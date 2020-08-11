Проект «Вещь» продолжает выпускать эффектные, по-другому не скажешь, клипы с оммажами недалекому прошлому. Новая песня «Отдыхай отсюда» — про исследования возможностей русского языка, про его жизнь за пределами Москвы, и про то, как это сочетается с едким авант-роком. «Афиша Daily» представляет клип на нее с комментариями основательницы проекта.

Стоит сразу отметить, что теплые летние ночи в России — это, конечно, волшебное время, но не для всех. Просто русский человек именно в эту пору всеми силами пытается расширить свою зону комфорта и выползти наружу, часто путая день с ночью. Проводит россиянин свой неказистый досуг конечно же с товарищами непременно под вашим окном, употребляя что‑нибудь горячительное. И в этот самый роковой момент его зона комфорта накладывается на вашу.

Ну, в общем, как‑то раз ночью немолодые мужчины под нашими окнами решили устроить «Пикник парниши». Они очень громко себя вели, сначала радовались, слушали музыку, а потом, как полагается, начали бить друг другу лица. В один прекрасный момент один из участников потасовки посоветовал другому «отдыхать отсюда», и я подумала, что до чего же это прекрасное и даже, я бы сказала, старинное выражение!