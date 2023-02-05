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Анна Asti открывает свой бар в Петербурге

Виктория Шанина
Сегодня в 14:01

Певица Анна Asti открывает бар «Сплетни» на Конюшенной площади в Петербурге. У заведения уже есть паблик в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятия в честь открытия запланированы на 10 и 11 февраля. Согласно сообщению в паблике, артистка в эти дни тоже будет в баре.

«Гастробар с ресторанной посадкой днем и pre-party-бар с авторскими коктейлями и концептуальной винной картой вечером, вдохновленные Anna Asti. После полуночи — DJ-сеты, найти „своих“ легко за контактной барной стойкой и танцполом, где каждый может почувствовать себя звездой», — говорится в описании сообщества «Сплетни бар by Anna Asti».

По данным «Невских новостей», заведение обошлось Asti в 20 млн рублей. «Сплетни» планируют сделать сетью — бары могут открыться также в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Ростове и Дубае.

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