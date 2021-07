8 июля 1996 года вышел трек «Wannabe» группы Spice Girls, который знаменовал собой смену повестки в современной поп-музыке и стал началом последнего расцвета женских поп-групп, которые еще называли герлз-бендами. По просьбе «Афиши Daily» Антон Вагин («Всякая годная попса») рассказывает историю явления: от 1920-х годов до группы Little Mix.

Прежде всего надо обозначить две важные вещи. Первая: под герлз-бендами и женскими группами в этом тексте будут подразумеваться исключительно те коллективы, которые играли коммерческую музыку и были частью большой индустрии развлечений , а не просто любые группы с представительницами женского пола. И вторая: разговор пойдет прежде всего о том, как герлз-бенды развивались на Западе, а если точнее — в США и Великобритании . Не только потому, что именно в этих странах появились коммерческие поп-группы как явление, но и потому, что история герлз-бендов других регионов на сегодняшний день изучена куда хуже, чем хотелось бы. Разумеется, женские поп-группы были примерно в каждой стране мира, однако невозможно объять необъятное. Читать текст лучше всего под музыку. Выбрали лучшие песни герлз-бендов для наших плейлистов

Зарождение герлз-бендов: сестринские группы Единого мнения о том, когда именно появилась самая первая женская поп-группа и как она называлась, нет. Кто‑то вспоминает дуэт сестер Хайер. Они выступали в Америке с музыкальным театром еще в конце XIX века, однако все же корни герлз-бендов уходят скорее в начало XX века, а именно — в 1920-е. Тогда в США появилось вокальное трио The Hamilton Sisters and Fordyce, позже переименованное и вошедшее в историю как Three X Sisters. Чуть позже, в 1930-х, сестры Гамильтон буквально захватили американское радио своими пусть и типичными для своего времени, но все же выдающимися песнями. Корнями эти песни уходили в водевиль и прочее околотеатральное искусство. Их треки были жестко ориентированы на прямолинейный рассказ каких‑либо сюжетов, благодаря чему идеально подходили к мультфильмам, в создании саундтреков которых Three X Sisters неоднократно участвовали.

Three X Sisters как пример ранних герлз-бэндов: прямолинейный сторителлинг и нарочитая театральность.

Другая примечательная группа тех лет, The Boswell Sisters, делала вещи куда более необычные для тридцатых. Сестры Босуэлл, в отличие от Гамильтонов, играли не просто традиционную белую музыку, а вовсю смешивали ее с черной: их песни серьезно помогли популяризации джаза среди массовой аудитории, который на тот момент только готовился захватить мейнстрим. К слову, именно Босуэлл, как считается, впервые упомянули в музыке термин «рок-н-ролл» в одноименной песне «Rock and Roll». Правда, отношения к жанру, который расцветет через 20 лет, трек не имел никакого отношения: в нем всего лишь рассказывалось о том, как лодка качается на волнах с соответствующим ритмом. Творчеством The Boswell Sisters вдохновлялись еще одни сестры, решившие организовать свою группу, — The Andrews Sisters. Именно сестры Эндрюс наиболее близко подобрались к современному понятию герлз-бенда, если говорить о группах первой половины XX века. Они не только записывали музыку и активно снимались в кино, но стали настоящими знаменитостями, чью личную жизнь активно обсуждали все кому не лень.

The Andrews Sisters — это не только про музыку, но и про остальные развлечения (от кино до сплетен в медиа). К концу века это станет абсолютной нормой.

Популярность The Andrews Sisters доходила до того, что во время Второй мировой войны они стали одними из самых активных гастролеров по базам войск США и союзников. Как и сестры Босуэлл, Эндрюс смешивали в своих песнях белые и черные жанры музыки, исполняя наравне с кантри, фолком и традиционным вокальным попом также свинг, буги-вуги и госпел. Более того, The Andrews Sisters неоднократно играли с самыми топовыми джаз-бандами 1930-х, в том числе с ансамблями Глена Миллера, Бадди Рича, Джина Крупы, Бенни Гудмана и многих других. Музыка сестер Эндрюс была и остается настолько популярной, что по сей день единственная группа, которая смогла обойти их по суммарному объему продаж песен, — это Spice Girls.

