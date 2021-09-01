Музыкальный раздел «Афиши Daily» отправляется на Moscow Music Week слушать новую музыку и показывать ее вам (чтобы вы сказали «красивое»!). Специально для вас — очень краткий гид по главным активностям.
1 сентября
Идем на открытие MMW в Aglomerat (Костомаровский пер., 3). Наша главная цель — сет Вити Исаева, который давно не выступал сольно (о чем мы отдельно жалеем, его прошлогодний альбом великолепен).
2 сентября
Россия для грустных: идем на шоукейс «Русская тоска» в заведении «Клуб клуб клуб» на Покровском бульваре, 6/20, и танцуем под Дарью Виардо и группу Avramova!
Россия для бодрых: мчимся в «Китайский летчик» на Lineup Music Showcase. Там будет среди прочих наша любимая фрешвумен Terelya со своим мечтательным соул-попом.
Россия для мечтательных: идем в Powerhouse на TuneCore Showcase слушать Parks, Squarea and Alleys и Stone Submarines. Инди-поп жив!
3 сентября
Наш неизбежный выбор — шоукейс «Афиши Daily». «Гафт», Nedoremeslo, Lovesomemama, Iskrit, Наша Таня, Lust Supper — новая интимность в лучшем виде. Пароли и явки простые: Powerhouse, 19.00. Сразу, как закончится наш шоукейс, начнется ночная программа от лейбла Hyperboloid (Foilar — обязательно для прослушивания). Вход 18+, танцуем до утра.
Две любопытные альтернативы. Первая — шоукейс лейбла «Ниша» в «Авиаторе» и Incompetence Showcase от Евгения Горбунова с «Интуристом» во главе. За ним направляемся в Wip на Яузском бульваре.
4 сентября
Не можем выбрать и, видимо, будем бегать туда-сюда. В Aglomerat — шоукейс фестиваля «Боль». Там обязательно советуем послушать дикую самарскую группу Supruga и «Космос на потолке», у которых последние синглы — сон и сладость. В Powerhouse — шоукейс новой поп-музыки от Сергея Мудрика, там надо слушать Парнишку и Dose. Завершаем все закрытием MMW в Wip в компании снова Мудрика, снова Горбунова и группы The Omy.