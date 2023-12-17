В Москве задержали баттл-рэпера за строчку «Бью по беременной русской»

В ее телеграм-канале появилось видео, на котором Закиров приносит извинения на камеру. Мужчина говорит, что не имеет определенного места жительства в городе и ночует в хостелах. На вопрос, знает ли он, за что задержан, отвечает, что на рэп-баттле публично оскорбил русскую нацию. «Я искренне раскаиваюсь и хочу принести извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», — заканчивается ролик.