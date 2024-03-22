Абсолютно бессмысленная музыка. Но так ли это плохо? Каким получился альбом Kai Angel

Аудитория набралась достаточно быстро. Тандем сложился в 2023 году, а к 2024-му у Kai Angel по 90 с лишним тысяч подписчиков в телеграме и инстаграме*, 72 тысячи фолловеров и уже больше полумиллиона прослушиваний только на одном официальном альбомном плейлистеТочно подсчитать прослушивания в «VK Музыке» сложно, платформа раскрывает их только в конце года. На альбомных плейлистах учитываются только прослушивания непосредственно с них. То есть, если человек добавил себе в аудиозаписи отдельные песни с релиза и слушает их у себя, в плейлистный зачет эти стримы не пойдут. VK и 290 тысяч ежемесячных слушателей на «Яндекс Музыке».