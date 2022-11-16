Ужасный 2022-й среди прочих лишений оставил нас без поп-культурных развлечений. Причем, ушли и юьюб-шоу, и медийные события как таковые. Места «Музыкалити» и «Что было дальше?» заняли Шульман*, Дудь* и прочие люди, на которых не напасешься иноагентских звездочек. Сайт The Flow почти перестал развлекать: раньше ты заходил туда, чтобы почитать, как весело поссорилась звезда А со звездой B, чтобы развеселиться самому. Теперь он в явочном порядке примкнул к общему думскроллингу — и критиковать редакцию за это рука не поднимется: какое время, такая и лента новостей. Кстати, музыкального раздела «Афиши Daily» последнего полугода это тоже касается: мы считали индустриальные/смысловые/остальные потери и думали, как жить дальше.