Mercury Prize: музыкальная премия, для которой недостаточно хороши Radiohead и Дэвид Боуи

Пи Джей Харви — одна из самых уважаемых британских артисток в истории. Это хорошо отражает и «Меркьюри». Там она стала единственным человеком, которого награждали дважды — в 2001 и 2011 годах. Первый раз за «Stories from the City, Stories from the Sea», второй — за «Let England Shake», вероятно альбом с лучшей критикой в ее карьере.