Сестры Эндрюс — первый пример классического герлз-бэнда, по популярности до сих пор уступающий только Spice Girls

Развитие герлз-бендов, подобных перечисленным сестринским трио, продолжалось примерно в том же ключе до середины 1950-х, когда на Западе начался расцвет рок-н-ролла, а поп-музыка постепенно начинала превращаться в отдельный полноценный жанр. Главной послевоенной женской группой с уверенностью можно назвать The Chordettes с их хитами «Lollipop» и «Mr. Sandman», которые до сих пор являются важной частью мировой поп-культуры. Но все это было лишь репетицией перед самым настоящим взрывом, который поменяет мир герлз-бендов навсегда. Новый поп-мейнстрим: The Supremes, The Ronettes и другие Конец 1950-х и начало 1960-х совершенно справедливо называют золотой эпохой женских групп. Первое послевоенное поколение молодежи уже вовсю разрывало мир музыки рок-н-роллом, но занимались этим прежде всего мужчины. Женщины, в свою очередь, совершали революцию в мире поп-музыки, и именно они определили то, как звучало начало 1960-х на Западе. Если посмотреть на чарты тех лет, легко заметить, что первые места там занимали именно герлз-бенды: The Shirelles, The Ronettes, The Marvelettes, The Shangri-Las, The Supremes, The Crystals и другие. Более 750 женских групп попало в чарты западных стран в период с 1960 по 1966 год, а общее их количество в 1960-х достигало, по некоторым подсчетам, полутора тысяч.

The Supremes — одна из главных женских поп-групп шестидесятых

В чем же был секрет такого масштабного успеха? Не в последнюю очередь все в том же смешении музыки белой и черной культур, как и в случае с рок-н-роллом. В значительной степени продолжая традиции вокальных трио 1930-х, новые герлз-бенды вдохновлялись госпелом и блюзом, которые для начала 1960-х были чем‑то новым в рамках мейнстримной поп-музыки. Эти жанры привлекали и юную аудиторию, жадную до чего‑то свежего, что не слушали их родители, а главное — что пели их ровесники. Все участницы самых именитых герлз-бендов редко были старше 20 лет, а, например, вокалистке The Shangri-Las Мэри Вайс на момент выхода их первого хита «Remember (Walking in the Sand)» вообще было лишь 16. Герлз-бенды нового поколения заговорили со своей аудиторией на одном языке. Пусть лирика большинства их треков и была наивна, она все же рассказывала о том, что важно подросткам: первая любовь, расставания, взросление, отношения с родителями. Более того, несмотря на всю миловидность участниц групп и соответствующую музыку, порой в их песнях проскакивали темы, совершенно нетипичные для мейнстрима 1960-х.

Ставшая очень популярной в тиктоке «Remember (Walking In The Sand)» — вообще-то про гибель возлюбленного на вьетнамской войне (прямо в ней об этом не говорится, но намеков достаточно)

Например, та же «Remember (Walking in the Sand)» буквально рассказывала о девушке, потерявшей своего возлюбленного на вьетнамской войне, на которую нет прямого указания в тексте, но намеков хватает. Другая песня The Shangri-Las, «Leader of the Pack», была о том, как лидер местной байкерской тусовки и бывший возлюбленный главной героини насмерть разбивается в дорожной аварии. Количество подобных песен с мрачной тематикой, касающейся смерти, в какой‑то момент стало настолько велико, что их даже стали выделять в отдельный поджанр, получивший в английском название «teenage tragedy song», то есть песни о подростковых трагедиях. Но, как несложно заметить, абсолютное большинство песен герлз-бендов 1960-х было посвящено мужчинам и сводилось к формуле «женское счастье — был бы милый рядом». Порой это доходило до абсурда, как, например, в песне «He Hit Me (And It Felt Like a Kiss)» группы The Crystals, в которой буквально есть строчки: «Он ударил меня, и я поняла, что люблю его» .

Хотя песни герлз-бендов 1960-х и исполнялись женщинами, они почти не решали, что именно они поют, а подавляющее число треков писались мужчинами.

