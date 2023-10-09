Sqwoz Bab яркий, Дрейк тусклый и еще 8 релизов недели

«Порой отношения — это очень трудно, но что бы ни случилось, важно стараться заботиться о тех немногих прекрасных любимых людях. Если вы нашли свою любовь, не отпускайте ее, цените ее и отдавайте ей все, что у вас есть, особенно в тяжелые времена. Будьте добрыми, сильными, терпеливыми, прощающими, энергичными, мудрыми и просто будьте самими собой», — так Суфьян прокомментировал выход альбома.