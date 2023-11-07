— Постоянно. Я хотел эмигрировать, чтобы быть простым человеком . Вопрос даже не в том, что меня на улицах узнают. Мне просто хотелось получить свой жизненный опыт, как это делают все остальные. Прийти и устроиться на работу на кассу какого‑нибудь фуд-корта. И тебя не узнают, не спрашивают, зачем тебе работать, потом в СМИ не появляется какая‑нибудь желтая новость. К тому же я всегда был в состоянии, что должен оправдывать чьи‑то ожидания, потому что мой папа — не просто мой папа, а еще и символ, легенда и далее по списку.