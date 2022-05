Работу над шестой пластинкой группы Уин и Режин начали вдвоем — на заре пандемии и на четвертом году президентства Трампа, не имея понятия, когда у них получится увидеться с другими музыкантами Arcade Fire (которые жили в Канаде), и благоразумно решив попрощаться с иронией и цинизмом. Одними из первых были написаны песни «Age of Anxiety» и «End of the Empire». «Нашей целью было писать песни, которым достаточно пианино и гитары, — рассказал Батлер в интервью Montreal Gazette. — И работать над структурой, мелодиями и скелетами песен, поскольку время у нас было».

Наконец, официальным сопродюсером Батлера и Шассань стал в этот раз многолетний соучастник побед Radiohead Найджел Годрич. Arcade Fire не раз напрашивались на место наследников Radiohead в рок-н-ролльной иерархии, и характерно, что в их давно назревавшем союзе с Годричем продюсерский почерк англичанина в глаза не бросается. В отличие от других его опытов на стороне (вспоминаются альбомы Бека, Travis, The Divine Comedy, да даже и сэра Пола Маккартни), тут Годрич работает не столько над звуком, сколько с пространством.

Эхо Radiohead слышно разве что в 10-минутном эпосе «End of the Empire» — но, справедливости ради, кого там только не слышно. Играя в классики с классиками и игнорируя давно звучащие в их адрес обвинения в претенциозности, в этой песне Arcade Fire беззастенчиво цитируют Леннона, Боуи и Queen, а особенно напоминают группу Grandaddy образца «The Sophtware Slump» — одной из величайших записей об экзистенциальных тревогах. При этом если у Queen или там Muse подобная песня была бы предпоследней, то на «We» она гордо торчит в середине пластинки — чихая еще и на законы альбомной драматургии.

Ей предшествуют сразу две вещи под программным названием «Age of Anxiety»: часть первая, где Arcade Fire звучат как U2 той поры, когда им было что сказать, и часть вторая, где группа ненадолго возвращается на дискотеку 1980-х, где она провела предыдущую декаду. А вот вторая сторона пластинки должна угодить тем, кто тоскует по Arcade Fire времен «Funeral» и «Neon Bible». «The Lightning I, II» — яркий пример широкоэкранного рока, которому всех научил Спрингстин и который в последние годы переживает ренессанс за ренессансом (см. The Killers, The War on Drugs или Gang of Youths). Титульный трек — баллада в духе Нила Янга, а «Unconditional I (Lookout Kid)» вдохновлена родительским опытом воспитывающих сына Уина и Режин и звучит так, как могут звучать только Arcade Fire.