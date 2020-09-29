В Москве — последняя теплая неделя, после которой летняя погода закончится насовсем в этом году. По этому случаю вспоминаем пятнадцать песен, которые мы постоянно слышали этим летом — даже если не очень-то и хотели.

Все главные хиты этого лета — в наших плейлистах

Клава Кока & Niletto «Краш»

Триумфаторы «Любимки» и «Покинула чат» закрепляют успех песней с крайне спорной строчкой «Ты мой личный маньяк, я тебя придушу», которую малость спасает то, что ее поет не один Niletto, а оба исполнителя по очереди. «Краш» — торжество Жуков-попа с кавалькадой рифм «краш — шантаж — этаж — типаж — тираж»: оказалось, что в 2020 году актуальнее поп-музыки нет.

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The Limba, Andro «XO»

Первый представляет свежую кровь казахстанской поп-музыки. Второй сочиняет поп для чартов и состоит на дочернем лейбле империи хитов Zhara Music. Вместе у них получилась эстетская и в то же понятная и въедливая вещь: томная R’n’B-баллада, которая универсально подходит для всего — и для кураторского плейлиста, и для вечера в кальянной. Летом эта песня, можно сказать, в одиночку сражалась в чартах с музыкой, которую назвали кальян-рэпом, и эпигонами Тимы Белорусских и Макса Коржа.

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Дора «Втюрилась»

Еще одна песня, которая познакомила со словом «краш» людей, которые не сидят в подростковых чатах, — от свежей поп-звездочки Дарьи Шихановой, Придумавшей жанр кьют-рок. Но словечки новые, а вот музыкальные приемы старые: задушевные балладные три аккорда заставляют вспомнить певицу МакSим или, например, группу «Ранетки».

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Dabro «Юность»

Худи с надписью «Рядом мои пацаны» в одном из клипов, фанатское фото с Коржом на странице одного из участников — дискурс этого дуэта из Казани, в общем, понятный: дворовая романтика, пацанский движ, один за всех, все за одного. Их главный хит «Юность» как будто расчетливо основан на базе вечного (блатная акустика) и вездесущего (дип-хаус). Это гимн и манифест тех людей, которые шумят после 23.00: да, звук поставим на всю — а что ты мне сделаешь? Это юность моя, это юность моя. Jony «Ты беспощадна»

В отличие от других молодых исполнителей поп-музыки с восточным колоритом, голосистый Jony выбрал не танцевальную, а балладную ипостась, в чем сильно преуспел даже на фоне прочих коллег-хитмейкеров. «Ты беспощадна» — характерный пример баллады об израненном сердце, которому больше ничего не поможет. Лучше всего песня, конечно, раскрывается на шоу Урганта, где вместо баса и хэтов вступают живые барабаны и ревут гитары. Выглядит, конечно, мощно — и вообще кажется, Jony больше всех прочих соратников по жанру заслужил трансфер в большую эстраду, чтобы задержаться там надолго. Фогель «Мальчик»

«Если у тебя нет восточного акцента, значит надо его сымитировать» — таким правилом руководствовался 18-летний Роберт Черникин, когда сочинял свой главный хит. Кроме стильного бита в духе песни «Love Me Again» Джона Ньюмена из особо примечательных вещей тут, конечно же, строчка «Наверное, это был не только твой мальчик», оправдывающая здесь все. Cream Soda «Сердце лед»

Благодаря песне «Никаких больше вечеринок» Cream Soda из просто хорошей группы превратилась в успешную, а «Плачу на техно» (не в последнюю, а то и в первую очередь благодаря клипу) и вовсе стала гимном самоизоляции. «Сердце лед» — продолжение победоносного курса на хиты, освоение транса, и очередной выход Никиты Кукушкина и Александра Гудкова в клипе. Ramil’ «Сияй»

Слово «сиять» и его производные — одно из самых любимых у людей с постоянным видом на жительство в чартах стримингов. Логично, что появилась песня, где это слово вынесли в заголовок. Логично, что песня стала хитом: тем более в ней есть все составляющие для успеха — восточная мелизматика, пылкие стихи про любовь и несложная мелодия. Rakhim «Fendi»

«На мне «Фенди», смотри,/Каждый день как будто бы фильм,/Со мной рядом моя дрим-тим» — нет, это не кто‑то из творческого объединения «РНБ Клуб» или кто‑то еще из постоянных героев паблика «Рифмы и панчи», а артист из чартов. 2020 год — время, когда расчетливые ремесленники- карьеристы ловко мимикрируют под рэп-ньюскульщиков, пользуясь их лексиконом и методами в упрощенном виде. Rakhim — один из них. Элджей, Моргенштерн «Cadillac»

На первый взгляд, кичливый манифест о господстве от хедлайнеров местной поп-музыки последних лет. Но, если приглядеться, будто бы это момент передачи эстафетной палочки от первого второму, ведь самые большие карьерные достижения Элджея в 2020-м случились именно в компании с Алишером, а без него — только неяркий и нехитовый альбом «Sayonara Boy Opal». Mitchel «А уже фсе»

Освоение актуальных мемов музыкантами началось не сегодня и не вчера, но при толковом использовании до сих пор способно подкинуть угля в топку карьерного хайп-трейна. Так, например, случилось, с дуэтом Mitchel, еще одними артистами посткоржовской реальности: вокруг мема про то, что «надо было раньше просить», они построили отповедь для той, кому теперь придется искать «другого мальчика». Miyagi, Andy Panda «Minor»

Простой трюк: пока все — вплоть до условного Нурминского — увлекаются свежим звуком, вспомнить про бумбэп. Трюк сработал: выясняется, что раскатистый раггамафин осетинского дуэта оказывается результативным на базе чего угодно. Hensy «Поболело и прошло»

Еще один характерный пример торжества и одновременно вырождения корж-попа, где от первоисточника взято, кажется, вообще все: тембр, вокальные приемы, нарочито пацанская риторика («Да подальше все пошло!»). Нашлось место и актуальной повестке — «К черту этот карантин». Gayazov$ Brother$ «Я, ты и море»

Когда влюбленные вдвоем, найдется ли место третьему? Да, если это море — отвечают братья Гаязовы, авторы досугового (на самом деле — экзистенциального) хита «Увезите меня на дип-хаус». В 2019-м братья отчаянно хотели на Бали — в 2020-м на Бали не получилось, но зато хоть на море попали! Sqwoz Bab «Ой»

Человек, называющий себя Маратом Газмановым (фамилия — ненастоящая, увы), исполняет рэп на стыке комедии и абсурда. И, кажется, пошатывает трон группы «Хлеб» — особым подспорьем в этом процессе оказывается песня «Ой» cо строчками-выстрелами в духе «Я шагаю по столу, как Назарбаев в Астану» и «Я всегда один, но со мной каменный напарник». Песня заперформила в TikTok и чартах — и в итоге превратила Марата из перспективного новичка в хитмейкера.