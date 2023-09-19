Mercury Prize: музыкальная премия, для которой недостаточно хороши Radiohead и Дэвид Боуи

Что это за премия
Ежегодно в Великобритании вручают Mercury Prize — награду за лучший альбом, записанный за последний год артистами из Великобритании и Ирландии. Других номинаций нет, весь фокус — на одном альбоме.
Впервые «Меркьюри» вручили в 1992 году — соответственно, в этом сентябре прошла уже 32-я церемония.
Уточним: премия «Меркьюри» не имеет никакого отношения к Фредди Меркьюри
Легко предположить, что премия стала чествованием жизни и творчества лидера группы Queen: его не стало в 1991-м, спустя год появилась премия. Но нет: изначально «Меркьюри» запускали при поддержке телефонной компании Mercury Communications. Она исчезла еще в конце девяностых, но имя у премии осталось.
Кого там номинируют
Единственное условие — создатели альбома должны быть из Великобритании или Ирландии (в случае групп нужные страны должна представлять минимум половина участников). Чтобы податься на «Меркьюри», лейбл отправляет заявку, взнос за которую в этом году составлял 190 фунтов (22 500 рублей) + налог.
Жанровых ограничений нет. Среди номинантов можно найти и радиопоп Эда Ширана, и мрачный социальный рэп Дейва, и мечтательную музыку The xx. В девяностые, когда премия только появилась, членов жюри просили обязательно включать в список какой‑то чартовый поп-альбом, а также что‑то из джаза и классики. Но со временем эти рамки исчезли.
«Тогда мы как бы составляли репрезентативный портрет британской музыки. Сейчас все куда веселее: люди скорее ориентируются на эмоцию „Вау, а ты слышал этот альбом? Он такой крутой!“» — вспоминал в конце нулевых Роберт Сэндалл, британский музыкальный журналист, судивший первые премии «Меркьюри».
А судьи кто?
Пул жюри обновляется ежегодно. Но это всегда люди, напрямую причастные к музыкальной индустрии. Радиоведущие и журналисты, клубные промоутеры и организаторы крупных фестивалей, а также обязательно действующие музыканты.
В последние годы в роли судей выступали, например, Майкл Киванука (выиграл «Меркьюри» в 2020-м) и уважаемый внутри британской сцены рэпер Лойл Карнер, который в этом году уже сам стал номинантом.
Отобранные судьи подписывают NDA, после чего должны отслушать все заявленные на премию альбомы и составить шорт-лист из 12 номинантов. Ежегодно подается разное количество релизов, но речь всегда про пару сотен. В 2015 году Mistajam, судивший премию диджей и радиоведущий, говорил, что в списке было 290 альбомов.
В чем ценность «Меркьюри» на фоне других премий?
«Меркьюри» — чисто индустриальная премия, где члены жюри не сильно впечатляются чартовыми успехами и медиаобразом артиста, а отталкиваются исключительно от музыкальных впечатлений.
С годами британская аудитория привыкла доверять шорт-листу «Меркьюри» — настолько, что одна только номинация уже серьезно влияла на продажи и прослушивания музыки артистов.
Главный приз «Меркьюри» — не сама премия, а внимание
Победителю церемонии вручают статуэтку, а также приз в 25 тысяч фунтов (примерно 3 миллиона рублей). Но кажется, куда значительнее внимание, которое получают и артист-победитель, и все номинанты.
В 2009 году за две недели после объявления о номинациях групп Glasvegas и The Invisible продажи альбома первых увеличились на 1103%, вторых — на 935%. Влияние премии сохранилось и с эволюцией музыкальной индустрии: просто теперь растут не продажи, а количество прослушиваний на стримингах.
Но есть и обратная сторона: в 2001 году группа Gorillaz отказалась от номинации из‑за суеверия. Участникам казалось, что карьера всех победивших на «Меркьюри» артистов шла под откос и точно не становилась лучше.
На «Меркьюри» всегда хорошо чувствовали тренды британской музыки. Что особенно заметно сейчас
Список победителей и номинантов отдельных лет сейчас служит отличным путеводителем по эволюции британской сцены. Появление трип-хопа в лице Portishead в середине девяностых, расцвет британского рока нулевых от Arctic Monkeys и Franz Ferdinand, поп новой искренности десятых (The xx и Sampha) — все эти тренды моментально отражались в лице победителя «Меркьюри».
Победителей часто выбирают в ущерб суперзвездам: Дэвид Боуи и Radiohead номинировались на премию, но ни разу не побеждали. Но это не значит, что на «Меркьюри» всегда игнорируют мейнстримных героев: среди номинантов были и Дуа Липа, и Эми Вайнхаус.
А кто победил в этом году?
Джазовый квинтет Ezra Collective с альбомом «Where I’m Meant to Be». Их победа — первая для джазового альбома на «Меркьюри». Помимо денежного приза и респекта группа получила и обязательный прирост на стримингах: на 859% за неделю.
Еще пять примеров классных побед на «Меркьюри»
1997: Roni Size & Reprazent «New Forms»
Середина девяностых, в чартах — Spice Girls и ожившая в 2023 году песня Aqua про «Барби». А на «Меркьюри» побеждает драм-н-бейс, который правит бал на подпольных британских рейвах.
Dizzee Rascal «Boy in da Corner»
2003
Это сейчас Диззи легенда грайма. В начале нулевых он был еще пришельцем, делающим нетипичную для мейнстрима дурашливую музыку. Довольно показательно, что британскую «платину» (эквивалент 300 тысяч проданных копий) он получил только в 2018 году. Но на «Меркьюри» заход грайма в широкие массы оценили уже тогда.
PJ Harvey «Let England Shake»
2011
Пи Джей Харви — одна из самых уважаемых британских артисток в истории. Это хорошо отражает и «Меркьюри». Там она стала единственным человеком, которого награждали дважды — в 2001 и 2011 годах. Первый раз за «Stories from the City, Stories from the Sea», второй — за «Let England Shake», вероятно альбом с лучшей критикой в ее карьере.
Джеймс Блейк «Overgrown»
2013
В 2013 году судьи решили наградить застенчивого певца, который под тихий электропоп изливал душу всему миру. Спустя десять лет Джеймс Блейк — один из ключевых артистов своего поколения. А тогда на «Меркьюри» он обошел Disclosure, Arctic Monkeys и… Дэвида Боуи.
Little Simz «Sometimes I Might Be Introvert»
2022
В 2022 году рэперка Little Simz записала самый уверенный альбом карьеры. Здесь она ловко смешивала рэп и соул, не стеснялась ни прямолинейной уверенности, ни собственной сексуальности, а также не забывала напомнить, что ее корни — в Африке. И если современным девочкам нужна ролевая модель, то это именно Little Simz и ее музыка. Кажется, на «Меркьюри» с этим тоже согласились.