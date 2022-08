Нужна ли фестивалям рок-музыка? Отвечают Arcade Fire, Royal Blood и Wet Leg

Подобно большинству музыкальных фестивалей по обе стороны Атлантики, Osheaga пережила пару непростых лет. Собрав два могучих лайнапа, достойных юбилейного 15-го саммита в парке имени Жана Драпо, организаторы фестиваля дважды отменяли его из‑за пандемии и возвращались на исходные позиции. Прошлой осенью, когда местные власти сняли часть связанных с COVID-19 ограничений, в смутно знакомых декорациях прошел утешительный мини-фест Osheaga Get Together — с лимитом на количество зрителей и качество лайнапа, состоявшего только из канадских музыкантов. Но ту постковидную версию Osheaga все негласно договорились считать внеочередной, отложив торжества по случаю юбилея до лучших времен.

Достаточно беглого взгляда на постер Osheaga 2010 — Sonic Youth, Pavement, The Black Keys, Beach House, The National, Weezer, Keane — чтобы прийти к выводу, что жанровые привязанности фестиваля с тех пор изменились радикально. Единственным рэпером в тогдашнем лайнапе был, кажется, Снуп Догг, главной поп-звездой — Робин, а различные проявления инди-рока занимали 90% места на афишах. Однако свою готовность «к чему угодно» организаторы Osheaga начали демонстрировать еще в начале 2010-х, то букируя хедлайнеров вроде Эминема или Justice, то расширяясь с двух до трех дней и с четырех до шести сцен и, конечно, реагируя на переменчивые вкусы своей самой благодарной — молодежной — аудитории.

В последние годы она обычно звучала как привет из недавнего ( Джек Уайт , Muse) или давнишнего (The Cure, RHCP) прошлого, лишь изредка козыряя сетами групп, актуальных всегда (Radiohead) или прямо сейчас (Tame Impala). Сегодняшние Arcade Fire в этом смысле — что‑то важное между. С одной стороны, это люди, в какой‑то момент универсально признанные сменщиками тех же Radiohead в статусе главной рок-группы момента. С другой, после альбома «The Suburbs» 12-летней давности Arcade Fire слегка сбавили обороты, выпустив одну спорную и одну откровенно никудышную пластинку, а на своем очередном альбоме «We» вышли из микрокризиса, красиво паразитируя на собственном прошлом.

Коррекция курса отразилась и на их фестивальном сет-листе: если концерты в поддержку «Everything Now» страдали от неминуемого акцента на песни с соответствующего альбома, то в новую жизнь Arcade Fire с него взяли только титульный трек да измененную практически до неузнаваемости «Creature Comfort». Зато альбом «We» прозвучал на Osheaga почти целиком, убедив, что живьем новый материал звучит колоссально, а яйца у группы, как и прежде, стальные. Для начала зарядив подборку greatest hits, от «Neighborhood #1» и «No Cars Go» до «Ready to Start» и «Reflektor», исполнению песен с «We» (включая 10-минутную «End of the Empire») Arcade Fire посвятили почти полчаса