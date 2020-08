Во-первых, я его люблю за доступность и эмоциональную открытость. Во-вторых, за то, что он не следовал формуле максимальное количество времени. Насколько до сих пор современно звучит «Sing «O» the Times» или все еще трогающая меня песня «I Could Never Take the Place of Your Man»! У него иного интересных и клевых вещей, причем некоторые из них весьма неприятные, он заигрывает с этой стороной. Тот же, например, запитченный голос в «Housequake». Ну и ощущение мужественной женственности, соединение двух начал в одном. Часто встречаю закомплексованных мужчин, рано или поздно мы до этой проблемы доберемся, через 20–30 лет она нас настигнет.

В альбоме я старался не делать никаких отсылок, старался просто себе не мешать, я весьма продолжительное время совсем не слушал музыку, и вот так получилось. Но в целом, по творческим влияниям, здесь нашлось место какому‑то психоделическому фанку, старому соулу, советской эстраде. Я оставил вне рамок альбома несколько вещей, наверное, которые выйдут в виде EP следом, надеюсь, осенью. Это послесловие из вещей, которые не сложились в общую мозаику.

В плане амбиций как сольного артиста я полагаюсь только на слушателей, если будет желание и запрос услышать меня живьем, то… я обязательно сыграю концерт. Однако в меру своего характера «завоевывать» рынки и навязывать себя я никогда, наверное, не буду. Я просто не такой человек, как Лиза: она экстраверт, ей нравится внимание, но не в таком сомнительном плане — ей нравится дарить людям эмоции, взаимодействовать с ними.