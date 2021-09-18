Лето ушло — настало время зафиксировать, под какие песни гуляла, отдыхала, расслаблялась и просто проводила время страна в последние три месяца. Вы их точно где‑то слышали!

Тимати «Чокер»

Мастодонта и патриарха люксового поп-рэпа кто только не пытался сбросить с корабля современности в последние годы. Но Тимати непотопляем: лет десяток с плеч долой — в омут флекса с головой! Тимати-2021 — звезда «Холостяка», жизнерадостный кайфарик и просто мемный персонаж. Как выяснилось, еще и не растерявший в хитодельчестве и способный хорошо поиграть на поле молодых — просто поставьте «Чокер» на вписке, не указав имя автора, и словите удивленные реакции: «А это что, реально Тимати?» Реально. Dose, ЛСП «Солнце золотое»

Когда‑то Айдос Джумалинов писал биты Скриптониту и 104, потом запел сиропно-сердечный R’n’B, а в этом году сподобился на хит — не в последнюю очередь спасибо за содействие Олегу ЛСП. «Солнце золотое» — гимн грусти по лету, которого не случилось, вышедший летом, которое оказалось жарче желаемого. Зато сейчас уже можно вздыхать и пускать клич: «Найди меня, солнце золотое!» 10AGE «Пушка»

История о том, как страсть к риску и азарту приводит человека в малоприятные места и ситуации, а дело Скриптонита можно вывезти из Павлодара в чарты, аудиосистемы тачек и кальянные. Петербуржец Дмитрий Панов взял у Адиля дух, мрак, порок и сюжет и принес их на пепелище кальян-рэпа, чтобы заставить в припеве качаться под реггетон — и сорвать куш: кажется, что растет большой хитмейкер. Galibri & Mavik «Федерико Феллини»

Евгений Трухин, серый кардинал жуков-попа, написавший столповые для жанра «Ягоду-малинку» и «Краш», летом решил сам встать к микро. Получился хитяра-бронепоезд, сносящий конкурентов в чартах и вашу репутацию в глазах людей, которые думали, что у вас хороший вкус, пока вы им эту песню не поставили. «Феллини» — пример гибкости и многоемкости наследия Сергея Жукова, которое может оседлать даже шансон: теперь у реков в тиктоке и эфира радио «Ваня» есть минимум одна общая вещь. Goro «Дорогу молодым»

15-летний Гор Галстян по-сиротски жалостливо и заливисто поднимает вечную тему конфликта поколений. Секрет успеха «Дорогу молодым» не только в интересном тембре Goro (у парня еще не до конца сломался голос), но и в сонграйтинге, беззастенчивости которого можно похлопать. Более умудренный поэт мигом бы задушил внутренним цензором строчки «остался один — я временно псих» и «нет времени объяснять — мы с братвой идем гулять», а ведь они и делают разницу! Dead Blonde «Бесприданница»

Последние пару лет поп-звезды с разным успехом играли в 1980-е, но самым карикатурным и, что характерно, успешным образом эпоху перестройки удалось изобразить у Арины Булановой — спутницы рейвстара Давида GSPD по творчеству и жизни. В дело пошло все, что на витрине: мамина помада, сапоги младшей сестры, дом Хрущева, modern talking type beat и другие ярлычки, признаки и мемы времени, сумевшие добраться до нас. Mary Gu «Косички»

Кьют-рок, каким он и должен быть в исполнении поп-звезды — хитмейкерски хищный, сокрушительный и неотразимый: пока Дора и другие первые лица жанра делали передышку, свято место не пустовало. Mary Gu всегда была на «ты» с гитарным звуком, да и нежность легко умела разменивать на дерзость — тут оба умения сработали на ура: получился мощный репрезент на базе сладости и борзости. Хорошая девочка стала плохой — потому что может! Guma «Стеклянная»

Кажется, мы глобально недооценили роль Кати IOWA по части фонетической революции, которую она произвела в местном мире поп-певиц (а вовсе не Сюзанны, как принято считать, хотя она тоже важный проводник идеи). В результате этой революции исполнительницы теперь раскованно обращаются со слогосложениями, используют мелизмы и флоу и делают песенную речь только краше. Анастасия Гумелюк, она же Guma, не то чтобы отличилась выразительнее прочих (скорее донесла метод доступнее всех!), но зато смогла родить хит. «Стеклянная» доказывает еще одну вещь: даже если припев требует тотальной расшифровки, это нисколько не мешает ему безвозвратно прилипнуть. Джиган и все-все-все «На чиле»

В 2000-х Джиган пел со Смоки Мо, в 2010-х — со Стасом Михайловым, а сейчас стал абсолютным чемпионом по конвертации мемов своего же производства в поп-хиточки. Так, его монолог о пользе летних радостей над всем остальным сначала завирусился в тиктоке — а потом превратился в монструозный лонгмикс, состав которого еще три года назад казался немыслимым: Джиган и Тимати, с ними Гуф и Егор Крид, а следом хедлайнеры ньюскула Blago White, OG Buda, Soda Luv. Впрочем, вытаскивают песню не все эти люди, а The Limba с приставучим рефреном. Джарахов, Markul «Я в моменте»

Великая и ужасная «Я в моменте» — зенит музыкальной карьеры Эльдара Джарахова и удача Маркула, гимн выпускников-2021, кошмар всех зрителей рилсов в инстаграме, консенсусно самая ненавидимая песня лета. Которая, однако, больше всех в этом списке претендует запомниться на годы — хотя бы потому, что ввела в народный лексикон словосочетание «в моменте» и наверняка уже обречена на ностальгические сантименты в этой связи в будущем. Егор Крид, OG Buda «Здравствуйте»

Знал ли Егор Крид, певший про кофе в обед и по утрам ее вкусный омлет, что семь лет спустя он скорешится со звездами нового рэпа и с головой уйдет в хип-хоп? Карьерный поворот бывшего хедлайнера Black Star — один из самых интересных поп-сюжетов последних лет. Венец этих изменений — трек с OG Buda, пример того, как в жанр дрилл, привыкший к суровой читке про суровые вещи, принести поп-мелодизм.

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Баста «Ты была права»

Спросите через десять лет: «Что происходит?» Мы ответим: «Баста продолжает писать хиты». Свежая песня Василия — баллада, суть которой лучше всего отражена в первом комменте под видео: «Интересен тот факт, что, когда женщине уже все равно, до мужика только доходит». И не поспоришь ведь. Artik & Asti «Она не я»

Очередной летний грустный дэнс от сертифицированных поставщиков. Ну а что еще тут можно добавить? HammAli & Navai «Птичка»

В прошлом году участники анонсировали распад, но передумали — и хорошо! Хит этого лета, баллада «Птичка» — о старой как мир истине: «Привычка свыше нам дана — замена счастию она». Dabro «На часах ноль-ноль»

Новый хит казанского дуэта прямо наследует прошлогодней прорывной «Юности»: несложный гитарный бой, задушевный перебор для посиделок у костра, прямая бочка и счастье быть молодым как генеральная идея. На вопрос о том, как Dabro стали большими звездами, ответы несложно найти в комментариях: «Неужели в наше время осталась такая добрая, светлая музыка?»