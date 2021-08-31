Сразу несколько музыкальных фестивалей, балет с Дианой Вишневой и фильмы Ренаты Литвиновой — рассказываем о событиях этой недели, которые мы выбрали для себя.

Николай Овчинников Шеф-редактор

Я собираюсь послушать еще тридцать раз новый альбом группы Chvrches (или, как мы говорим, «Чевырчес»). Это идеальная поп-пластинка, в которой хватает места всему: и самоистязаниям, и самоуспокоению, и поп-року, и Роберту Смиту. Ноль плохих песен. Обязательно пойду на Moscow Music Week — для меня это будет первый фестиваль за два месяца. Постараюсь обойти все сцены и захватить лучших новичков глазом и ухом, ну а вечером в пятницу, 3 сентября, буду всех ждать в Powerhouse на шоукейсе «Афиши Daily».

Ксения Морозова Редакторка раздела «Города»

Лето заканчивается, для меня, как и для многих, это повод грустить и ностальгировать. Для усиления ощущений в четверг пойду в Jameson Yard x Strelka Bar — там группа Pompeya будет играть свой дебютный альбом Tropical в честь десятилетия с момента его выхода (только вдумайтесь!). А в конце недели планирую посетить пару показов Кинофестиваля современного греческого кино в «Октябре». Один из моих любимых режиссеров — грек Йоргос Лантимос (на фестивале, кстати, покажут его короткометражку), так что мне интересно изучить, в каком контексте появился этот самородок и есть ли у него последователи. Ночью с пятницы на субботу буду танцевать на пятилетии московского лейбла Private Persons, засветившегося на Coachella, в Mutabor.

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда», живет в Петербурге

Все свободные вечера на этой неделе собираюсь потратить на ремонт в своем новом жилье. Буду красить стены в белый, прибивать полочки и вешать шторы. Заедать стресс планирую в The Noodist жирненьким раменом, в «Хачапури и вино» — салатом с жареным сыром и в Ôpetit — лимонной тарталеткой с вербеной. Если вы в Москве, смело отправляйтесь в Farang есть сашими из брюшка тунца. Это новый ресторан, занимает помещение советской звукозаписывающей студии. Там очень красиво и рыба отличная. А потом — в Delicatessen, есть шницель в коробочке и пить бурбон на вишне. Не забудьте профитроли с селедкой! Все переживания меркнут на фоне хорошей еды.

Ксения Ходош Пиар-редакторка

Стартовал фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, который грешно пропустить! Я собираюсь на «Бумажного человека», который пройдет 1 сентября в Мемориальной квартире С.Т.Рихтера на Волхонке, и на «Шут. Шахерезада» 4 сентября в Театр Моссовета, где будет солировать сама Диана Вишнева. Фестиваль продлится до 4 октября, подробнее о самых интересных постановках мы рассказывали здесь. В пятницу всех зовем на бомбический шоукейс «Афиши Daily» в рамках фестиваля Moscow Music Week! В день, когда горят костры рябин, на сцене Powerhouse перевернут календарь нового попа «ГАФТ», Lovesomemama, Lust Supper, Nedoremeslo, Наша Таня и Iskrit. После музыкального нон-стопа на MMW закончу неделю кошерно и в воскресенье забегу на бранч в «Дом культур» отведать израильской кухни. Если ты не едешь в Тель-Авив, то Тель-Авив едет к тебе.

Никита Лаврецкий Редактор раздела «Кино»

Продолжается масштабный фестиваль комедии «Панчлайн». Для себя я выбираю мероприятия чисто по названию: «Гендерно-нейтральные комики», «Булочки», «Спокойствие», «Ржулики» и нечто под названием «Мямбл-камеди». Местами уже смешно!

Егор Михайлов Редактор рубрики «Мозг»

Что еще интересного состоится в Москве?

Ретроспектива Ренаты Литвиновой

«Москино Музеон», 3–5 сентября

В «Музеоне» покажут режиссерские работы главной дивы отечественного кино. В программе три игровых фильма: «Богиня: Как я полюбила», «Последняя сказка Риты» и «Северный ветер», а также фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире». Рэп-фестиваль Encore Squad

Пространство «Флакон», 4 сентября, 12.00

Главный хедлайнер фестиваля Encore Squad 2021 — поп-рэпер стадионных масштабов Баста. С ним на одной сцене — набирающие популярность исполнители: протеже Скриптонита Truwer, адепт хлесткого минималистик-трэпа «Недры» и барочный романтик Zoloto. Также сеты представят «Кассета», Кисло-Сладкий & Bonah. Российская премьера отреставрированной версии фильма «Как влюбленный»

Летний кинотеатр Garage Screen, 4 сентября, 19.30

В рамках ретроспективы Аббаса Киаростами — показ фильма о том, как встреча между пожилым японцем и молодой проституткой перерастает на одни сутки в нечто большое. В этой картине иранский классик отдает дань уважения кинематографу Ясудзиро Одзу. Фестиваль «Хоровод»

Mutabor, 4–6 сентября

Мультидисциплинарный фестиваль о свободе, открытости, взаимоуважении, секс-позитиве, смелости, красоте и дружбе без границ от команд Popoff Kitchen и киевлян Veselka. В нем участвуют более 50 артистов — диджеи, перформеры и художники. Вечеринка «Б.О.С: Сон 2»

Powerhouse, 4 сентября, 23.00

Сновидческая вечеринка, название которой расшифровывается как «Безмятежное общество снов». В лайнапе Algo, Dima Midborn, XNTRS, Aman Po-Kaifu Концерт Pharaoh

Gipsy, 4 сентября, 23.00

Звезда трагичного, мрачного и надменного клауд-рэпа со своим новым альбомом Million Dollar Depression, полный разбор которого можно прочитать здесь. Осенний маркет современного искусства Win-win

«Винзавод», 4–5 сентября

Маркет, на котором можно купить объект современного искусства — живопись, графику или скульптуру. Работы представят более 70 авторов, среди них есть известные, а есть начинающие, так что стать начинающим коллекционером можно, не разорившись.