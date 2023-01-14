Saluki и ЛСП, Бейонсе и Фрэнк Оушен: 16 альбомов, которые сделают 2023 год лучше

Трэвис уже пару лет как тизерит новый альбом. Давно известно, что он будет называться «Utopia». Наверняка на планы артиста серьезно повлияла трагедия из 2021 года: тогда на его выступлении случилась давка, в которой погибли десять человек, а Трэвис на полгода спрятался от внимания публики. К концу прошлого года он аккуратно вернулся в музыку. В ноябре, например, выпустил трек с Фарреллом, а до этого прокатился по Штатам с серией клубных выступлений с говорящим названием «Road to Utopia». Кажется, в этом году мы все же дождемся альбома.