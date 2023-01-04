20 альбомов, по которым запомнится 2022 год

«СОЮЗ» «Force of the Wind»
Беларусский дуэт «СОЮЗ» выпустил свой третий альбом. Это по-прежнему невесомые песни, впитавшие в себя лучшие проявления музыкального задротства участников. Тут они ловко передают любовь к бразильскому фанку и босанове, итальянскому кино и психоделике — тоже понятия не имеете, как это должно звучать? Ничего страшного. Главный фокус в музыке «СОЮЗа»: она сложная и многомерная, но при этом не смотрит на слушателя сверху вниз. Это просто песни, с которыми хочется как можно глубже дышать. А еще закрыть глаза и представить, что все уже хорошо.
Куок «Imago»
Альбом-эпик, где Куок развернулся на полную. Вот тут его амбиции электронного продюсера, вот здесь уже отточенные ходы поп-сонграйтера, а за углом немного рэперского флекса. «Imago» звучит как выставка достижений локальной хип-хоп-сцены последних лет, которая берет в оборот любой жанр и делает из него классную музыку. Куоку в общем-то все равно: синтвейв, эмбиент, панк-рок — талантливый артист готов из всего этого делать цельные цепкие песни. «Моя музыка впирает, будто кислота», — уверенно говорит Куок под конец альбома. И не врет.
М «Ценой другого»
М — псевдоним артиста Миши Никитина, который в начале десятых выпускал интеллигентский рэп под именем «Младший сын неба». Минимализм никнейма перекинулся и на музыку. Песни М — это минималистичный IDM-рэп о взрослом начитанном человеке, сильно уставшем от больших городов, их темпа жизни и постоянных «крысиных бегов» в погоне за успехом. Альбом «Ценой другого» — сеанс самотерапии, которая незаметно перекидывается и на слушателя. Когда в песне о диалоге с судьбой М обращается сам к себе: «Миша, не подведи себя сам», слушатель невольно перекладывает обращение на себя.
Instasamka «Popstar»
«Popstar» — альбом, идеально отражающий творческий метод раздражающих многих хитмейкеров-инфлюэнсеров, которые одновременно не только артисты, но и еще (если не в первую очередь) владельцы заметных аккаунтов в соцсетях. Эта музыка вроде бы и записана за пару вечеров, но сделана так, что от нее не отвертеться: сразу заедает в голове. То ли страшно, то ли красиво: здесь дело не ограничивается только синглами «Popstar» и «За деньги да», на роль хита сгодится буквально каждая песня в треклисте. Вот уж правда: и красота, и уродство.
Loqiemean «Пов3стка»
Релиз концентрированной жути. О важном, об очень страшном, о том, что так или иначе влияло на нас весь 2022 год. Альбом, который точно стоит послушать хотя бы один раз.
Basic Boy «Ничто, никогда»
Прелесть музыки уфимского артиста — в его имени. В своих песнях Basic Boy ловко раскладывает самые базовые человеческие эмоции: переживает похмелье, хочет ментального здоровья, задумывается о том, что (пока) не стал рэп-легендой. На «Ничто, никогда» обаяние Бейсика выходит на какой‑то новый уровень: герою хочется не только сопереживать, но и переживать с ним каждый веселый и не очень момент. На финальной песне «Что еще сказать?» Бейсик сам отвечает на заданный вопрос: «Да много что». Русскому рэпу зачастую не хватает добра. И Бейсик — его самый надежный проводник в этом году.
«Золотые зубы» «Страна радости»
Любите альтернативый рэп от «Макулатуры»? Листаете твиттер в поисках свежих мемов про Канье? Обожаете забытую музыку начала десятых, где были витчхаус и бедрум-поп? Добро пожаловать в «Страну радости». Проект из Тольятти записывает песни про гот-звезд, иронично изучает понятие tone of voice, без устали пьет кофе и бесконечно от всего грустит. Главная музыкальная отдушина года.
Locked Club «It’s My Rave»
Участники Cream Soda в этом году отошли от бесконечной гонки за следующим чартовым хитом и просто на отлично угорали в рамках своего проекта Locked Club, где тоже пишут электронику. Но не добрую и воздушную, а злую, едкую и довольно агрессивную. Ипишка «It’s My Rave» начинается с одноименной песни, где Салуки включает режим демона и цитирует то Пашу Техника, то золотой фонд мемов с российского ютьюба, а потом дает хорошую оценку всему происходящему за последний год.
