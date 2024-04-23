«Круче Пушкина, ведь я не стрелялся из‑за шаболды». Кто такой Платина, изгнанный из России

Платину арестовали, суд принял решение о его депортации
19 апреля рэпер Платина давал концерт в Томске. Посреди выступления на сцену поднялся СОБР, артиста арестовали и увезли в отделение. Там на него составили четыре протокола об административных правонарушениях: незаконное осуществление трудовой деятельности, нарушение порядка пребывания в России, а также пропаганда наркотиков в песнях и отказ пройти медосвидетельствование.
Платина (Роберт Плаудис) — гражданин Латвии. Он находился в России по туристической визе, что в глазах закона плохо сочетается с концертной деятельностью. Решением суда рэпера оштрафовали на 4000 рублей и постановили депортировать из России, до этого момента он будет находиться под стражей.
Томск был пятым городом в туре на 32 концерта. 20 апреля (в ночь накануне выступления) стало известно об отмене выступления в Барнауле. Организаторы пишут, что мероприятие не отменено, а перенесено на неопределенный срок, при этом люди могут вернуть билеты. 23 апреля должен пройти концерт в Омске, в утро мероприятия в его сообществе по-прежнему нет новостей об отмене выступления.
По телеграм-каналам прошла волна постов (один, два) о том, что после депортации Платина не сможет въезжать на территорию России в течение пяти лет. Это не так. По российскому законодательству после первичной депортации человек может вернуться в страну, сделав все необходимые документы (в случае конкретного артиста — это рабочая виза).
За пару недель до ареста Платина громко с ругался VK и говорил, что ему «угрожают отменой концертов»
В день задержания Платины Екатерина Мизулина — которая всегда внимательно отслеживает такие инфоповоды и, как правило, тут же сообщает о своей причастности — опубликовала пост, в котором уточняла, что Лига безопасного интернета в последнее время никуда не обращалась по поводу латвийского артиста.
Зато после ареста медиа вспомнили про открытый конфликт Платины с VK. За пару недель до ареста Платина публично критиковал компанию в своем телеграм-канале на 200 тысяч подписчиков.
«VK — это сборище крыс ****** [чертовых]. Я пошел на их колхозный VK Fest только ради нового эмодзи-статуса для альбома. Но знаете, почему его у вас нет? Потому что они крысы и в последний момент слились. Артисты, никогда не соглашайтесь на VK Fest, это дно. Они просто кидалы, и слова их ***** [ничего] не стоят», — написал он. А чуть позже добавил, что «VK очень обиделись на то, что я указал им на их место», и опубликовал переписку с «представителями VK». Контакт подписан как Митя Газгольдер. Можно предположить, что это — Дмитрий Миловзоров, исполнительный директор «VK Музыки» и диджитал-директор лейбла Gazgolder.
«Вы еще на стрелку позовите, дегенераты. Угрожают, что отменят мне концерт в Ростове», — так Платина завершил серию постов 9 апреля. В тот же день его альбом пропал с витрины «VK Музыки» и из редакционных подборок.
А 20 апреля, на следующее утро после ареста, из телеграм-канала Платины пропали все сообщения про VK. Сейчас они доступны через сервис TGStat.
«„VK Музыка“ не имеет никакого отношения к данному артисту и к событиям вокруг него», — отметили в сервисе в ответ на запрос «Афиши Daily».
Менеджмент Платины и Дмитрий Миловзоров не ответили на запрос «Афиши Daily».
Платина — заметный трэп-хитмейкер
Это рэп-артист из Латвии. 5 апреля он выпустил свой четвертый альбом «Платина», который все это время занимает первое место альбомного чарта «VK Музыки». На сегодня у Платины 1,7 миллиона ежемесячных слушателей на «Яндекс Музыке», а также 200 тысяч подписчиков в телеграме и 680 тысяч в инстаграме*.
Платина появился на русскоязычной сцене в конце десятых. Сперва он выпускал сольные треки, после которых на него обратили первое внимание. А более широкий успех пришел с началом совместной работы с OG Buda: вместе они выпустили альбомы «Сладких снов», где была в том числе песня «Биг бой», совместная с Федуком и Lil Krystalll.
Федук стал одним из первых заметных артистов, заметивших «РНБ Клуб» — творческое объединение, лидерами которого являются как раз Платина и Lil Krystalll. Оба из Латвии, они ходили в одну школу, а позже переехали в Лондон, где и стали активно заниматься музыкой.
