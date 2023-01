20 альбомов, по которым запомнится 2022 год

Британская рэперка активно выпускает музыку уже больше 10 лет. Но до прошлого года она воспринималась скорее как крепкий середняк рэп-сцены. А потом вышел альбом «Sometimes I Might Be Introvert», с которым пришло широкое признание, статус лидерки сцены, важная премия Mercury и много других приятных вещей. Казалось бы, после такого стоит немного отмолчаться, но нет. Без особых предупреждений Симз выпустила альбом «No Thank You». 10 приджазованных песен о том, как себя ощущает самоуверенная и реализовавшаяся чернокожая девушка в сегодняшнем мире — как королева. Ровно так этот альбом и звучит.