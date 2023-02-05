Анна Asti открывает свой бар в Петербурге

«Гастробар с ресторанной посадкой днем и pre-party-бар с авторскими коктейлями и концептуальной винной картой вечером, вдохновленные Anna Asti. После полуночи — DJ-сеты, найти „своих“ легко за контактной барной стойкой и танцполом, где каждый может почувствовать себя звездой», — говорится в описании сообщества «Сплетни бар by Anna Asti».