Лариса Долина и Karna.val повздорили в эфире «Музыкалити» — шоу, где звезды разных поколений слушают новинки. Обычно артисты находят там общий язык, но не сейчас: Долина раскритиковала Валю за «неумение петь» и изъявила желание покинуть шоу. Редакторы «Афиши Daily» Надежда Афанасьева и Владимир Завьялов разошлись во мнениях насчет ситуации.

Тот самый выпуск «Музыкалити», где и поругались две артистки

Надежда Афанасьева Я узнала о конфликте между Ларисой Долиной и Валей Karna.val из тиктока, а затем посмотрела полную версию шоу. Долина (заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства в МГИКе) рассказывает, что у Вали хорошие вокальные данные, но надо учиться петь и развивать их. На что Валя отвечает, что она не желает становиться профессиональной певицей и просто поет так, как хочет. Тиктокеры в ответ на критику Долиной рассказывают, что она сама ничего не добилась на эстраде, путают понятия и пробуют исполнять предложенную Вале распевку — у кого‑то даже без музыкального образования получается лучше. Прежде всего хотелось бы оставить рассуждения о профессионализме певца людям с музыкальным образованием или тем, кто хотя бы просто занимается музыкой, вокалом в том числе. Почему‑то в случае с творческими профессиями многие считают, что, не разбираясь в теме, могут решать, как стоит работать профессиональным музыкантам, писателям, художникам, при этом никто не спешит рассуждать о том, как правильно кроить одежду или строить самолеты. Потому что, даже если со стороны может показаться, что в чистом пении нет никакой необходимости, это впечатление обманчиво. Певец исполняет определенную мелодию, в каждой ноте которой своя высота звучания. В зависимости от этого строится музыкальное сопровождение — одновременно звучащая мелодия и аккомпанемент создают определенные аккорды и задают настроение песни (подробно о гармонии в популярных песнях рассказывает тиктокерка @songpsych). Если певец исполняет мелодию фальшиво, музыка начинает звучать не так, как задумано. Причем люди с неразвитым музыкальным слухом фальшивят всегда по-разному, то есть адаптироваться под такое звучание невозможно, а сам исполнитель в итоге не может контролировать собственный голос и переходить дальше к работе над тембром, фразировкой, дикцией и т. д. Конечно, в записи и на живых выступлениях голос Karna.val звучит чисто благодаря автотюну, который корректирует высоту его звучания.

Но сам факт его использования снова говорит против блогерки: если чистоту исполнения все же корректируют, значит, петь «так, как хочется», у нее все-таки возможности нет, и попадание в ноты остается музыкальным стандартом.



Другой вопрос заключается в том, почему люди, которые не стремятся стать профессионалами в своем деле, завоевать признание, учиться и развиваться, получают возможность выступать на большой сцене и разрушать концепцию мастерства. Очевидно, что, несмотря на засилье новоиспеченных блогеров-музыкантов, она существует, причем во всех творческих профессиях. Музыкант, чье исполнение требует минимума корректировки, ценится выше, чем если, как у Noize MC, «звукачи, рукавами смахивая горькие слезы, по буквам собирали наши песни скрупулезно…» Абсолютно так же выше ценится работа модели, у которой на ретуши не надо перекраивать все тело, и текст автора, который редактору не надо переписывать с нуля. Все потому, что довести изначально хороший продукт до ума быстрее, проще, дешевле. У представителей старшего поколения и так сформировано суждение о том, что в творческих профессиях люди получают деньги ни за что, и они просто, ничего не умея, делают, как хотят и как могут, на теплом местечке. Последний раз я услышала об этом, когда разговорилась в очереди с пожилым мужчиной, который сказал, что редактор — это не работа, а вот слесарь — профессия с большой буквы. И если мы продолжим укреплять это представление у младшего поколения и не будем рассказывать о том, что певцу нужно учиться петь (и я не имею в виду учебу именно в училище или вузе), равно как журналисту надо учиться писать, то однажды сами услышим в свой адрес: «А почему вы просите такой большой гонорар за свой текст? Опыт? Бросьте, так может каждый». Владимир Завьялов Вот уже никогда не думал, что автор текста «Почему тикток-поп так популярен и почему он должен умереть» будет защищать одну из ключевых героинь жанра, но here it is. Сразу дисклеймер: Валя Karna.val — одна из главных причин, по которым этот текст вообще появился. Ее главный хит «Психушка» — откровенная калька (иначе не сказать) с «I’m a Mess» Биби Рексы. Претензия Долиной о том, что тиктокерка вообще не умеет петь, более чем справедлива: в той же «Психушке» слышны нечеловеческие усилия по «вытягиванию» вокала, равно как и недостаточность этих усилий. В более свежих треках Вали ситуация получше — но не сильно.

