«Кино»
24 мая, в «ВТБ Арене»
Группа «Кино» — со стадионным концертом и обновленной программой. Голос Виктора Цоя по-прежнему с нами — без голограмм или новых солистов. Чуткое внимание к наследию легенды и свежее звучание культовых песен.
Thomas Mraz
25 мая, в клубе 1930 Moscow
Уфимский артист, прошедший путь от участника рэп-группы Dopeclvb до статуса одного из главных голосов своего поколения. Концерты Томаса — лучшая возможность оценить его музыку, потому что это один из редких случаев, когда живьем артист звучит еще мощнее, чем в записи.
«Каспийский груз»
25 мая, в театре музыки и шоу «III РИМ»
Ходячие классики русскоязычного рэпа десятых, в музыке которых мир криминала и окружающей его хтони соединяется с вдумчивой работой со словом и уже народными припевами — «На белом», «Табор уходит в небо», «Доедешь — пиши» и многие, многие другие.