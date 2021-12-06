По традиции подводим музыкальные итоги за прошедшие семь дней. В этом выпуске — новый сингл Арианы Гранде, камбэк White Lies, новые альбомы «Ады», «Дочери», Оксимирона (как же без него) и многое другое. Как всегда, с плейлистами!

Главную новость вы и без нас знаете. Рецензии на новый альбом Оксимирона выдали все: от Михаила Козырева до депутата Госдумы Елены Драпеко (тот случай, когда такие разные люди согласны друг с другом). Ну и мы тоже. Впрочем, как и в случае с Земфирой, по итогам обсуждают даже не альбом, а тех, кто посмел его критиковать.

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Новости западной поп-музыки: Ариана Гранде записала фит с Кидом Кади для комедии Netflix «Не смотри назад» — получилась задушевная баллада, коих у Арианы в последнее время не то чтобы много. Яна Смирнова (вы ее точно помните по «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки») с проектом «Дочь» записала альбом «Нити», и, черт побери, нам всем не хватало таких песен. Лучезарный поп с гитарами и электронными потрескиваниями (через которые проглядывает Бьорк образца «Vespertine») про хедлайнеров твоего сердечка, детство во дворе и прочие большие радости маленьких людей. Душевность без лишней нагрузки. Музыка с чистыми помыслами.

С новым альбомом Смирновой рифмуется новый диск хорошей инди-группы «Ада» «Ббб» (много дуэтов, в том числе с нашими дрим-поп-любимцами «Космос на потолке»). Если «Дочь» позволяет себе удивлять и удивляться, то «Ада» — это песни людей, которые все свои чистые помыслы оставили в прошлом, потеряли, похерили, а теперь пытаются их вернуть. Сквозь неуютное электричество проглядывают разговоры про то, что конец света — наверное, и неплохо, что все наши кумиры нас разочаровали, а в памяти мира останется только то, что вы когда‑то освободили пчелу из меда. «Ббб» — чудесный альбом, который может испортить вам настроение, и если так, то вы это заслужили сполна.

И еще рифма с «Ббб» и «Нитями» — новый альбом Димы Мидборна. Главный московский басист продолжает осваивать остатки советской новой волны в окружении колкой ритм-секции, им же сотворенной. Преемственность с музыкой 30–35-летней давности тут прямая — присутствует изящный кавер на группу «Центр» Василия Шумова. И, собственно, будто из шумовской дискографии растет бытовая непафосная лирика Мидборна. Если его предыдущий альбом был про кризис среднего возраста, то этот — про то, как герой с кризисом смирился и теперь копошится во всяких будничных мелочах, а потом буднично же заявляет: «Есть такое ощущение, словно из меня уходит жизнь». Так буднично, что становится очень горько.

Thrill Pill дал мощный повод наконец-то забыть о прошлогоднем конфликте с Warner Music Russia, а поговорить о музыке. Его новый альбом «Грустное» — печальная игра на поле гиперпопа, 15 песен красивых страданий и душевных терзаний на фоне софитов и глянца. На альбоме есть совместки с Тимой Белорусских и Элджеем, а также целых два фита с Lovv66 — другим важным человеком, несущим гиперпоп в рурэп.