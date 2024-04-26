Что случилось с музыкой

19главных релизов апреля. Дельфин и Тейлор Свифт, Платина и Баста и не только

Сегодня в 14:15
Собрали ключевые релизы уходящего месяца: от больших альбомов культовых звезд до приметных синглов молодых инди-артистов.
Шалый «Похвальные упражнения»

Самый весенний альбом года — участники группы Mana Island переходят на русский и пробуют себя в светлом поп-R’n’B.

Альбом
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Bato «Murcielago»

Много энергии, стиля и колорита на мини-релизе одного из самых приметных новичков последних лет.

EP
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i61 «Storytell»

Новый альбом уфимского рэп-экспериментатора. Разброс гостей — от Славы КПСС и OG Buda до Паши Техника.

Альбом
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Toxi$ «Unique»

Прошлый год — прорывной. Этот — проверочный. Пока Toxi$ делает все, чтобы не остаться героем одного сезона.

EP
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Nia Archives «Silence is Loud»

Большой дебют британской продюсерки и, кажется, следующее большое имя из Англии.

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Future и Metro Boomin «We Still Don’t Trust You»

Вторая в этом году совместная работа артистов. Если первая часть была больше про рэп, то эта — скорее про R’n’B.

Альбом
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Дрейк «Push Ups»

Дрейк разозлился и записал дисс сразу на всех врагов — от Кендрика Ламара до битмейкера Metro Boomin.

Сингл
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Rabochiy Gorodok «Lombard»

Баста-многогранный. В этом году он пробует себя в рэп-коре — это первый релиз его нового проекта.

Альбом
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Khruangbin «A La Sala»

Добрая грусть и лучший саундтрек для весенней меланхолии.

Альбом
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Золотые зубы «Post-hardcore»

Бесконечная тоска взрослого начитанного человека, в плейлисте которого витч-хаус соседствует с электропопом.

Альбом
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Dead Blonde «Перестройка»

Альбом авторки «Мальчик на девятке», куда вошел и новый хит «Снег растаял на плечах».

Альбом
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Платина «Платина»

Большой альбом заметного трэп-артиста — готовая заявка на один из самых громких релизов весны. А сам Платина готовится к депортации.

Альбом
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Тейлор Свифт «Tortured Poets Department»

Главная певица мира выпустила новый альбом. А мы разобрались, на чем строится ее успех.

Альбом
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Фаррелл «Black Yacht Rock»

Альбом-сюрприз от Фаррелла Уильямса — много летней солнечной музыки.

Альбом
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«Грязь» «Подоконник»

Музыка Дениса Астапова — это бесконечное исследование мрака окружающего нас мира. «Подоконник» не исключение.

Сингл
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Sapa13 «Dogs Friendly»

Альбом для фанатов самого разного рэпа — и проверенного временем олдскула, и экспериментов со звучанием новой школы. Куплет Boulevard Depo тоже на месте.

Альбом
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Механический пес «Benzin»

Дельфин выпускает наружу свое электронное альтер эго на новом большом альбоме.

Альбом
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Alblak52, Kizaru «52 & Haunted»

Участник объединения 52 (писятдва!) сделал фит с Kizaru — получилась одна из самых громких рэп-песен весны.

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Acid Racer «Телекастер»

Московский артист от сингла к синглу расширяет границы дозволенного в хип-хопе.

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