«Круче Пушкина, ведь я не стрелялся из‑за шаболды». Кто такой Платина, изгнанный из России

«VK — это сборище крыс ****** [чертовых]. Я пошел на их колхозный VK Fest только ради нового эмодзи-статуса для альбома. Но знаете, почему его у вас нет? Потому что они крысы и в последний момент слились. Артисты, никогда не соглашайтесь на VK Fest, это дно. Они просто кидалы, и слова их ***** [ничего] не стоят», — написал он. А чуть позже добавил, что «VK очень обиделись на то, что я указал им на их место», и опубликовал переписку с «представителями VK». Контакт подписан как Митя Газгольдер. Можно предположить, что это — Дмитрий Миловзоров, исполнительный директор «VK Музыки» и диджитал-директор лейбла Gazgolder.