Sampha. Как голос ангела покорил Кендрика, Бейонсе, Флоренс и весь мир

Фигура матери и тема семейности для Самфы центральные не только в жизни, но и на «Process» 2017 года. Его отец умер от рака легких, когда Самфе было 10 лет, а в 2010 году заболевание диагностировали и у его матери. В течение пяти лет здоровье женщины колебалось: в 2012 у нее наступила ремиссия, но через два года рак снова проявился — и в 2015 году Бинти Сисай умерла. Все это время Самфа жил как в двух мирах, в одном из которых он восходящая звезда британской музыки, а в другом сын, который заботится о своей матери и семье .