Как позже вспоминал музыкант Эл Купер, писавший тогда песни для герлз-бендов, «каждый день с 10 до 18 мы приходили [в офис] и представляли, что мы 13-летние девочки, и писали все эти песни». Несмотря на это, женские группы 1960-х все же играли позитивную роль в социальном плане, ведь до того момента в преимущественно маскулинной западной музыке никогда настолько сильно не были заметны девушки. Для многих они становились ролевыми моделями и примером успеха, которым хотелось подражать. Конечно, группы были обезличены: в каждом коллективе была своя «униформа» внешности как в одежде, так и в макияже и прическах. Тем не менее сами группы ощущались по-разному: например, The Shirelles и The Angels были прилежными девочками с милой внешностью, а The Ronettes и The Shangri-Las, напротив, макияжем, прической и одеждой показывали, какие они дерзкие. Одновременно с этим герлз-бенды 1960-х выполняли важную роль репрезентации в мейнстриме не только для женщин, но и для афроамериканцев, которые, конечно, были заметны и на джазовой, и на рок-н-ролльной сцене, но в поп-музыке так массово не появлялись. Песня «Please Mr. Postman» группы The Marvelettes стала первой песней афроамериканского лейбла Motown, возглавившей чарты США. Именно благодаря герлз-бендам, прежде всего The Supremes, Motown на долгие годы стал одним из главных лейблов в западной музыке.

«Please, Mr. Postman» The Marvelettes — первый большой хит Motown, главного по части афроамериканской поп-музыки в шестидесятые

К слову, Motown ответственен не только за крупные хиты женских групп, но и за то, как поменялась сама модель работы лейблов с ними. В начале 1960-х герлз-бенды создавались совершенно хаотично, а у продюсеров не было четкой программы работы с ними. Типичная история тех лет: девочки выиграли конкурс талантов в школе, их заметил какой‑то продюсер, дал им песню, они записали ее демоверсию, лейбл прямо в таком виде и выпустил на радио, песня стала хитом, а группа вскоре распалась. Motown начали работать с артистами по схеме, более приближенной к нашим представлениям о шоу-бизнесе: поступательное продвижение групп с акцентом на личностях исполнителей. Так, например, из группы The Supremes в итоге выросла сольная карьера Дайаны Росс, ставшей одной из главных певиц XX века. Но время, когда Motown расцвел, а именно вторая половина 1960-х, было уже закатом золотой эпохи американских герлз-бендов. Женские группы смело британское вторжение середины 1960-х во главе с The Beatles. Оно не оставило никакого шанса герлз-бендам на удержание былой популярности.

Примечательно, что популярность The Beatles во многом обязана всему тому, что делали до них женские группы.

Британская четверка сильно вдохновлялась их творчеством, а в их репертуаре можно было найти множество каверов на треки герлз-бендов, начиная от той же «Please Mr. Postman» The Marvelettes и заканчивая «Baby It’s You» The Shirelles. Да и сама музыка ранних The Beatles, включая инструментальные аранжировки и вокальные гармонии, сильно напоминала все, что до этого делали женские группы начала 1960-х.

С песнями вроде «Be My Baby» The Ronettes Фил Спектор стал важным продюсером, а изобретенная им «стена звука» превратилась в важный элемент саунда шестидесятых

Впрочем, и на этом их влияние на дальнейшее развитие музыки не заканчивается. Дело в том, что одним из главных продюсеров герлз-бендов тех лет был Фил Спектор, работавший вместе с The Ronettes, The Crystals, The Blossoms и многими другими. Спектор активно экспериментировал с методами звукозаписи, работая над аранжировками для этих поп групп. Так получилась знаменитая «стена звука». Суть ее заключалась в том, что сразу несколько инструментов накладывались друг на друга благодаря многодорожечной записи. Так звук становился более плотным и объемным. Кроме того, Спектор использовал в аранжировках нетипичные для поп-групп того времени оркестровые инструменты и экспериментировал с эффектом реверберации. В итоге треки, над которыми работал Спектор, вроде «Be My Baby» The Ronettes звучали в начале 1960-х совершенно по-новому и не похоже ни на что, а стена звука произвела революцию в мире звукозаписи. Иронично, что, распрощавшись с герлз-бендами, Спектор поработает со сменившими их The Beatles. Он занимался звуком их последнего альбома «Let It Be». Возрождение герлз-бендов: En Vogue и другие Ярко блеснув в 1960-х, женские поп-группы надолго пропали из музыкального мейнстрима. Повальное увлечение публики роком со второй половины 1960-х уронило спрос на коллективную женскую поп-музыку, созданную продюсерами, практически до нуля. Лишь в эру диско, во второй половине 1970-х, снова появляются заметные и популярные женские группы. Среди таковых можно выделить американок The Pointer Sisters, испанок Baccara и немок Arabesque. Несмотря на их выдающуюся музыку, в истории герлз-бендов они не стали чем‑то новым. Это были все еще обычные поп-группы без каких‑либо сильно выделяющихся черт. Ситуация начала постепенно меняться лишь в конце 1980-х, когда мир западной музыки все больше и больше захватывала волна хип-хопа, R’n’B и прочих афроамериканских жанров, доселе пребывавших в андеграунде. В 1988 году американским продюсерам Дензелу Фостеру и Томасу МакЭлрою приходит идея создать новый герлз-бенд в духе классических групп начала 1960-х. Проведя пробы среди 3000 претенденток, они выбирают четверых и называют их En Vogue.

