Музыкальный раздел «Афиши Daily» отправляется на Moscow Music Week слушать новую музыку и показывать ее вам (чтобы вы сказали «красивое»!). Специально для вас — очень краткий гид по главным активностям.

Идем на открытие MMW в Aglomerat (Костомаровский пер., 3). Наша главная цель — сет Вити Исаева, который давно не выступал сольно (о чем мы отдельно жалеем, его прошлогодний альбом великолепен).

«У нас нет преемственности культуры»: Витя Исаев — о новом альбоме, России и видеоиграх

2 сентября

Россия для грустных: идем на шоукейс «Русская тоска» в заведении «Клуб клуб клуб» на Покровском бульваре, 6/20, и танцуем под Дарью Виардо и группу Avramova!

Россия для бодрых: мчимся в «Китайский летчик» на Lineup Music Showcase. Там будет среди прочих наша любимая фрешвумен Terelya со своим мечтательным соул-попом.

Россия для мечтательных: идем в Powerhouse на TuneCore Showcase слушать Parks, Squarea and Alleys и Stone Submarines. Инди-поп жив!