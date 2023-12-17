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В Москве задержали баттл-рэпера за строчку «Бью по беременной русской»

Максим Саблин
Сегодня в 09:18

Полиция Москвы задержала баттл-рэпера Рецидива (Ислама Закирова), сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.

В ее телеграм-канале появилось видео, на котором Закиров приносит извинения на камеру. Мужчина говорит, что не имеет определенного места жительства в городе и ночует в хостелах. На вопрос, знает ли он, за что задержан, отвечает, что на рэп-баттле публично оскорбил русскую нацию. «Я искренне раскаиваюсь и хочу принести извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», — заканчивается ролик.

Вчера участник BRP Battle Рецидив вместе с коллегой из «Кубка МЦ» Шерафганом Шариповым стали фигурантами уголовных дел по статье 282 УК РФ за обидные панчлайны про русских на рэп-баттлах. Их выступления возмутили антимигрантские телеграм-каналы, их подписчики стали писать доносы в адрес артистов.

Рецидив на одном из баттлов зачитал строчку: «Я ***** [бью] по беременной русской, это превентивный удар». Когда фрагмент баттла распространили телеграм-каналы, он записал видео с извинениями за панч и сообщил об угрозах в свой адрес.

Волк отмечает, что Закиров родился в Красноярском крае и стал участником «сомнительного рэп-баттла», который разошелся в соцсетях.

«В содержании высказываний данного лица усматриваются признаки возбуждения межнациональной ненависти. Своими текстами он возмутил интернет-пользователей», — пишет представительница МВД. Она добавляет, что в отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ, а у него изъят смартфон «с записью, имеющей доказательное значение».

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