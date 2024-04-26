Самый весенний альбом года — участники группы Mana Island переходят на русский и пробуют себя в светлом поп-R’n’B.
Много энергии, стиля и колорита на мини-релизе одного из самых приметных новичков последних лет.
Новый альбом уфимского рэп-экспериментатора. Разброс гостей — от Славы КПСС и OG Buda до Паши Техника.
Прошлый год — прорывной. Этот — проверочный. Пока Toxi$ делает все, чтобы не остаться героем одного сезона.
Большой дебют британской продюсерки и, кажется, следующее большое имя из Англии.
Вторая в этом году совместная работа артистов. Если первая часть была больше про рэп, то эта — скорее про R’n’B.
Дрейк разозлился и записал дисс сразу на всех врагов — от Кендрика Ламара до битмейкера Metro Boomin.
Баста-многогранный. В этом году он пробует себя в рэп-коре — это первый релиз его нового проекта.
Добрая грусть и лучший саундтрек для весенней меланхолии.
Бесконечная тоска взрослого начитанного человека, в плейлисте которого витч-хаус соседствует с электропопом.
Альбом авторки «Мальчик на девятке», куда вошел и новый хит «Снег растаял на плечах».
Большой альбом заметного трэп-артиста — готовая заявка на один из самых громких релизов весны. А сам Платина готовится к депортации.
Главная певица мира выпустила новый альбом. А мы разобрались, на чем строится ее успех.
Альбом-сюрприз от Фаррелла Уильямса — много летней солнечной музыки.
Музыка Дениса Астапова — это бесконечное исследование мрака окружающего нас мира. «Подоконник» не исключение.
Альбом для фанатов самого разного рэпа — и проверенного временем олдскула, и экспериментов со звучанием новой школы. Куплет Boulevard Depo тоже на месте.
Дельфин выпускает наружу свое электронное альтер эго на новом большом альбоме.
Участник объединения 52 (писятдва!) сделал фит с Kizaru — получилась одна из самых громких рэп-песен весны.
Московский артист от сингла к синглу расширяет границы дозволенного в хип-хопе.