Хиты Cream Soda мы еще обязательно услышим, но Locked Club дает уникальную возможность понять, какую музыку участники дуэта слушают, чтобы перезарядиться, чтобы потом мы все «плакали на техно».
Macan «12»
Макан долго казался человеком-невидимкой: многие не особо знают, как он выглядит, но точно слышали хотя бы пару его песен. Такие артисты зачастую не очень дружат с альбомным форматом: проще стрелять синглами, чем «держать» слушателя на протяжении 10–12 песен. С альбомом «12» вышло намного лучше: это концентрированный Макан, который дает вот эту пацанскую романтику под простые биты и очень хорошо попадает в свою аудиторию.
Feduk «В тон улицам»
Федук долго говорил, что устал от поп-музыки и хочет с головой вернуться в рэп. И выпустил «В тон улицам». Альбом, где он и правда всю дорогу читает рэпчик (но иногда срывается и все равно пропевает бэки). Тут есть два Федука: один и правда классический (не просто так тут новая версия песни про «эир максы»), сражающийся за «тру». А есть еще один — веселый и беззаботный. И оба отличные. Первый — искренний и заряженный. Второй — похмельный и смешной. Поэтому интересно слушать и Федора, переживающего за свой статус и любовь к рэпу в «Диссе», и Федора, который дурачится в песне «В центре города», где он пьяный с кем‑то подрался. Кажется, это альбом, которым Федук показывает, от чего кайфует он сам, — только это случай, где чувство радости быстро перекидывается и на аудиторию.
Fred again. «Actual Life 3»
Про альбом Фреда не хочется ничего писать — его просто нужно слушать. Это альбом невероятно светлой танцевальной музыки от, кажется, самого беззаботного хитмейкера последних лет, который не думает о том, как записать большой и важный альбом, а просто откровенно кайфует от всего, что происходит с ним в последние годы. А песни — просто удачное развитие вот этого настроения вечного — и трезвого! — кайфа.
Lupe Fiasco «Drill Music in Zion»
Лупе Фиаско начинал в середине нулевых как главный рэп-вундеркинд своего времени. Музыку ему писал молодой Канье, а на свой лейбл очень звал уже иконический Джей-Зи, который после отказа все равно помог довести дебютный альбом до ума. В десятых Лупе шатаутил Дрейк, а публика не стеснялась называть «Кендриком, у которого не получилось» (странный, но все равно комплимент). К 2022 году Лупе уже не нужно оправдывать какие‑то там ожидания, поэтому он просто занимается любимым делом — без устали читает искусный, сложный, наполненный схемами и двойными (а то и тройными) смыслами рэп. А заодно — лекции про устройство жизни рэп-автора в престижном университете MIT.
Loyle Carner «Hugo»
Лойл Карнер — рэпер, который, кажется, абсолютно осознанно не претендует на статус суперзвезды. Вместо этого он записывает очень чуткий и негромкий рэп о том, что болит. И на альбоме «Hugo» долго и методично прорабатывает отношения с отцом, которого долго не мог простить. А заодно набрасывает и других важных тем: полицейское насилие (только в Англии), расизм, несбывшиеся надежды, скучный взрослый быт — и чего только еще не. Включите вступительную песню «Hate» — там и джазовые ударные, и приятные фоно-проигрыши, и сам Лойл, изрядно подуставший от всего вокруг. Во многом идеальный саундтрек для 2022 года.
Саундтрек второго сезона «Эйфории»
Об этом легко можно было забыть, но 2022 год начался со второго сезона сериала «Эйфория». Тин-драма с Зендаей в главной роли продолжила рисовать образ современной американской молодежи с кучей психологических проблем, неклассными зависимостями и лицами в глиттере. А происходило все это под порцию новой музыки от британца Лабринта — и зачастую кажется, что музыка в этом шоу была сильнее, чем сам сериал.
Rosalia «Motomami»
Розалия несколько лет занималась довольно нишевой историей, записывая нью-фламенко и органично звуча на фитах с Джеймсом Блейком. То есть делала музыку увлекательную, но не особо массовую. Потом ее талант удачно совпал с всеобщим помешательством на латиноамериканской музыке, а в песни каталонской девушки стремительно добавились хитовость и инновации. «Motomami» — альбом абсолютного торжества звучания современной поп-сцены, помноженный на харизму и бешеную сексуальную энергетику самой певицы. Альбом, по которому через 10 лет можно будет легко определить, чем жила умная чартовая музыка в начале двадцатых.
