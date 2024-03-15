«О, это из тиктока!» Попробуйте угадать виральные хиты по неочевидным отрывкам

Начнем с легкого. Откуда этот отрывок?
Дальше!
Откуда этот томный проигрыш?
Дальше!
Вы точно слышали этот трек. А как он называется и кто его исполняет?
Дальше!
Эта песня выстрелила относительно недавно — в 2023 году. Кто это?
Дальше!
И еще один хит из 2023 года. Чей?
Дальше!
Эта песня сопровождает вашу ленту уже несколько месяцев. Как она называется?
Дальше!
Это что за девушка из трендов?
Дальше!
Что за фонк, перемешанный с байле-фанком?
Дальше!
В тиктоке любят и грустную гитарную музыку. Кто это?
Дальше!
У Инстасамки много хитов в тиктоке. А какой загадали мы?
Дальше!
Вокруг этого звука строится прошлогодний гимн женской самоуверенности. Какой?
Дальше!