«Недославянка, недотаджичка». Музыка Манижи была манифестом добра. Теперь за нее взялся СК

Манижа — российская певица таджикского происхождения, которая получила широкую известность после участия в «Евровидении-2021». Но на самом деле она активно выпускает музыку уже больше 10 лет — и внимательно следит за тем, чтобы хорошие песни дополнялись важными словами и поступками.
После теракта в «Крокусе» и последовавших за ним роликами с жестоким задержанием подозреваемых Манижа опубликовала видео, в котором высказалась о трагедии:
«Каждое лето я проводила в Душанбе у бабушки. Это были лучшие каникулы в моей жизни. Бабушка многому меня учила. Например: „Ешь только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута“. Таджики едят плов из общей тарелки. Философия этой фразы в том, что нужно быть смиренным и принимать, что дает судьба, и никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит.
Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. Еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. Еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.
Я знаю, что при всех моих словах все равно бабушка здесь. Потому что она говорит со мной через все те многочисленные сообщения людей, которые считают, что убийца не имеет национальности. Что все-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми. Спасибо всем тем, кто еще оставляет надежду».
Спустя пару дней она опубликовала еще один пост, где прояснила свою позицию: «Я не жалею и не оправдываю террористов. Они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону. Важно не уподобляться бесчеловечной системе ценностей — это ведь и отличает нас от террористов». А также призвала не разжигать межнациональную ненависть к «таджикам и жителям Центральной Азии».
Семья Манижи уехала от гражданской войны в Таджикистане
Певица родилась в Душанбе в 1991 году. А когда ей было три года, семья переехала в Россию на фоне гражданской войны в Таджикистане. Манижа выросла в Москве, а в начале нулевых получила российское гражданство.
У семьи Манижи сильный творческий и общественный стержень
Ее дедушка — Таджи Усманов, таджикский журналист и писатель, в честь которого названа улице в городе Худжанде. «У нас очень сильные женщины, которые много что делали и делают. Моя прабабушка была одной из первых женщин в Средней Азии, которая скинула паранджу и заявила, что будет работать», — говорила Манижа в одном из интервью. В другом она рассказывала, что после заявления прабабушки у нее отняли детей — вернуть их удалось только спустя несколько лет.
В 2022 году Манижа вышла замуж за Ладо Кватанию — важного клипмейкера последних лет, который работал с Хаски, Оксимироном*, Монеточкой**, Ильей Найшуллером и не только.
Первое внимание она получила после фита с Ассаи. Но в нем никакой нежности, только боль
11 лет назад Манижа поучаствовала в альбоме петербургского артиста Ассаи «Задеть за мертвое». С ней записана открывающая песня «Цветок» — это тревожная песня о сложном мире вокруг, которая в последние пару лет заиграла новыми, куда более мрачными красками.
Запоминается она благодаря как раз припеву Манижи, записанному, судя по всему, по мотивам детских воспоминаний о войне в Таджикистане.
«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из‑за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни», — рассказывала Манижа в интервью Ксении Собчак.
Хотя карьера Манижи началась намного раньше: еще в 2009 году под именем Рукола у нее выходил клип «Пренебрегаю», в котором снимался Семен Слепаков***.
Маниже сильно помог инстаграм****
К середине десятых карьера певицы забуксовала: песни выходили, но выйти на широкую аудиторию не получалось. Тогда она стала записывать каверы-коллажи в инстаграме, которые стали вируситься в соцсети. Выглядело это так. Сейчас у Манижи 600 тыс. подписчиков в соцсети, она остается ее главным местом связи с аудиторией.
Поездка на «Евровидение»
В 2021 году Манижа выиграла в народном голосовании Первого канала и, обогнав Little Big и Therr Maitz, поехала на «Евровидение» с песней «Russian Woman». Она хорошо отражает и все творчество Манижи: в ее музыке много этники и фольклора культур как России, так и Таджикистана. Накладываются они на массовую поп-музыку — на этом и строится обаяние.
Песня «Russian Woman» — это манифест женских сил и прав. В тексте песни Манижа обращается к российским девушкам в том числе с такими словами: «Ты точно не хочешь? Не хочешь, а надо./Послушайте, правда, мы с вами не стадо».
Победа Манижи в отборе подняла волну недовольства в интернете: кого‑то смущало, что Россию будет представлять девушка таджикского происхождения, других — ее активная позиция по вопросам домашнего насилия, жизни мигрантов и не только. Выбор Манижи также критиковали Валентина Матвиенко и РПЦ. После общественных жалоб СК запускал проверку песни «Russian Woman» на разжигание ненависти, но это ни к чему не привело.
На фоне критики Манижа выпустила ироничный ролик «Может ли это представлять Россию на „Евровидении“?», где в абсурдном ключе поясняла негативные комментарии, а в конце видео сказала, что «Манижа не человек, а соль!»
Уже после конкурса (Манижа заняла там 9-е место) певица собиралась судиться с изданием Wonderzine, где вышла колонка о том, что на конкурс она попала из‑за якобы связи с Кремлем. Но до разбирательств дело так и не дошло.
Вопрос происхождения всегда играл важную роль в творчестве Манижи
За пару лет до «Евровидения» Манижа выпустила песню, в которой пела: «Я недославянка, я недотаджичка» — и много рассуждала о том, что всю жизнь пробыла «чужой среди своих» и росла на стыке разных культур.
Еще одна важная тема ее музыки — чувство дома
В песне «Дом» актуальный электропоп встречается с этническими мотивами — это в целом частый прием в творчестве певицы. «Где я свой, а не чужой, где мой город, где мой покой?» — спрашивает она. И, кажется, ответ не находится.
Музыка Манижи отражает и самую русскую музыку на свете — бардовскую песню
Спетая под одинокую гитару «Люди вернутся в людей» — это заход на территорию бардов-классиков, напоминающая в первую очередь про Булата Окуджаву.
Главная песня Манижи — о домашнем насилии
Самая примечательная песня в карьере Манижи — «Мама». Масштабный кинематографический клип на нее в 2019 году певица снимала вместе с будущим мужем Ладо Кватанией. А вместе с релизом запустила приложение фонда Silsila, направленного на поддержку жертв домашнего насилия, а также беженцев и мигрантов.
* Оксимирон признан иноагентом Минюстом РФ.
** Монеточка признана иноагентом Минюстом РФ.
*** Семен Слепаков признан иноагентом Минюстом РФ.
**** Инстаграм принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в РФ, деятельность ее сервисов в стране запрещена.