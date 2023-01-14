Saluki и ЛСП, Бейонсе и Фрэнк Оушен: 16 альбомов, которые сделают 2023 год лучше

Beyoncé
В прошлом году Бейонсе выпустила «Renaissance» — довольно успешный, но спорный альбом. Его выход сопровождался титром «Act I» — и якобы у певицы уже готовы две следующие части, релиз которых сперва очень ждали в конце 2022 года, а теперь логично ждут в году этом. Главная интрига: к каким жанрам Бей обратится на этот раз.
Frank Ocean
Самый неуловимый поп-герой 2010-х уже давно не делает никаких анонсов и ведет максимально затворнический образ жизни. Почему в 2023 году стоит если не всерьез рассчитывать, то хотя бы аккуратно надеяться на третий полноценный альбом Фрэнка? Во-первых, а сколько можно: человек молчит почти восемь лет. Во-вторых, в декабре он вынырнул на реддите, чтобы на что‑то намекнуть фанатам. В-третьих, в этом году Фрэнк будет хедлайнером «Коачеллы» — а выступать на главном фестивале мира без новых песен — это все-таки немножко дурной тон даже для главного эскаписта поп-культуры.
Travis Scott «Utopia»
Трэвис уже пару лет как тизерит новый альбом. Давно известно, что он будет называться «Utopia». Наверняка на планы артиста серьезно повлияла трагедия из 2021 года: тогда на его выступлении случилась давка, в которой погибли десять человек, а Трэвис на полгода спрятался от внимания публики. К концу прошлого года он аккуратно вернулся в музыку. В ноябре, например, выпустил трек с Фарреллом, а до этого прокатился по Штатам с серией клубных выступлений с говорящим названием «Road to Utopia». Кажется, в этом году мы все же дождемся альбома.
A$AP Rocky «Don’t Be Dumb»
Новый альбом главного рэп-модника вроде как будет называться «Don’t Be Dumb» (предыдущая версия названия — «All Smiles»), и вроде как он доберется до нас в этом году. Во всяком случае, в интервью в конце 2022 года он уже не скрывал, что работа над релизом ведется, что там будет много музыки Metro Boomin и что он, видимо, все-таки выйдет в этом году. Последний на сегодня сингл Роки — это песня из саундтрека к прошлогодней игре из серии Need for Speed.
Skrillex
В начале 2010-х Скриллекс принес в массы громкий дабстеп (тот, который делал «вжжж-вжжж-вжжж»), чем собрал вокруг себя огромное количество фанатов — и примерно столько же хейтеров. Скриллекс не выпускал сольных альбомов с 2014 года, отделываясь продакшеном для других талантливых людей. Но в этом году он представил уже два сингла: «Rumble» с Fred Again и Flowdan, а также «Way Back» c PinkPanthress и Trippie Red, а заодно затизерил сразу два релиза на 2023 год.
Rihanna
Кто без «Википедии» скажет, когда вышел прошлый альбом Рианны? Сэкономим вам время: в 2016 году она выпустила «Anti» и ушла в бессрочный творческий отпуск. Занималась собственными брендами, родила ребенка от того же Роки и просто жила свою лучшую жизнь. В конце прошлого года вышли первые за сто лет сольные песни — на саундтреке сиквела «Черной Пантеры», а в феврале Рианна выступит на Супербоуле. Альбом при этом по-прежнему никто не обещает, но есть ощущение, что этой даме с Барбадоса точно есть чем поделиться.
Gorillaz «Cracker Island»
В этом году Деймону Албарну исполнится уже 55 лет — но музыкального задора британец не потеряет, кажется, никогда. В феврале выходит восьмой альбом его виртуальной группы, где найдется место всему. Заглавный сингл написан вместе с чеширским котом Тандеркэтом — и это лучший гимн тяжелому похмелью. Заодно в треклисте можно найти коллаб с рэпером Bad Bunny — а значит, это уже готовый хит.
Mac DeMarco «Five Easy Hot Dogs»
Вечно расслабленный канадец соскучился по музыке, прыгнул в машину и поехал в путешествие из Лос-Анджелеса куда‑то на север. До тех пор, пока не напишется новый альбом. Так и вышло, поэтому все песни в треклисте названы по городам, где они записывались. Получился релиз на 13 песен из восьми городов, который выходит уже 20 января.
Saluki «Wild Ea$t»
В 2022-м Saluki выпустил одну из мощнейших песен года «Огней» и активно тизерил свой второй альбом «Wild Ea$t», который так и не успел закончить до конца года. Но точно должен выпустить его в этом. Известно немного, но озвученный список гостей уже достаточный аргумент, чтобы считать альбом Арсения едва ли не самым ожидаемым русскоязычным релизом года: Feduk и Элджей (или наоборот, как вам больше нравится), Баста и Lovv66, а также — внимание! — Найк Борзов!
Oxxxymiron*
Пункт скорее для галочки: сам Мирон ничего не обещал. Но в 2022 году он нашел мощную творческую форму и поставил запись синглов на поток, параллельно успев поконфликтовать с еще одним иноагентом в лице Моргенштерна.
Kate NV «Wow»
3 марта Катя Шилоносова выпустит свой четвертый большой альбом «Wow». На «Питчфорке» музыку артистки определяют как «полиглот-поп» — и легко понять почему: на альбоме можно будет услышать как минимум русский, английский и японский языки. А еще — много тихой вдумчивой электронной музыки. За то и любим.
АТЛ
В прошлом году ATL выпустил ноль сольных песен, но под конец 2022-го запустил телеграм-канал, куда стал выкладывать отрывки свежих треков. Учитывая, что последнее время рэпер из Чувашии придерживается ритма «большой релиз раз в два года», ставка на альбом в 2023-м выглядит беспроигрышной.
Markul
Маркул давно освоился в роли большого хитмейкера. А значит, тут понятный алгоритм: вот ты выпускаешь большущую песню-хитярю, которая бахает во все чарты (речь, понятно, про «Стрелы»). Дальше ты выжимаешь ее по максимуму — и добиваешь следующим альбомом. Ждем следующий громкий выход Марка к концу года.
ЛСП
Новый альбом ЛСП был готов как минимум в прошлом году, но по очевидным причинам был перенесен еще на год. Ждем новый выход белорусской группы в 2023-м. Как он будет звучать — очень приятная интрига. Учитывая прошлогодние совместные работы с артистами в диапазоне от Vacio до группы «Моя Мишель», думаем, что Олег и его команда наверняка найдут чем удивить.
Скриптонит
Скриптонит много общался с аудиторией в одной запрещенной соцсети. Оттуда стало известно, что его новый альбом выйдет весной. До этого Адиль Жалелов уточнял, какой релиз аудитория хочет услышать раньше: «рэп или попсу». Про второй он деталей не сообщал, а с первым конкретика такая: «Предупреждаю, что это рэп-рэп. Почти без припевов и всякой ***** [ереси], так что скорее всего тот рэп, про который вы думаете, это попса ****** [дурацкая], хахаха».
Еще одно предположение, которое опирается больше на логику, чем на факты. Прошлый альбом Макса вышел в конце 2021-го. До этого Макс молчал пять лет, но на это были вполне очевидные причины: во второй половине 2010-х он без устали собирал стадион за стадионом, дальше были слив альбома от фанатов и 2020 год, когда любому белорусу было немножко не до музыки. В 2022-м Макс опять собирался много выступать — но в итоге отменил абсолютно все выступления и выпустил несколько точечных и важных синглов. Свободного времени — в избытке. Почему бы не конвертировать его в еще один альбом?
* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом России иноагентом.