Little Simz «No Thank You»
Британская рэперка активно выпускает музыку уже больше 10 лет. Но до прошлого года она воспринималась скорее как крепкий середняк рэп-сцены. А потом вышел альбом «Sometimes I Might Be Introvert», с которым пришло широкое признание, статус лидерки сцены, важная премия Mercury и много других приятных вещей. Казалось бы, после такого стоит немного отмолчаться, но нет. Без особых предупреждений Симз выпустила альбом «No Thank You». 10 приджазованных песен о том, как себя ощущает самоуверенная и реализовавшаяся чернокожая девушка в сегодняшнем мире — как королева. Ровно так этот альбом и звучит.
Oliver Sim «Hideous Bastard»
Группа the xx подарила нам несколько абсолютно великих альбомов и запустила карьеры Джейми, ставшего одним из ключевых продюсеров британской сцены последнего десятилетия, и Роми — талантливой и признанной певицы. На этом фоне было легко забыть про Оливера Сима — третьего участника группы, который в общем-то в ней всегда был, но за ее пределами особо не светился.
До дебютника Оливер добрался только в этом году. И записал жутковатый, но от того не менее красивый альбом человека, которому часто некомфортно с самим собой, а поиски собственного места в жизни растягиваются — в его случае на долгие годы. Звучит весь этот тревожный и минималистичный электропоп как развитие идей the xx — только вместо мальчишеского мечтательства музыки трио здесь вполне себе взрослый раздрай в голове уже мужчины Оливера.
Smino «Luv 4 Rent»
Смино — один из героев волны «доброго рэпа» десятых, лидером которого можно условно считать Chance the Rapper. В своей музыке Смино опирается на похожие вещи: светлые настроения, поиск моральных ориентиров, попытки сделать себя лучше через музыку. И его первый за четыре года альбом «Luv 4 Rent» — это лучший сеанс музыкального эскапизма в этом году. Музыка о том, что если сейчас все не очень хорошо, то когда‑нибудь обязательно станет.
Harry Styles «Harry’s House»
За роль большой поп-звезды, выпустившей свой лучший альбом, в 2022 году отвечал Гарри Стайлс. Экс-участник «One Direction» окончательно оформился в секс-символ нового поколения и певца, хорошо чувствующего связь музыкальных эпох. Его «Harry’s House» — это записанный во время локдауна дневничок суперизвестного человека, который продолжает обеими ногами стоять на земле и переживать какие‑то очень мирские вещи. Вот он завтракает, вот грустит из‑за любви, а вот угорает по наркотикам — а звучит в «доме Гарри» музыка исключительно спокойная и светлая: фанк и соул, золотой фонд наследия британской поп-музыки и даже немного фолка. Но и какая разница, всему миру все равно интересно, чем там живет Гарри Стайлс. Да и нам в том числе.
Kendrick Lamar «Mr. Morale & The Big Steppers»
В дискографии каждого поколенческого артиста так или иначе должен быть альбом, записанный не для этого самого поколения, а для самого артиста. И для Кендрика таким стал как раз «MM&TBS». Он буквально включает в себя обрывки сеансов терапии, а завершается фразой Кендрика: «Сорри, но я выбираю себя». Весь релиз рэпер прорабатывает собственные травмы, рассуждает о сложных отношениях с семьей, об изменах и проблемах в отношениях, о своем статусе живой рэп-легенды, который больше в тягость, чем наоборот, и так далее.
Хиты здесь уходят на второй план, а вот просто хороших песен — в избытке. Главные хайлайты: вступительный «United in Grief», где к середине Кендрик сваливается в рэп под фри-джаз, роскошный в своей простоте «Rich Spirit», один из лучших припевов Кендрика в «Count Me Out», аудиоверсия фильма «Брачная история» в «We Cry Together» — и так можно здесь выбрать каждую вторую песню.
«Я не ваш спаситель, у меня тоже сложные отношения с соседями», — говорит Кендрик в песне «Saviour». И очень ловко снимает с себя рэп-корону, чтобы хотя бы годик походить среди простых смертных.