Один из главных хитов En Vogue. Клип к нему стал шагом к славе не только для трио, но и для любящего цветастую роскошь и масштаб режиссера Марка Романека: после En Vogue он поработает с Дэвидом Боуи, Мадонной, Майклом Джексоном, Nine Inch Nails и еще кучей видных музыкантов

Вместо простой стилизации под поп-музыку 20-летней давности Фостер и МакЭлрой решили переосмыслить классику с помощью всех тех новых жанров, которые все сильнее проникали в мейнстрим. В итоге En Vogue мало того что звучали свежо, стали одной из самых популярных женских групп в истории, так еще и подтянули за собой целый пласт новых герлз-бендов. Salt-N-Pepa, Sweet Sensation, Exposé и многие другие смешивали модную черную музыку с не менее модными танцевальными аранжировками, получая в итоге новый для женских групп звук. Позже, в 1990-х, эту тенденцию продолжили TLC и Destiny’s Child.

В отличие от коллективов 1960-х песни женских групп 1980-х и 1990-х не были в такой степени завязаны на мужчин. Они показывали их исполнительниц не просто как зависимых от противоположного пола страдалиц, а как вполне себе самостоятельных героинь, способных самим решать, что им нужно в жизни.

Параллельно со всем вышеописанным на Соединенные Штаты надвигалась третья волна британского вторжения, финальной точкой которой стало пришествие самой успешной женской поп-группы в истории человечества. Третье британское вторжение: Spice Girls и настоящая поп-революция 1980-е и 1990-е были выдающимся временем для британской музыки. Depeche Mode, The Police, Pet Shop Boys, Blur, Oasis и десятки других подмяли под себя всю индустрию, не оставляя артистам из других стран почти никакого шанса очутиться в чартах по обе стороны Атлантического океана. Не отставала и поп-музыка: Take That, East 17 и Boyzone стали образцами для создания бойз-бендов по всему миру. Но несложно заметить, что почти все эти коллективы состояли сплошь из мужчин, тогда как женщинам в участии в культурном вторжении будто бы поголовно отказывали. Единственным заметным британским герлз-бендом начала 90-х можно назвать разве что Eternal, которые были скорее ответом на американок En Vogue, чем полностью новым явлением. Долго так продолжаться не могло. В 1994-м году продюсеры Боб и Крис Герберты решают, что настала пора поконкурировать с захватившими поп-рынок герлз-бендами. Среди 400 претенденток они выбирают четверку лучших (пятая девушка присоединилась позже), но до момента, когда они станут суперзвездами, оставалось еще долгих 2 года. И это как нельзя лучше показывает, как изменился шоу-бизнес с 1960-х.

В шестидесятые можно было взять только-только организовавшуюся группу буквально из актового зала школы и сделать за неделю-другую хит, а то и два. В девяностые ставки стали выше, конкуренция выросла, а значит, для покорения поп-олимпа нужна была полноценная подготовка.

В течение 2 лет будущие «перчинки» учились петь, танцевать и даже самостоятельно писать песни. Записав за это время несколько демо, которые позже войдут на дебютный альбом «Spice», группа получила поддержку лейбла Virgin Records, подписавшего с ними контракт на 5 альбомов, а затем и вовсе отправилась в промотур в Америку, добиваясь поддержки среди местных медиа для помощи с продвижением будущих песен. Ставки бонз шоу-бизнеса, вложившихся в герлз-бенд, который еще не выпустил ни одного трека, с лихвой оправдались. 8 июля 1996 года Spice Girls дебютируют с синглом «Wannabe», который моментально превратил их в звезд мирового масштаба. На ближайшие пару лет Spice Girls стали центром поп-музыки как таковой и даже вышли за ее пределы, став брендом, под именем которого делалось все: от фильмов до игрушек и жевательной резинки. Они стали единственной британской группой, сравнимой по популярности с The Beatles, а всеобщее помешательство на новых звездах получило аналогичное с битломанией название «спайсмания» .

