Sqwoz Bab яркий, Дрейк тусклый и еще 8 релизов недели

Sqwoz Bab
«Out of Bounds»
Главный шут-скоморох российского рэпа выпустил альбом «Out of Bounds». Суть ровно та же, что и всегда: это меметичный камеди-рэп, наполненный панчлайнами из серии «уместить шутку в один твит». Со звуком интереснее: здесь Sqwoz Bab и правда выходит за привычные рамки, экспериментируя с фонком и евродэнсом.
«ЛСП»
«Несчастные люди»
Седьмой альбом группы Олега Савченко — это еще одно исследование на тему мрака окружающего нас мира. А заодно — самый человечный альбом «ЛСП». Подробнее о нем — в нашей большой рецензии.
Дрейк
«For All the Dogs»
Самый прослушиваемый артист в мире выпустил новый альбом — это, конечно, событие. Но слушать его никому не рекомендуем. Дрейк не зря анонсирует творческий отпуск на ближайший год: канадскому рэперу давно пора перезагрузиться и заново найти нерв в своей музыке. «For All the Dogs» — это разве что хорошее снотворное.
Нокту
«Кровь и пот»
Для тех, кто устал от привычной чартовой музыки и вечного рэпа в плейлистах. «Кровь и пот» — альбом агрессивного хардкор-хип-хопа от Нокту. Очень шумная и злая музыка, где артист, как будто отрицающий тренды современной музыки, буквально рычит, чтобы достучаться до аудитории. Названия песен соответствуют: «Нестабилен», «Черный лед», «Ядовит». Из неожиданного — фит с Thomas Mraz, которого мы полюбили как раз за противоположную, очень нежную и добрую, музыку.
Lovanda
«Пантера»
Уральский тандем Паши Wonda и певицы Lale выпустил новый альбом. Это вновь калейдоскоп самых разных жанров. Участники Lovanda чтут хип-хоп, электронику и поп-музыку, предлагая свой интеллигентский взгляд на нее. Брейкбит и джук, олдскульный рэп и милый поп — здесь находится место всему.
Евграф
«Явление»
Евграф — бывший церковный певчий. Когда‑то на видео с его пением наткнулся Рома Мальбэк — и позвал на альбом группы. А на прошлой неделе вышел альбом «Явление», музыку для которого писал Саша Пьяных — бывший участник «Мальбэка», а сегодня один из ключевых клипмейкеров локальной музыкальной индустрии.
И «Явление» — это увлекательный взгляд на то, как может звучать музыка очень одухотворенного человека, положенная на актуальное звучание сегодняшнего дня.
DJ Stonik 1917
«Happy House»
DJ Stonik — проект артиста Батерса, который раньше концентрировался на рок-музыке, а под новым псевдонимом с головой ушел в электронику. «Happy House» — это танцевальный хаус счастливого человека, где в гости залетают Хаски и Boulevard Depo.
Pussykiller
«Dirty Angel»
Ангел, может, и грязный, но звук тут дорогой и лощеный. Альбом российского артиста Pussykiller — это передовой рэп сегодняшнего дня, герой которого то ли еще тянется, то ли уже дотянулся до дорогой и успешной жизни. Как и полагается в жанре, стиль тут зачастую весит больше содержания.
«СБПЧ»
«С чего ты взял»
Сама песня «С чего ты взял» вышла на альбоме «СБПЧ» «Ничего больше нет». Свежий клип на нее — хороший повод вспомнить о важном релизе, который и спустя год кажется очень злободневным.
Суфьян Стивенс
«Javelin»
Альбом «Javelin» вышел вместе с 48-страничной книгой о творчестве Стивенса, включая 10 коротких эссе, осмысляющих темы любви и потерь, положенных в основу творчества Суфьяна. Некоторые из вошедших в издание коллажей, созданных Стивенсом, можно увидеть в клипе «Will Anybody Ever Love Me?» и на обложке самого «Javelin».
«Порой отношения — это очень трудно, но что бы ни случилось, важно стараться заботиться о тех немногих прекрасных любимых людях. Если вы нашли свою любовь, не отпускайте ее, цените ее и отдавайте ей все, что у вас есть, особенно в тяжелые времена. Будьте добрыми, сильными, терпеливыми, прощающими, энергичными, мудрыми и просто будьте самими собой», — так Суфьян прокомментировал выход альбома.
Подробнее о феномене американского певца мы расскажем уже очень скоро.