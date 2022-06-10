Дрим-поп-группа «Второй Этаж Поражает» выпустила третий альбом «Дворцы», на котором окончательно превращается в одних из самых интересных рок-исполнителей момента. Мы попросили участников коллектива рассказать про каждый трек с диска.

«Второй Этаж Поражает» были просто неплохой дрим-поп-группой, у которой случались отдельные удачи (например, песня «Крайности»). Сменив состав и запершись на даче под Калугой, они вроде бы мало что изменили с точки зрения средств выразительности, но результат поразительный. Есть разный дрим-поп: сонный, убаюкивающий, успокаивающий, утопающий в тихом кумаре. У «Второго Этажа» же дрим-поп совсем другой: это песни если и про сон, то со слезами на глазах. Это эмоциональные коды, которые обрушиваются на тебя холодной волной. Это заковыристые ритмы, основанные на наследии прогрессивного рока семидесятых, которые оборачиваются трогательными мелодиями. Это тексты про разбитые мечты, про долгий и безнадежный поиск себя, про внутренний непокой, про желание улететь куда‑то далеко от этих дач, лесов и полей. Это в определенной мере продолжение того, что делала в прошлом году группа «Увула»: только если герой Алексея Августовского копался в себе и не находил выхода, то у «Этажа» он обнаруживает, что лучший выход — это уход: например, в глубокий и насыщенный переживаниями сон. Знаете, бывают такие, когда ты просыпаешься и у тебя ощущение чего‑то очень важного и приятного, но неощутимого. «Второй Этаж Поражает» вот такой фокус с нами и проворачивают. Это очень болезненная музыка, которая по итогу лечит. С ней и будем жить.

«ККН» Песня, с которой мы начали писать альбом. Это туман и пелена на глазах, судорожная попытка зацепится за какую‑то ясность и найти в ней отклик. Постоянная пульсация, как символ движения. Едва выровняв темп начинаешь привыкать, но стоит на мгновение прикрыть глаза и «тебя» уже нет. Это был шаг откровения на пути, который несётся со страшной силой в одну точку. В этой точке мы находимся всегда. «Часть ||» И где мы теперь? Или кто мы? Выбирай любые комфортные для себя слова. Расслабься и набирайся сил. Трек задумывался как интро к «Времени не было», но в итоге стал связующим звеном между первыми тремя песнями. Много экспериментируя и вдохновляясь вайбом Южной Америки и нео-психоделического фанка, мы пришли к такой вот интересной инструментальной композиции. «Времени не было» Ощущение времени потеряно, остались обрывки уязвимых флешбеков из далекого «ничего». Ты мог подумать о таком сладком разочаровании? Я тоже это чувствую. Одна из главных песен на альбоме. Начало совмещает в себе медитативные, таинственные куплеты переходящие в динамичные проигрыши. Первая часть песни олицетворяет некое начало рефлексии: предавшись этому действию, начинаешь задавать вопросы самому себе, втягиваешься в прошлое. Потом наступает вторая часть, где ты еще больше погружаешься в эти эмоции, которые разрывают тебя изнутри. Как следствие — эмоциональная мощная концовка.

Лучшая песня на альбоме с красочной кодой

«Край» Символ дуальности, описывающий суть устройства нашего мира — двух сосуществующих противоположностей. Сплошная провокация. Что будешь делать? Композиция о сложном в простом, о борьбе со страхом приблизиться к новым ощущениям, а так же о поиске взаимосвязей в духовном мире. Тема подкрепляется шаманскими мотивами и ломанной партией бас-гитары. Объединяется в логический дуэт со следующим треком «Другое Завтра». «Другое завтра» Очередная попытка успокоиться. Самый длинный трек на альбоме, первый сингл с него. Кстати, является дачным демо. Можно сказать, что с создания этого трека началось переосмысление нашей музыки, пытаясь вырваться из творческих границ того времени. Долго не получалось соединить три разные части, но в итоге с помощью смысловой нагрузки текста — все были собраны в один целостный трек. Тема — прямой саундтрек к событиям того времени. «Переживи» Переломный момент. Одна из самых первых песен на альбоме, которая была сочинена еще в старом составе. Сейчас она отличается от ранних демок. Особенно сильно изменились барабанные партии в попытках сделать что‑то оригинальное и запоминающееся. Эта песня является началом «трилогии». Мы так называем наши три концептуально связанные между собой композиции. «Барельеф» Середина, окунающая в пропасть. Является концептуальным продолжением «Переживи» и второй составляющей трилогии. Есть стойкое ощущение, что этот трек сам по себе существовать не может. Она является неотъемлемой частью общей композиции, из этой идеи и происходит название. Трек в духе прогрессивной музыки семидесятых перетекает в некую абстрактную, неуловимую музыку, где каждый инструмент, по сути, на протяжении всех трех минут одновременно исполняет свое соло. Для аутентичности и атмосферы на записи мы просто джемили и в конечном итоге выбрали наилучший дубль который вошел в альбом. «Часть |||» Момент неизбежного триумфа и, как казалось, невозможного полета после тяжелого, темного «Переживи» и эпичного, абстрактного «Барельефа». Воздушная и мечтательная песня, сделанная без каких‑либо демок, набросков, сочиненная всеми нами в одной комнате в момент чистой импровизации. «Ода» Сказ о времени, которое мы отпустили, вместо того, чтобы его упустить. «Ода» была одной из самых сложных в плане аранжировок песней.Взяв за основу, написаную нашим гитаристом Андреем, красивую соло-партию, мы стали перебирать очень много вариантов аранжировок, чтобы выйти за рамки клишированного шугейз трека. В итоге мы пришли к этой финальной версии, с постоянным шумом от быстрых партий по тарелкам, нестандартными пульсациями барабанов поверх тяжелых гитар и воздушного вокала. Кстати, с текстом в этой песне нам помогла Дарья Гилева, сестра нашего басиста Саши. За это ей огромное спасибо! «Дворцы» Символично, наш путь заканчивается там где начинался: весь альбом, вся новая история нашей группы начинается с дачи под Калугой, в поселке «Дворцы». Это конец. Светлый, чистый, наполненный приятием и осознанностью. Что все это было? Наверное, просто наша жизнь.