Валя Karna.val не умеет петь — это факт: простейшая распевка на том же шоу это наглядно показала. Можно ли ее за это критиковать? Конечно. Но стоит ли отбирать у нее по такому случаю право быть артисткой? Обладает ли этим правом Лариса Долина на правах патернализма? Не думаю.



Вообще, странно в 2021 году заводить дискуссию «Должен ли артист обязательно быть профессиональным музыкантом?». Кажется, не десятки, а сотни, тысячи примеров талантливых или расчетливых самоучек за последние десятки лет доказывали обратное и вывели ответ на этот вопрос из области диспутов в раздел аксиом. Но это все ерунда: в любой момент может появиться условная Лариса Долина, доказывать обратное — и словить сотни лайков и одобрительных комментариев: «Все правильно! Ату их!» Ларису Долину легко понять. Она — человек старой школы, ее карьера началась еще не в российском шоу-бизе, а в старорежимных советских институтах академической музыки. Там существовали монолитные каноны и незыблемые стандарты: ты должен отучиться, научиться, овладеть, впитать и получить аттестацию — тогда тебе можно! Существуют они и в голове Долиной в 2021 году. В связи с этим крайне любопытно рассмотреть карьеру самой Долиной, которая транслирует одну мысль: ты можешь двадцать лет пахать во имя джаза и иметь за плечами ноль хитов, а потом спеть про погоду в доме, ресторан и разлуку — не для связок и оркестра, а для души и радио — и сорвать банк. А еще и ворваться в высший поп-пантеон, встав на одну сцену «Песни-96» с Кристиной Орбакайте и Татьяной Овсиенко, в карьере которых не было распевок в терцию на экзамене в МГИКе, зато был отключенный микрофон в очередном ДК во время гастрольного «чеса» группы «Мираж».

Вывод в данной ситуации простой: в моменте для поп-музыки все равны — и дипломированная джазовая певица, и дочь бизнесмена. А на длинной дистанции время ставит всех на свои места: и здесь уже творческая, профессиональная и артистическая дееспособность входят в чат.

Я убежден, что вести диалог об артистах в духе «имеет ли право» — анахронизм. Нравится нам это или нет, но за последние годы поп-музыка упростилась (усложнились лишь методы ее продвижения) и демократизировалась. А еще она стала инклюзивной. Нет хита? Готовься к сложному, извилистому пути — и не факт, что он к чему-то приведет. Есть хит? Добро пожаловать в чарты. Не умеешь петь, сочинять, читать, играть? Не страшно: хит всему голова — а дальше все зависит от тебя: сонграйтерского чутья, артистической харизмы и чуткости на тренды. Если бы Лариса Долина отбросила предрассудки и академические каноны (так и хочется написать, что загоны!) и взглянула на ситуацию философски — ответила бы в духе Земфиры-2018: мол, встретимся и поговорим через пару лет, Валя Karna.val. Что там говорить, мне самому не верится в большие перспективы Валентины. Потому что история поп-музыки последних лет тридцати учит: забраться на вершину легко — а вот попробуй на ней удержись, тут нужно явно побольше, чем тикток с миллионами, Ярослав Андреев в продюсерах, сонграйтеры на зарплате и заботливые звукорежиссеры, вытягивающие безнадежный вокал. Я повторюсь: «поющие» тиктокеры — это безусловное культурное иждивенчество, паразитирование на теле поп-музыки и мимолетная примета эпохи, о которой, вероятно, будут вспоминать через десять лет, как об условном Роме Желуде сейчас. С другой стороны, заниматься культурным чистоплюйством и заборостроением в духе «блогер не имеет права» — антидемократично.

Валя Karna.val не знает Стиви Уандера — а обязана, учитывая что это артист другого поколения? Не умеет петь — а надо ли, если есть звукорежиссеры, которые все сделают по красоте, а слушатели и так настримят миллионы?



В конце концов, аппетит приходит во время еды: вот функционер DNK Music Юлия Домбровская на конференции ИМИ увлеченно рассказывает, как Даня Милохин запирается в студии и проводит там часы — а вдруг из него и правда вырастет большой музыкант? Та же Валя Karna.val звучит чуть лучше — а что если она станет русской Арианой Гранде, а мне станет стыдно за критику в ее адрес? В любом случае пусть цветут все цветы — а природа разберется.