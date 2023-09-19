Mercury Prize: музыкальная премия, для которой недостаточно хороши Radiohead и Дэвид Боуи

Победителей часто выбирают в ущерб суперзвездам: Дэвид Боуи и Radiohead номинировались на премию, но ни разу не побеждали. Но это не значит, что на «Меркьюри» всегда игнорируют мейнстримных героев: среди номинантов были и Дуа Липа, и Эми Вайнхаус.