Эта песня — символ девяностых и тектонических сдвигов в поп-музыке, происходивших тогда

Как таких поразительных результатов смогла добиться довольно легкомысленная и сочиненная за полчаса песня «Wannabe»? Самой собой, она была ультимативным танцевальным поп-хитом с въедающейся в мозг мелодией. Но было в ней кое‑что еще, благодаря чему она стала самой настоящей революцией в мире герлз-бендов. Главной темой треков женских поп-групп почти всегда были отношения с мужчинами разной степени трагичности. «Wannabe», конечно, тоже формально обращена к противоположному полу, только вот говорила она вовсе не о том, как «перчинки» страдают по возлюбленному, а о том, что подруги превыше парней. Эта идея была не просто случайной мыслью из одной песни, она стала центром идеологии Spice Girls. Именно благодаря группе в мейнстрим вышла фраза-лозунг третьей волны феминизма — «girl power», то есть женская сила.

Впервые в истории герлз-бендов в центр повествования песен были поставлены сами участницы группы, превратившиеся из пассивных объектов в полноценных субъектов.

Spice Girls окончательно уничтожили традицию, в которой певицы герлз-бендов были безликими статистами в одинаковых нарядах. У группы была собственная мифология. Каждая из участниц Spice Girls была самостоятельным персонажем со своими характером, внешностью и историей: 5 специй в одной мельнице, смешивая которые получается магия. Поклонники и поклонницы могли выбирать свою любимую участницу, что способствовало и продажам соответствующего мерчендайза группы. А у тысяч детей появлялись новые образцы для подражания, которые были куда ближе к персонажам комиксов и кино, чем к привычным поп-артистам.

«Pure Shores» All Saints — пример взаимопроникновения поп-музыки и более-менее злободневной альтернативы: Уильям Орбит за пультом + странный видеоряд — так могли и должны были выглядеть поп-группы ранних нулевых

Успех Spice Girls стал поворотным моментом для истории герлз-бендов и потому, что окончательно утвердилась схема того, как работают современные поп-группы: интенсивные тренировки участниц, жесткий контроль со стороны продюсеров, большие бюджеты, стремление заполнить собой не только музыку, но и другие сферы развлечений . Именно по этим канонам в дальнейшем и развивалось бесчисленное количество герлз-бендов, появившихся на вполне спайсомании: All Saints, Atomic Kitten, Sugababes, Girls Aloud, B*Witched. Это только самые известные из них и те, кому удалось оставить хоть какой‑то след в истории.

Наше время: смерть поп-групп Волна моды на герлз-бенды, поднятая Spice Girls, продлилась около десяти лет. К середине 2000-х большинство из них успело распасться и начать сольные карьеры (с разной степенью успешности). Новых же групп появлялось все меньше и меньше. Последними яркими вспышками в истории западных герлз-бендов стали американки Fifth Harmony и британки Little Mix. Они выглядели белыми воронами в мире поп-музыки, становившейся все более и более индивидуалистичной. Обе группы были весьма успешны на протяжении всего своего существования. Обе делали передовую для 2010-х поп-музыку. Обе продолжали традиции Spice Girls. Обе не ставили стремление завоевать мужское сердце в центр своих песен. Но в итоге обе группы стали жертвами своего времени, когда групповое творчество в поп-музыке практически перестало существовать.

Little Mix — последний герлз-бенд на Западе

Еще с 1960-х западная поп-музыка с каждым годом становилась все более и более личной. В середине XX века певицы были просто болванчиками, которые работали с идеями продюсеров и песнями сонграйтеров. К концу столетия они начали показывать характер. В начале же второго тысячелетия хорошим тоном стало и вовсе петь не то, что скажет тебе лейбл, а о своих настоящих переживаниях, без каких‑либо прикрас. Чем больше публика ждала от участниц поп-групп, что они будут личностями, тем больше терялся смысл в самих группах. Зачем слушать еще каких‑то трех-четырех девиц, если мне интересна история только одной из них? С помощью коллективного пения невозможно установить интимный контакт со слушателем, который стал так цениться в музыке 2010-х.

