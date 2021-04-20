Фестиваль актуальной — а точнее мудрой академической — музыки Sound Up открывает сезон-2021 фестивалем Forte на Северном речном вокзале 23 апреля. Участвуют среди прочего Настасья Хрущева, Игорь Яковенко, Ева Геворгян и другие. Мы попросили музыкантов и композиторов рассказать о том, какую музыку они слушают, когда их никто не слышит.

Читать текст стоит сразу под музыку. Мы подготовили плейлисты из большинства песен, что есть в списке



Игорь Яковенко: Егор Летов/«Гражданская Оборона» «Все как у людей»

Одна из немногих композиций Егора Летова, где акцент сделан не только на текстовую составляющую, но и на музыкальную. От песни веет пессимизмом и безысходностью, это своего рода горькая ирония на жизнь по шаблону . Поражает и ее теперешняя актуальность. Творчество «Гражданской обороны» отсылает к частушкам и народным попевкам, а строчка «Здорово и вечно», хотя и носит иронический характер, как будто вступает в полемику с фразой из Гете «Остановись, мгновение, ты прекрасно».

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Джефф Бакли «Dream Brother»

Эта композиция на меня действует гипнотически. С другой стороны, в ней используется прием, который я называю обнажением потенциала. Психологический градус очень высок, при этом музыканты не срываются на крики, агрессию и жесткие рифы, характерные для тяжелой музыки, тем самым держа слушателя в постоянном напряжении и внимании . Песня является посвящением другу Джеффа, который ушел от своей девушки, не в силах справиться с новостью о ее беременности — так же, как когда‑то поступил отец Джеффа, музыкант Тим Бакли.

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Soundgarden «Black Hole Sun»

Эта песня нравится мне своей нетривиальной для популярной музыки гармонией. Она основана на чередовании мажора и минора и отсылает к произведениям Шуберта или Брамса, которые часто использовали этот прием. Отдельное удовольствие — смотреть клип на эту песню . Клип, сделанный в духе короткого метра Дэвида Линча, высмеивает современное общество потребления.

Настасья Хрущева: «Усталые игрушки» «У ворот нога»

Экспериментальный дарк-фолк. Группа, созданная Александром Артемовым в 2005-м: он — автор музыки, текст и вокал — Евгений Гербутов. Продолжением этого стало то, что Артемов делает в сегодня в театре и драматургии (из группы он ушел в 2010-м). Здесь уже все это есть: юродство русской частушечности, балансирующее между весельем, кошмаром и самоуничтожением . «Ленточки, бантики,/Перекрыло батеньку/********* [Расфигачил] полсела,/Без ноги лег спатеньки». Слушаю эту музыку, когда мне весело. Леонид Федоров «Что‑нибудь такое»

Когда Владимир Мартынов продолжил фразу Евтушенко «Поэт в России — больше, чем поэт» и написал огромное полотно синтаксических параллелизмов («Композитор в России — больше, чем композитор,/Все в России — больше, чем все»), он показал, что сущностью русского кода является тяготение к трансценденции. «Что‑нибудь такое» — это невидимый Китеж, в который никогда не попасть , неведомые дали, «там тебе не вспомнить, не забыть, что не знаешь сам», а пока не найдешь их — нет тебе покоя. Слушаю эту музыку, когда думаю о России. «Оргазм Нострадамуса» «Никогда»

Несколько лет назад Артемов попросил меня сделать что‑то на текст «Оргазма Нострадамуса», и я написала мадригал для хора «Счастье» («Тихо и по-одному/Исчезаем мы во мглу./Страшно даже самому,/У-у-у»), который для меня самой стал — благодаря этому тексту — дорогой куда‑то отсюда. «Никогда», или «Звенит январская вьюга» — это один из немногих каверов самого [лидера группы Алексея] Фишева. Для меня это не издевательство над песней из фильма Гайдая, а открытие в ней новой красоты , как это сделал, например, Леонид Десятников с «Песней колхозника о Москве». Слушаю эту музыку, когда думаю о любви. «Крысу нужно любить» Так как у видео установлены возрастные ограничения, его можно посмотреть только прямо на ютьюбе. Хотя это не трек, а видео, его можно слушать отдельно как музыку или анализировать как текст. «Крысу нужно любить, в здании, магазине, в тепле греть». Кемеровская сумасшедшая старуха — это то, что нужно всем : «Это зверь крыса.

Хорошая, красивая,

Это моя». Это, конечно же, текст о любви: «Человек человека брось,/А зверя крысу к себе забери,/В свое теплое жилье жить». Это текст о вечной жизни и воскрешении: «Крыса вечная, живая./Как и вы, мальчик, мужик вечный, живой». Слушаю ее наговор, когда нуждаюсь в наставлении.

Константин Дорохов: Мэрилин Мэнсон «If I Was Your Vampire»

Мэрилин Мэнсон вообще один из моих любимых музыкантов. Это тот музыкант, у которого выверено все: каждая нота, каждая интонация, каждая эмоция. Для меня один трек — как целый двухчасовой фильм. Столько эмоций он мне доставляет. О его профессионализме даже говорить не буду, он мегапрофи. Мое личное мнение — Мэнсон самый талантливый и интересный музыкант рок-индустрии .

