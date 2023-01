Saluki и ЛСП, Бейонсе и Фрэнк Оушен: 16 альбомов, которые сделают 2023 год лучше

Новый альбом главного рэп-модника вроде как будет называться «Don’t Be Dumb» (предыдущая версия названия — «All Smiles»), и вроде как он доберется до нас в этом году. Во всяком случае, в интервью в конце 2022 года он уже не скрывал, что работа над релизом ведется, что там будет много музыки Metro Boomin и что он, видимо, все-таки выйдет в этом году. Последний на сегодня сингл Роки — это песня из саундтрека к прошлогодней игре из серии Need for Speed.