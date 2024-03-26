Что случилось с музыкой

15главных релизов марта. Ариана Гранде и Алла Пугачева, Тимберлейк и Kai Angel — и не только

Сегодня в 12:45
Собрали ключевые релизы уходящего месяца: здесь и вечная классика русскоязычной поп-музыки, и пара мощных англоязычных камбэков, а заодно новые рэп-звезды и проверенная годами электроника.
Ariana Grande «Eternal Sunshine»

Камбэк поп-дивы, которая запустила марафон релизов важнейших женщин: впереди Бейонсе, а за ней — Дуа Липа. И все это до конца весны!

Альбом
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Justin Timberlake «Everything I Thought It Was»

Самый взрослый и личный альбом Джастина. Без откровенных хитов, но с честными историями о бремени статуса легенды.

Альбом
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Metro Boomin, Future «We Don’t Trust You»

Альбом трэп-лордов, который стал событием из‑за куплета Кендрика Ламара, где тот прямо нападает на врагов — старого (Дрейка) и нового (Джея Коула).

Альбом
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Nourished by Time «Countin Chickens»

Мини-релиз R’n’B-новатора, который продолжает добавлять в поп-музыку грани безумного психодела — и от этого не оторваться.

Мини-альбом
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Tyla «Tyla»

Дебютный альбом авторки вирального хита «Water», который и даст в ответ на вопрос, есть ли в ней что‑то кроме одной песни и милых танцев?

Альбом
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Kai Angel «God System»

Заметный рэп-артист выпустил большой сольный альбом. Смысла в этой музыке мало — но оно и не плохо.

Альбом
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TumaniYo «Contrast»

Регги-артист пробует открыться внешнему миру и удивляет электронным звучанием в духе Disclosure. Фиты с Miyagi и Эндшпилем тоже на месте.

Альбом
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Flo Milli «Fine Ho, Stay»

Звезда тиктока с большим сольным альбомом. Песня «Never Lose Me» тут сразу в двух версиях: сольной и с SZA и Карди Би.

Альбом
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Navai «Как Есенин»

Дебютный сольник участника важного поп-дуэта. Название амбициозное; почувствовать себя классиком Серебряного века помогают Macan, Loc-Dog и другие.

Альбом
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Синекдоха Монток «OST Свет»

Новый альбом Саввы Розанова — это саундтрек к фильму «Свет» Антона Коломейца. R’n’B-шик на месте.

Альбом-саундтрек
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Скриптонит «Yeahh, pt. 2»

Вторая часть поп-альбома Скриптонита. Музыкальный простор — от трэпа до афробита.

Альбом
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Алла Пугачева «P.S»

Великая певица выпустила live-альбом, записанный на выступлении в Кремлевском дворце. Некоторые песни добрались до стримингов впервые.

Live-альбом
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Willow Smith «Symptom of Life»

Дочь Уилла Смита давно перешла от тин-попа ко взрослому R’n’B, но так убедительно не звучала, пожалуй, никогда.

Сингл
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Гречка «Русская тоска»

Рефлексия о взрослении и грустном мире вокруг — это новый альбом Гречки.

Альбом
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Four Tet «Three»

Один из важнейших электронных продюсеров современности — с новым сольным альбомом, первым с 2020 года.

Альбом
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ScHoolboy Q «Blue Lips»

Соратник Кендрика Ламара — с новым альбомом. Пока что самый убедительный англоязычный рэп в этом году.

Альбом
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