Поспособствовало исчезновению поп-групп как таковых и развитие технологий. Зачем собирать коллектив, если ты можешь сыграть на всех инструментах, не выходя из своей комнаты? Раньше музыканты искали себе коллег, чтобы те играли то, что они не могут сами, а сейчас с помощью компьютера и семплов один человек может сыграть партии буквально всех инструментов. Не говоря уж о том, что группа — куда более рискованный проект для лейбла, чем сольный исполнитель, ведь даже в случае ее успеха нет никаких гарантий, что она не распадется через год, а то и меньше. Как показывает практика, все более-менее известные поп-группы со временем распадались на сольные атомы. В итоге в 2021 году в западной поп-музыке не осталось ни одной заметной женской группы, кроме Little Mix. И та находится на грани роспуска. Да, периодически возникают смелые попытки возродить герлбенды вроде Boys World, созданной в 2019 году, но они скорее напоминают исключения, подтверждающие правило.

На Западе поп-группы умерли как явление.

Однако настало время наконец сместить фокус повествования, ведь параллельно со смертью герлз-бендов в одной точке Земли в других местах происходит неимоверно бурный их рост. И речь, конечно же, про Азию. Альтернатива: японская и корейская поп-музыка Пока на Западе всю вторую половину XX века терзались мыслями о том, насколько искренни участницы герлз-бендов и сильно ли их угнетают продюсеры, в Азии взяли быка за рога, скопировав бизнес-модель западных поп-групп и доведя ее до максимума. В Японии, музыкальный рынок которой к концу XX века стал крупнейшим по объемам продаж после США, еще в 1960-х начали появляться первые поп-группы, открыто называемые айдолами, то есть идолами, которыми по факту является любой поп-исполнитель, но лишь японцы решили назвать вещи своими именами. 1980-е считаются в Японии золотым временем айдолов, однако большинство из них были сольными артистами, тогда как взрывной рост айдол-групп начался лишь после глобального успеха Spice Girls. Группы вроде AKB48, Perfume и Momoiro Clover Z, появившиеся в 2000-х, брали за основу все лучшее от «перчинок» и развивали его до конца. Участницы групп стали не просто личностями, а подробно прописанными персонажами со своими историями и мифологией. Музыка превратилась из танцевальных хитов в безумную кавалькаду сверхбыстрых поп-разрядов. Песни окончательно стали лишь частью развлекательного медиума, который крутится вокруг группы.

AKB48 — идеальный пример герлз-бенда по-японски: цветастый, голосистый и очень танцевальный

Главным отличием айдолов от западных коллег стало то, что они дебютировали не с идеально отточенными умениями, над которыми они работали годами, а с явно заметными недостатками в исполнении песен или танцах. Но со временем они все больше учились и работали над собой, наглядно показывая, что человек может преодолеть все трудности и стать настоящей звездой. Само собой, это тоже было частью маркетинговой стратегии, дабы больше привязать поклонников к своим кумирам, которые могли наблюдать за их развитием и вдохновляться их примером. В 2010-х Японию захватил самый настоящий бум женских групп-айдолов, некоторые из которых, например AKB48 и Speed (эти и вовсе начинали в девяностые), со временем оказались среди самых успешных герлз-бендов за всю историю мировой музыки. Но, несмотря на масштабную популярность, вовсе не японские группы стали самым заметным явлением в современной истории герлз-бендов. В конце 1980-х Южная Корея, открывшись для иностранной культуры после нескольких лет изоляционистского авторитарного политического режима, начала, как губка, впитывать в себя все самое новое, что могли предложить как Запад в лице США и Великобритании, так и Восток в лице Японии. По аналогии с последней в Корее уже в 1990-х начинают появляться собственные айдолы, а к 2010-м в стране сложилась мощнейшая музыкальная индустрия, центром которой стали бойз- и герлз-бенды. Их созданием начали заниматься не просто лейблы и продюсеры, а целые корпорации (самые известные — SM Entertainment, YG Entertainment и JYP Entertainment), производство новых групп было поставлено на поток, а сами они стали частью так называемой корейской волны — программы властей Южной Кореи по продвижению своей культуры по всему миру.

В Корее тоже за основу для создания новых герлз-бендов были взяты Spice Girls со все теми же родовыми чертами.

