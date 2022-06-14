Начался фестивальный сезон (и у нас, и не у нас) — всем было будто бы не до альбомов. Поэтому не заметить, например, новые EP Антохи MC и King Princess было сложно. И там и там откровений вы навряд ли сыщете: оба артиста дали своему слушателю ровно то, что он просил. В случае Антона — очаровательно шалопайский и вечно летний антоха-соул (творческий метод давно заслужил отдельного тега!). В случае King Princess — сонграйтерский поп с песнями-дневниками про изломы души и превратности судьбы.

Вы не поверите, но у XXXTentacion опять что‑то вышло! Видно, недавнего фильма про жизнь покойного рэпера оказалось мало, и специально к картине собрали хиты и редкие треки Икса и выделили под это дело целый новый релиз — наверное, для тех, кто не знал Джасея, посмотрел фильм и побежал в стриминги изучать его музыку. Кстати, о фильме: «Look at Me: XXXTentacion»: его покажет Beat Film Festival 2022, который пройдет с 19 июня по 3 июля в офлайн- и онлайн-формате.

Обсуждали Икса, правда, в другом контексте: Rolling Stone выдал глыбу-монумент — список 200 лучших рэп-альбомов всех времен и народов. Лист вроде и пестрит именами из категории «ты не поверишь!» (Cupcakke? Серьезно?), и переписывает каноны (впихивая фрешменов выше классики типа «The Chronic» Доктора Дре и «Illmatic» Нэса), и стремится всех уважить. Но есть проблема: угадайте, кого там нет. Коллега Коля Редькин правильно замечает, что Икса! И задается вопросом: если дело в отмене покойного еще при жизни, то что же в списке забыл Эминем? Так много вопросов, так мало ответов.

От зарубежных рэп-списков двигаемся к дрим-попу на русском: коллега Коля Овчинников послушал новый альбом группы «Второй этаж поражает», пришел от него в восторг (абсолютно по делу — это музыка кисейных берегов из сказок, открытой души и небесной красоты) — и взял комментарии у группы.

Закрывая тему альбомов, не забудем про новый EP певицы Iyulina, который ну просто обязан ее перевести из сферы ассоциаций с работой бэк-вокалисткой в плейлисты с хорошей поп-музыкой этого года. У Июлины (да, это настоящее имя девушки) сильный и выразительный голос — если угодно, представьте Кейт Буш, запевшую соул на русском. С песнями тоже полный порядок — 5/5 сильных вещей, которым не хватает разве что внимания, которое рано или поздно к артистке должно прийти.

Теперь о треках: Dose записал еще один отличный фит — на этот раз с Mary Gu. Это идеальная песня для фонариков на концертах, грустных рилзов, трех опрокинутых бокалов и реализации идей позвонить бывшей (или бывшему). А если без шуток — безупречная поп-баллада о расставании — какой она и должна быть.

10AGE вернулся в форму — если предыдущая «Малышка» звучала, скажем так, близко к музыке из чартов, то новый «Паровозик» мчит на всех парах, сшибая все на своем пути. Например, всех, кто сразу вспомнил имя Скриптонит — новый трек 10AGE едва ли не меньше всего напоминает контент лейбла Musica36. Зато напоминает хит, которым совсем скоро утомят диджея девушки и парни, готовые ворваться на танцпол.

Хорошая новая песня у Холзи — после экспериментов с Трентом Резнором певицу тянет обратно к более понятному поп-звуку. Правда, говорят не про саму песню, а про связанный с ней скандал: не так давно Холзи ругалась по поводу того, что лейбл заставляет ее снимать тиктоки и не дает выпустить песню без сопроводительного ролика. Хорошо, что все хорошо закончилось!