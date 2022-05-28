Продолжаем выбирать лучшие песни за определенный год. В этот раз — 1996-й: от Spice Girls до Suede, от трип-хопа до инди-рока, от «Нелюбимой» до «Bulls on Parade». Николай Овчинников кратко рассказывает про этот год и напоминает, что еще можно почитать о той эпохе на «Афише Daily»

Девяностые — все еще лучшая эпоха в русской поп-музыке, а дебютный альбом «Иванушек International» — один из ее главных образцов. Набор песен, чтобы плакать и танцевать, который тогда оценили по достоинству лишь молодые девушки, сейчас уже выглядит как классика жанра, причем совсем не стыдная.

Если в 1996 году в России появился главный бойз-бенд, то в Британии — главная женская поп-группа. Spice Girls своим «Wannabe», гимном girl power, с ноги вышибли дверь поп-истеблишмента и довершили «британское вторжение» в Америку, начатое Oasis годом ранее. На короткий период именно Великобритания стала главным поставщиком больших поп-новинок.

Тем временем музыканты в США аккуратно адаптировали находки британских деятелей независимой музыки. DJ Shadow выпустил «Endtroducing», показав, как можно делать инструментальный трип-хоп исключительно на чужих семплах. А чикагская группа Tortoise стала главным наследником Talk Talk и Bark Psychosis на поле построка, который тогда еще не стал набором апокалиптически мрачных аккордов.

Одновременно в Британии некоторые музыканты стали брать на вооружение американское инди. Terrorvision и Bush были англичанами только по происхождению — в остальном это был чистейший пост-гранж.

Сам гранж к 1996 году уже перестал быть востребованным стилем, и самое интересное в мире американской гитарной музыки проходило на стыке жанров. Бек Хансен на «Odelay» объединял хип-хоп и старинный R’n’B, Cake и Soul Coughing читали рэп под неспешный инди-рок, Rage Against the Machine продолжали ковать рэпкор, а Tool соединяли старинную прогрессивную музыку с металом. Вторая половина девяностых окончательно отменила границы между стилями.

Вслед за Blur и Oasis на пьедестал брит-попа взошли группы с куда менее традиционным звуком. Suede принесли в чарты нервозный глэм, а Manic Street Preachers — элегические баллады с социальным подтекстом. Вслед за британским роком в хит-парады пришла и замешанная на нем новая танцевальная музыка: The Chemical Brothers, Fatboy Slim и The Prodigy.