Каждая участница уникальна и обладает своим набором характеристик. Группа — нерушимое целое, где все стоят друг за друга горой. Музыка — лишь часть всего, что окружает коллектив. Но в отличие от японцев корейские айдол-группы всегда создаются с целью показать доведенное до идеала мастерство во всех аспектах их творчества. Участницы могут годами готовиться к дебюту, как это было, например, с Blackpink, о создании которых было известно еще в 2012 году, но их первая песня вышла лишь в 2016-м. Тяжкий процесс подготовки к работе в группах приводит не только к идеально отточенным выступлениям, но и к печальным последствиям. В прессе регулярно всплывают истории о том, как те или иные айдолы заканчивают жизнь самоубийством из‑за жестких условий работы в корейском шоу-бизнесе.

Blackpink — идеальный пример герлз-бенда по-южнокорейски: цветастый, голосистый и пугающе безупречный с точки зрения звука и картинки

Кошмарные истории не останавливают сотни юных девушек в стремлении стать участницами групп-айдолов. И немудрено, ведь сегодня они перестали быть внутренним корейским продуктом, а превратились в один из главных экспортных товаров Южной Кореи. Третье поколение кей-поп-групп, таких как Red Velvet, Blackpink, Twice и GFriend, появившихся в 2010-х, смогло завоевать массовую любовь не только азиатской аудитории, но и западной. Сегодня слушать корейские герлз-бенды — такое же обыденное явление для рядового жителя США, как в 1990-х было слушать тех же Spice Girls, а их присутствие в мировых чартах уже не особо удивляет. Новые корейские айдол-группы вроде (G)I-DLE, Itzy, Iz*One, которых иногда относят уже к 4-му поколению кей-попа, изначально создаются с заделом на покорение не только азиатского рынка, но и западного. Почему же корейские герлз-бенды внезапно оказались столь востребованы на Западе на фоне угасания интереса к местным женским поп-группам?

Кей-поп-айдолы не пытаются рассказывать о своих сложных судьбах, они, напротив, декларируют, что их песни — это чистый поток развлечения, а во всем многообразии коллективов ты можешь найти подходящий тебе по концепту.

Хочешь что‑то классическое? Вот тебе Twice. Хочешь что‑то более дерзкое, но в то же время и нежное? Слушай Blackpink. А может, тебе хочется, чтобы девушки пели о потусторонних силах под аккомпанемент металла и электроники? Тогда зацени Dreamcatcher. Каждый фанат может получать вдоволь информации о своей любимой участнице, ведь благодаря социальным сетям они стали ближе, чем когда‑либо, а количество контента от кумиров в них пробивает все возможные пределы мечтаний. А если поклонникам уж очень хочется, чтобы продюсеры обратили внимание на какую‑то конкретную участницу, то находится элегантное решение: вместо ухода из группы она просто начинает параллельно записывать и сольный материал, оставаясь нерушимой частью коллектива, как это было, например, с Дженни и Розэ из Blackpink. Более того, в больших группах могут образовываться саб-юниты, то есть подгруппы, в которых участницы разбиваются на коллективы поменьше и записывают новый материал: у Girls' Generation есть саб-юниты TTS и Oh!GG, у Red Velvet — Irene & Seulgi, у WJSN — Chocome и The Black и так далее. Иными словами, корейские продюсеры делают все для максимального разнообразия в творчестве герлз-бендов и для того, чтобы надобности в сольной карьере и распаде группы не возникло. Стоит сказать и о том, что год от года участницы кей-поп-коллективов все больше обретают свой голос в рамках групп, рассказывают о своих чувствах и даже участвуют в написании песен. Конечно, все это тоже часть маркетинговой кампании по созданию нужного имиджа, но невозможно не провести параллели с аналогичными процессами, которые привели к закату герлз-бендов в других странах. Западному слушателю со временем стало жизненно необходимо максимально приближаться к настоящим чувствам своих кумиров и получать вдохновляющие истории о личностях, которые добились всего сами. Но практика показывает, что одновременно с томным шептанием Ланы Дель Рей и Билли Айлиш нам все еще нужно чистое ничем не прикрытое развлечение. Именно им и стали многочисленные кей-поп-группы, которые сегодня стали чуть ли не главными поставщиками безудержного веселья и эскапизма в мире. Да, возможно, их тоже ждут разброд и шатание с массовым распадом коллективов, но пока нам остается только наслаждаться новой великой эрой герлз-бендов.