Камбэк поп-дивы, которая запустила марафон релизов важнейших женщин: впереди Бейонсе, а за ней — Дуа Липа. И все это до конца весны!
Самый взрослый и личный альбом Джастина. Без откровенных хитов, но с честными историями о бремени статуса легенды.
Альбом трэп-лордов, который стал событием из‑за куплета Кендрика Ламара, где тот прямо нападает на врагов — старого (Дрейка) и нового (Джея Коула).
Мини-релиз R’n’B-новатора, который продолжает добавлять в поп-музыку грани безумного психодела — и от этого не оторваться.
Дебютный альбом авторки вирального хита «Water», который и даст в ответ на вопрос, есть ли в ней что‑то кроме одной песни и милых танцев?
Заметный рэп-артист выпустил большой сольный альбом. Смысла в этой музыке мало — но оно и не плохо.
Регги-артист пробует открыться внешнему миру и удивляет электронным звучанием в духе Disclosure. Фиты с Miyagi и Эндшпилем тоже на месте.
Звезда тиктока с большим сольным альбомом. Песня «Never Lose Me» тут сразу в двух версиях: сольной и с SZA и Карди Би.
Дебютный сольник участника важного поп-дуэта. Название амбициозное; почувствовать себя классиком Серебряного века помогают Macan, Loc-Dog и другие.
Новый альбом Саввы Розанова — это саундтрек к фильму «Свет» Антона Коломейца. R’n’B-шик на месте.
Вторая часть поп-альбома Скриптонита. Музыкальный простор — от трэпа до афробита.
Великая певица выпустила live-альбом, записанный на выступлении в Кремлевском дворце. Некоторые песни добрались до стримингов впервые.
Дочь Уилла Смита давно перешла от тин-попа ко взрослому R’n’B, но так убедительно не звучала, пожалуй, никогда.
Рефлексия о взрослении и грустном мире вокруг — это новый альбом Гречки.
Один из важнейших электронных продюсеров современности — с новым сольным альбомом, первым с 2020 года.
Соратник Кендрика Ламара — с новым альбомом. Пока что самый убедительный англоязычный рэп в этом году.