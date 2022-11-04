Еще мне очень нравится Sad Night Dynamite — рэпер с очень интересной музыкой. И главное открытие — это Westerman. Он не особо известен. Это музыка с уклоном то ли в кантри, то ли в инди. Я сейчас как раз в плейлист, который спасал от тревоги, добавил его трек. У него вся музыка прям идеальная. За последние полгода именно он запал в душу сильнее всего. Еще я подсел на JPEGMafia — это уже классика, но я их очень здорово пропустил мимо. Сейчас послушал все, что у них есть, и мне очень понравилось. И Fred Again еще сюда добавим — это крутой пример того, как можно оставаться собой и стать мегапопулярным.