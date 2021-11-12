Лидер Depeche Mode Дейв Гаан ударился в ретро и записал альбом кавер-версий на разных людей с гитарами: от Пи Джей Харви до Элвиса. Теперь его легко можно спутать с американским сингером-сонграйтером. А в свое время с Depeche Mode путали самые разные группы: от Camouflage до «Технологии». Пора проверить свою память и узнать DM из тысячи.
Это Depeche Mode?
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А это?
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А это Depeche Mode?
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Ну а это?
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А это что за мужественный синти-поп?
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Гитары какие‑то, неужели Depeche Mode?
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О, опять синти-поп. Ну точно ведь «Депеша»?
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Ну а это ведь Depeche Mode?
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И это Depeche Mode?
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Под конец посложнее: это Гаан или Гор?
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