Песни Платины — как и Lil Krystalll — выделяет увлечение трэп-эстетикой и непривычно прямолинейная и зачастую пошлая работа со словом. «Если говорить про Lil Krystalll, это трэповый Паша Техник, только супермодный. С латвийским ходом мысли. А Платина — это романтичный латыш, по-своему складывающий строчки. Мне нравится в хорошем смысле тупизна, чтобы мозг отдыхал. Ребята могут не сложить логически предложения в своих текстах, но зато ты с помощью мелодии и исковерканных слов с ходу понимаешь язык этой музыки», — так их музыку описывал Федук в 2020 году.
2021 год стал самым успешным для Платины. Тогда он выпустил альбом «Sosa Muzik», где соединял мелодичный трэп с гиперпопом. Туда вошли хиты «На грязном», «Abu Dhabi Ва6у» с Big Baby Tape и песня «Сан Ларан», которая завирусилась в виде ремикса с Дорой.
В этом году Платина мощно диссил Пушкина
Платина активно ведет свой телеграм-канал — это главная платформа для связи с аудиторией. Например, именно так проходили премьеры трех его последних клипов.
Также в канале Платина часто анализирует собственное творчество. Например, сравнивает себя с классиками русской литературы.
«Я как минимум ***** [лучше] Пушкина, потому что за какую‑то шаболду стреляться не буду точно», — написал он 17 марта. А через пару дней добавил: «На самом деле ****** [жесть] уважаю Пушкина, байтил его всю жизнь. Сорри, я просто стебался. Наталья Гончарова не шаболда, она просто запуталась».
За что любят музыку Платины
«Сейчас у Платины есть четыре сольных альбома: «РНБ Клуб», «Опиаты круг», «Sosa Muzik» и недавний «Платина». На каждом артист занимается примерно одним и тем же: деконструирует людскую мораль и предстает антигероем и человеком, лишенным света внутри. Он плохой сын и друг, неверный парень, который ценит только деньги и дорогие, но дешевые удовольствия. Только за этой маской Джокера Джареда Лето проглядывается скорее силуэт Хоакина Феникса — измученного и вряд ли счастливого человека.
Его музыка работает как раз на этом противопоставлении. С одной стороны, вот беззаботный трэп-балагур на «Бентли, бенз и бумер». А вот на том же альбоме «Опиаты круг» трек «Айсберг», где герою дарят любовь, но он «не чувствует тепло». Это же происходит от альбома к альбому.
И дополняется абсурдизмом панчлайнов: «Едем на рыбалку, и мы бухаем пиво. Ни одной шалавы с нами: ****** [болтают] — пугают рыбу», «Я ей не отвечаю — я уже подрочил, я думал про тебя, но очень быстро забил», «Я выдыхаю свой газ — дыханием воняет сыр, я выдыхаю свой газ — я отравляю крыс». Примерно так звучит большая часть альбома «Платина».
А если выделять лучшие песни Платины — пускай будут три, по одной с каждого из прошлых альбомов: «Все цветы вокруг меня цветут» (Платина задумчивый), «Сан Ларан» (Платина веселый) и «Это не любовь» (Платина-мелодист). В новом альбоме выделяется как раз «Бассок» с рэпером из Беларуси Воскресенским — это как раз Платина-абсурдист.
«В музыке Платины много чувства, которое передается исключительно на эмоциональном уровне. Ты это понимаешь не по тому, что он читает или поет, а как он это делает. По голосу и оттенкам эмоций, которые слышишь, понимаешь, что с человеком происходит. То есть послушать песни — и кажется, что это обычный рэп-флекс про богатство, дорогие бренды, девчонок. Такой рэп и без нейросетей генерировался просто терабайтами. Но это только вершина айсберга. А вот подводная часть — это как раз эмоции, которые вкладываются в песни. Платина — идеальное воплощение янг-таговского и плейбой-картиевского мелодичного, напевного эмоджи-рэпа на русском языке. Он несет в себе бездонное количество грусти.
Ему лучше всего удаются разные оттенки темного — от легкой летней печали до глубокой депрессии. Думаю, альбом „Опиаты круг“ будет хорошим пособием для студентов психологии, которые будут изучать, как эта печаль переходит в черную форму депрессии. Платина — певец темного, а таких артистов в России издревле очень любят».
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