Alva Noto «Uni Mia»

Это мой любимый трек [немецкого] звукового художника Alva Noto (он же Карстен Николай. — Прим. ред.), но вся его музыка для меня number one среди всей электронной музыки. Только это я считаю настоящей «живой электроникой» в стиле минимализма, если так можно выразиться. Когда у тебя нет ничего лишнего, нет ненавистного мне украшательства без идеи и стиля. Целая вселенная нюансов , глубина и кристальная чистота звучания, тяжелые объемные басы, по-настоящему «качающие» биты, брутальность и неповторимая атмосфера. Essenger & Pylot «Offworld»

Данная музыка относится к стилю синти-поп. Это единственный жанр с гармониями и формами поп-музыки, который я искренне уважаю . Качество битов, аналоговые синтезаторы, творческий подход и, опять же, неповторимая атмосфера, что для меня является главным фактором в музыке. Если музыка не создает своей неповторимой атмосферы, зачем тогда ее слушать? Я никогда не стану слушать или уважать музыку за красивые слова, это же не поэзия. Все должно сочетаться и дополнять друг друга, иначе это пустая трата времени для слушателей. Почему мне как академическому музыканту это нравится? Потому что эта музыка содержит в себе не меньше эмоций, души, профессионализма, творчества и красоты звучания, чем академическая музыка.

Если честно, я считаю, что иногда [поп- и рок-музыка] более искренняя, чем академическая. Здесь у тебя нет четких правил написания музыки и цензуры. Эти музыканты не пытаются подстраиваться под слушателя и тем самым создают себе неповторимые образы и уникальный стиль.

Дмитрий Баталов: Telebossa «Seculo Do Progresso»

Если вы любите «Вики, Кристину, Барселону» Вуди Аллена, атмосферу легкой авантюры, то дуэт Telebossa точно попадет в ваши плейлисты. Вокал Чико Мельо и сочетание электроники с гитарой и виолончелью очень втягивают в латино-американский вайб. Это вроде бы как нежнейшая босанова, но если прислушаться, то настоящий камерный авангард . Считаю, что для полного погружения в атмосферу не хватает только старого доброго мескаля. Хелена Гауф «Lifestyle Guru»

Гауф — мощнейшая в своей сфере. Люблю ее подход к диджеингу и то, что ее невозможно с кем‑то спутать, если ты разбираешься во всей этой экспериментальной теме. Один раз включаешь ее — тебя уносит далеко . «Lifestyle Guru» для меня эталонный трек: во владении аналоговыми драм-машинами ей вообще нет равных.

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Milo «Nominy»

Milo для меня вообще особая история в хип-хоп-культуре . После него Канье кажется примитивной попсой, а про Childish Gambino думаешь: «Хэй, тебе тут наступают на пятки, будь осторожен!» Тонкая работа Milo над жанром всегда вызывает неподдельный восторг.

Ева Геворгян: Queen «Bohemian Rhapsody»

Я навсегда фанатка Queen. В 2018 году я увидела фильм «Богемская рапсодия» и после этого очень заинтересовалась этой группой. Мне очень нравится образ Фредди Меркьюри. Он бросил вызов стереотипам и стал одним из самых любимых артистов на планете. Один раз я переслушала все их песни за один полет. Самая любимая, конечно, «Богемская рапсодия». Эта песня очень привлекает меня своим разнообразием и драматичностью. И очень интересно, что в одной песне практически пересекаются 2 разных жанра: опера и рок . Лирический герой замешан, он не понимает, реальный перед ним мир или всего лишь плод его фантазии. Этот вопрос гложет его, не дает расслабиться. Он боится, что может «поскользнуться», но этим не не дает себе убежать от реального мира. Билли Айлиш «I Love You»

Билли Айлиш является одним из самых моих любимых молодых исполнителей на данный момент. Каждая ее песня моментально проникает ко мне в душу . Сейчас в искусстве идет стремление к минимализму — вот и у Айлиш в песнях мало нот, немного упрощенная, негромкая музыка. В песне «I Love You» благодаря голосу Билли кажется, что она находится рядом и делится с тобой своими переживаниями. Я нахожу в этой песне свои эмоции и чувства, и поэтому она меня очень вдохновляет. The Beatles «Let It Be»

Я являюсь их огромным почитателем. Мой папа — любитель классического рока, такие группы как The Beatles, Led Zeppelin звучали у нас дома постоянно. Мама играла некоторые из песен The Beatles на электроскрипке. Любимая песня — это «Let It Be». Данная песня была написана Полом Маккартни, однако Джон Леннон также числится в ее создателях. Пола на «Let It Be» вдохновил сон, в котором он увидел свою покойную маму Мэри. Она успокоила его во сне, сказав, что все будет хорошо. Именно поэтому в одной из первых строк звучит ее имя. «Нет мудрей ответа. Так и быть», — поет он. И действительно, иногда проще смириться с происходящим, особенно если понимаешь, что этого не избежать. Песня очень подходит для прослушивания в непростые жизненные моменты, когда не можешь найти ответа, решения .