9. «Night Thoughts» (2016)

8. «Bloodsports» (2013)

Альбом-камбэк «Bloodsports» — это попытка переписать свою же историю : будто бы после триумфального (и по звуку, и по хайпу) «Coming Up» ничего и не выходило. Неудивительно, что «Bloodsports» и обращается к базовым настройкам альбома 1996 года — тот же грязноватый звук позапрошлого десятилетия, те же хищные повадки и кошачий прищур, тот же Эд БаллерА чем он еще известен?Помогал сводить звук на «His ’n’ Hers» Pulp, «Dangerous and Moving» «Тату» и «To Lose My Life» White Lies, работавший над первыми тремя альбомами группы, те же цепкие боевички и сердечные медлячки примерно в равных пропорциях по тем же сценариям.

6. «Suede» (1993)

Слушая «Killing of a Flash Boy», «My Dark Star» или «My Insatiable One», удивляешься: почему их не было на альбомах? Ответ кажется простым: потому что треклисты не резиновые — творческая плодовитость группы вынуждала оставлять за бортом выдающиеся вещи. Впрочем, даже сам Андерсон не смог ответить: «Иногда я не могу уснуть по ночам, думая, что вместо „Moving“ или „Animal Lover“ на первом альбоме могли быть „My Insatiable One“ или „To the Birds“, — насколько сильной была бы запись», — сокрушался он.

На самом деле «A New Morning» — хорошая пластинка, которой страшно не повезло столкнуться с наследием первых двух альбомов, ожиданиями фанатов и кризисом внутри самой группы . Над альбомом группе работалось очень тяжело: ушел клавишник Нил Кодлинг, ставший важной частью Suede по части сонграйтинга, Андерсон перебирал продюсеров, а сама группа была в творческом тупике и непонимании, что делать дальше. «A New Morning» занял 24-е место в британском чарте, и год спустя группа распалась.

Как говорил сам Андерсон, это первая запись, сделанная группой без наркотиков . «A New Morning» — решительный уход в сторону от своего же наследия, попытка сделать полуакустический альбом, которому лучше всего подойдет слово «нормальный». Здесь почти нет повадок прошлого — это степенная версия группы, решительно разменявшая андрогинность на зрелую стать, шум на акустику, а боевички на баллады. Здесь хватает действительно недурных песен — «Obsessions» вполне тянет на хит и даже иногда звучит на концертах группы, а медленные «Astrogirl» или «Lost in TV» вполне мог бы забрать себе кто‑то из пост-брит-попа.

«Dog Man Star» — альбом-истязание, альбом-боль, альбом-противостояние и в то же время альбом-амбиция. Пока Андерсон писал под влиянием наркотиков мрачные тексты в викторианском особняке, Батлер пускался в эксперименты, порой выходящие за пределы видения и методов группы. На альбоме нет хитов вроде «Animal Nitrate», но многоКак это объясняет сам Бретт Андерсон в интервью «Афише»?«Когда мы писали тот альбом, то думали о вещах вроде „Hounds of Love“ Кейт Буш , о свойственном этому диску масштабе. Или даже о людях вроде Pink Floyd — тех, кто тогда был совершенно не в моде! И в итоге нам и вправду удалось создать диск, внутри которого можно потеряться, понимаете? Альбом, который мы записали следующим, „Coming Up“, — это как раз пример музыки, рассказывающей о том, как вписаться в окружающий тебя мир. Альбом для того, чтобы отвисать, чтобы ставить в клубах. „Dog Man Star“ же — нечто гораздо более интимное. В него можно окунуться, в нем можно пропасть» длинных, медленных, тягучих и очень мрачных вещей. Они могли быть еще длиннее и мрачнее, если бы все задумки Батлера были реализованы. Например, девятиминутная эпическая «The Asphalt World» по изначальному замыслу гитариста звучала 25 минут — что пресекла группа. Батлер был недоволен буквально всем: жаловался на Андерсона прямо в публичном интервью, требовал у лейбла отстранить от работы продюсера Эда Баллера и в конечном итоге ушелНавсегда?Да, но с Андерсоном потом они помирились и в середине нулевых даже собрали проект The Tears, игравший что‑то в духе Suede эпохи «Coming Up», сказав, что группа ему «до смерти надоела» своими «нет, этого делать нельзя».

2. «Coming Up» (1996)

Можно предаться власти цифр и поставить на первое место «Coming Up», можно вслед за фанатами и Андерсоном сходить выбрать интроспективный «Dog Man Star». Но мы проголосуем сердцем и выберем «Head Music» — самую странную запись Suede, не похожую примерно ни на что из всех деяний группы .

«Dog Man Star» — неотмеченный и подпорченный триумф Батлера. «Coming Up» — становление Оукса. «Head Music» открыл слушателю Нила Кодлинга — клавишника, который пришел в группу в 1995 году, но стал полноценным сонграйтером уже на ее пятом альбоме.

На «Head Music» Suede решительно обновили звук, позвав продюсером Стива Осборна, который помог U2 создать их самый неоднозначный альбом в карьере («Pop», который мы тоже очень любим) и готовился сделать то же самое с Suede. Запись проходила нервно: Андерсон употреблял запрещенные вещества и тусовался с неблизкими группе наркопотребителями, Кодлинг упражнялся с синтезаторами и страдал от хронической усталости, Оукс много пил и огорчался безразличию Андерсона к его идеям, а Осборн пытался всем этим процессом руководить.

«Head Music», с одной стороны, флиртует с электронным звуком, с другой — показывает балладную и акустическую ипостась группы. Здесь много песен с приставкой «самая» в дискографии Suede. Самая наэлектризованная и напичканная синтезаторами — «Hi-Fi». Самая легковесная и радийная — «She’s in Fashion». Самая духоподъемная и обнадеживающая (и одна из лучших песен Suede вообще)— «Everything Will Flow», отдающая эстафету пост-брит-попу, у которого такое будет во главе угла. Самая политизированная — отповедь «кул британнии» с говорящим названием «Crack in the Union Jack».

Если «Coming Up» отдается слушателю, то «Head Music» предстает перед ним совершенным хамелеоном и показывает, какое у группы еще есть секретное оружие (и вы о нем вряд ли знали!). Suede аккуратно перепрыгнули через брит-поп и буквально переписали собственные представления о себе. Электронный звук подошел группе как влитой — жаль, что Suede дальше не пошли в этом направлении: сначала отказались от синтезаторов на «A New Morning», а потом занялись реставрацией старья после распада. Suede образца «Head Music» — самые наглые, высокомерные и смелые. По ним и скучаем — их и любим больше всего.