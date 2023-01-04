20 альбомов, по которым запомнится 2022 год

Федук долго говорил, что устал от поп-музыки и хочет с головой вернуться в рэп. И выпустил «В тон улицам». Альбом, где он и правда всю дорогу читает рэпчик (но иногда срывается и все равно пропевает бэки). Тут есть два Федука: один и правда классический (не просто так тут новая версия песни про «эир максы»), сражающийся за «тру». А есть еще один — веселый и беззаботный. И оба отличные. Первый — искренний и заряженный. Второй — похмельный и смешной. Поэтому интересно слушать и Федора, переживающего за свой статус и любовь к рэпу в «Диссе», и Федора, который дурачится в песне «В центре города», где он пьяный с кем‑то подрался. Кажется, это альбом, которым Федук показывает, от чего кайфует он сам, — только это случай, где чувство радости быстро перекидывается и на аудиторию.