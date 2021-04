Другой вопрос заключается в том, почему люди, которые не стремятся стать профессионалами в своем деле, завоевать признание, учиться и развиваться, получают возможность выступать на большой сцене и разрушать концепцию мастерства. Очевидно, что, несмотря на засилье новоиспеченных блогеров-музыкантов, она существует, причем во всех творческих профессиях. Музыкант, чье исполнение требует минимума корректировки, ценится выше, чем если, как у Noize MC, «звукачи, рукавами смахивая горькие слезы, по буквам собирали наши песни скрупулезно…» Абсолютно так же выше ценится работа модели, у которой на ретуши не надо перекраивать все тело, и текст автора, который редактору не надо переписывать с нуля. Все потому, что довести изначально хороший продукт до ума быстрее, проще, дешевле.

У представителей старшего поколения и так сформировано суждение о том, что в творческих профессиях люди получают деньги ни за что, и они просто, ничего не умея, делают, как хотят и как могут, на теплом местечке. Последний раз я услышала об этом, когда разговорилась в очереди с пожилым мужчиной, который сказал, что редактор — это не работа, а вот слесарь — профессия с большой буквы. И если мы продолжим укреплять это представление у младшего поколения и не будем рассказывать о том, что певцу нужно учиться петь (и я не имею в виду учебу именно в училище или вузе), равно как журналисту надо учиться писать, то однажды сами услышим в свой адрес: «А почему вы просите такой большой гонорар за свой текст? Опыт? Бросьте, так может каждый».

Вот уже никогда не думал, что автор текста «Почему тикток-поп так популярен и почему он должен умереть» будет защищать одну из ключевых героинь жанра, но here it is.

Сразу дисклеймер: Валя Karna.val — одна из главных причин, по которым этот текст вообще появился. Ее главный хит «Психушка» — откровенная калька (иначе не сказать) с «I’m a Mess» Биби Рексы. Претензия Долиной о том, что тиктокерка вообще не умеет петь, более чем справедлива: в той же «Психушке» слышны нечеловеческие усилия по «вытягиванию» вокала, равно как и недостаточность этих усилий. В более свежих треках Вали ситуация получше — но не сильно.