«Недославянка, недотаджичка». Музыка Манижи была манифестом добра. Теперь за нее взялся СК

Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. Еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. Еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.