Анна Asti открывает свой бар в Петербурге

Певица Анна Asti открывает бар «Сплетни» на Конюшенной площади в Петербурге. У заведения уже есть паблик в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятия в честь открытия запланированы на 10 и 11 февраля. Согласно сообщению в паблике, артистка в эти дни тоже будет в баре.
«Гастробар с ресторанной посадкой днем и pre-party-бар с авторскими коктейлями и концептуальной винной картой вечером, вдохновленные Anna Asti. После полуночи — DJ-сеты, найти „своих“ легко за контактной барной стойкой и танцполом, где каждый может почувствовать себя звездой», — говорится в описании сообщества «Сплетни бар by Anna Asti».
По данным «Невских новостей», заведение обошлось Asti в 20 млн рублей. «Сплетни» планируют сделать сетью — бары могут открыться также в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Ростове и Дубае.