Новый выпуск традиционной рубрики от Антона Вагина про самую годную попсу за месяц в этот раз максимально летний. В программе — знойные хиты в диапазоне от очередного бэнгера Вали Карнавал до нового альбома Марины Хлебниковой (!).
Лето — сезон, с одной стороны, идеально подходящий для выпуска новой поп-музыки, ведь это лучший шанс сделать свой пляжный хит, но с другой — время, когда музыкальная индустрия немного уходит в спячку, копя силы для осеннего взрыва.
К счастью, поп-музыка настолько разнообразна и диковинна, что в любой месяц можно взять немного сливок с поверхности, слегка подкопать поглубже, и все — урожай готов. Июнь 2021-го это с лихвой доказывает, ведь за месяц вышло какое‑то дикое количество самой разнообразной попсы, о которой хочется орать как можно громче. Ну, давайте поорем!
Для интересующихся — плейлисты:
Синглы
Suramura, Рейчел — «Симпл-димпл»
Главный тикток-хит июня, посвященный, как несложно догадаться, двум не менее главным поп-культурным явлениям 2021-го: симплу-димплу и поп-иту. Трек залипателен не менее, чем сами игрушки, а уж функцию антистресса выполняет чуть ли не лучше них. Надо только определиться, что же лучше: симпл-димпл или поп-ит? Подумайте хорошенько, ведь симпл-димпл маленький и красивый, а поп-ит — большой и милый. Выбор неочевиден!
M&A, Бетси — «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш»
Надо сказать, что про антистресс-игрушки на стримингах можно найти не один десяток песен, но вот что в них обычно упускают, так это сквиши! Бетси и дуэт M&A эту несправедливость, к счастью, устранили, сделав ультимативно прилипчивый трек про всех трех всадников антистрессового апокалипсиса. Не говоря уж о том, как трек качает своим полумрачным битом!
Karna.val — «Ромашки»
Валя Карнавал от трека к треку доказывает, что никуда она с современной русской эстрады уходить не собирается, несмотря на увещевания некоторых представителей эстрады старой. Если начинала Валентина с простецких вещей, то со временем ее все сильнее начало клонить в лирику. Вот и «Ромашки» типичным тикток-попом назвать сложно: теперь карнавальная ночь у нас оформлена в стиле кьют-рока, а романтика бьет через край. Так победим!
Raye — «Call on Me»
Рей после выхода своего мини-альбома «Euphoric Sad Songs» доказала, что сегодня она одна из самых интересных британских певиц. Сингл «Call on Me» это только подтверждает: идеальный танцевально-клубный поп с прилипчивой мелодией и мурчащим пианино. Остается только надеяться, что теперь Рей наконец выпустит свой полноформатный альбом и окончательно станет понятно, кому нужно звонить, чтобы сочинить трек, от прослушивания которого хочется жить.
Альбомы
Gayazov$ Brother$ — «Пошла жара»
Главные поставщики ультратанцевальной клубной поп-музыки продолжают разрывать все в пух и прах с новым, третьим альбомом в своей дискографии. Не ждите ничего нового! Братья Гаязовы делают то, что умеют, — максимально заедающие в голове мотивы, наложенные на бездумно прыгучие ритмы.
Вот она — поп-музыка в своем концентрированном виде. Не для тех, кто хочет кичиться тем, что якобы слушает попсу, а для тех, кто ценит самые простые эмоции в музыке. Да, на пластинке есть несколько проходных вещей вроде «Rosa X» и не хватает хитовых синглов последних лет а-ля «Увезите меня на Дип-хаус», но все же это практически идеальный сборник для вашего лета-2021. Когда в вашем доме отключат горячую воду, вы и бровью не поведете. Залезайте в холодную воду, врубайте Гаязовых, и все: «Пошла жара!»
Марина Хлебникова — «Жизнь»
Марина Арнольдовна последние несколько лет, увы, появлялась в нашей жизни в основном в связи со всякими желтушными новостями, касающимися ее здоровья и душевного состояния. К счастью, наконец настал момент, когда можно, как и 20 лет назад, поговорить о главном поприще Хлебниковой — ее музыке.
Долгожданный альбом «Жизнь» — эпичный камбэк Хлебниковой, которым она показывает, что хоть и не выпускала что‑то новое примерно две тысячи лет, в пороховницах у нее не просто порох, а целая ядерная боеголовка.
Да, почти все песни новой пластинки мы уже слышали, они выходили в разрозненном виде с начала 2000-х, а теперь перезаписаны. Да, ничего сверхнового в музыке Хлебниковой мы не услышим. Но в этом и ее плюс: мы и так все бежим вперед, гоняясь за новыми трендами, а Марина Арнольдовна говорит нам: «Ребят, остановитесь, давайте-ка лучше посидим и поговорим от души душевно в душу».
«Жизнь» — в хорошем смысле консервативная музыка, мелодичный поп-рок безо всяких претензий, но бьющий по каким‑то глубинным чувствам всех, кто рос на рубеже 1990-х и 2000-х. Да, Хлебникова не завоюет вершины чартов, не обратит на себя внимание именитых критиков и не станет новой звездой молодежи. Но главное, она показала, что жива и списывать со счетов ее очень рано.
Cmqmartina — «Disco 2»
За что мы любим Италию? Конечно же, за диско! Певица Cmqmartina, чье настоящее имя звучит как Мартина Сирони, это прекрасно понимает, поэтому свои альбомы так и называет: дебютник именовался «Disco», а теперь подоспела и вторая часть. И если к сиквелам вы относитесь не очень, расслабьтесь: это как раз тот случай, когда продолжение лучше оригинала.
Да, конечно, Мартина не завезла нам полноценное итало-диско а-ля «Феличита», но нехило так навалила жирнющего синти-попа с умеренно мрачными мотивами и сочнейшими аранжировками. Группа Måneskin в этом году уже доказала, что новая итальянская музыка может быть более чем интересной, так что дайте шанс и синьорине Сирони, она вас приятно удивит.
Дарья Завьялова — «Wojny i noce»
Польская поп-сцена — явление, крайне малоизученное в России. И очень жаль! Ведь музыка Речи Посполитой не сводится к одному лишь великому диско-поло, там и нынче производят такие бриллианты, что алмазная индустрия Якутии пребывает в шоке.
Один из таких бриллиантов — Дарья Завьялова, а конкретно ее третий студийный альбом «Войны и ночи». Это неземной электропоп, замешанный, разумеется, в основном на 80-х, ни на минуту не дает расслабиться. Бэнгер за бэнгером Дарья уничтожает последние клетки нашей нервной системы, обязуя каждого слушателя выучить все мелодии пластинки, а заодно и все особенности польской грамматики. Беспощадно, но справедливо!
Japanese Breakfast — «Jubilee»
Если на обложке альбома есть хурма, это что‑то да значит. И главная специалистка по японским завтракам Мишель Заунер это прекрасно понимает. Могла ли быть хурма на ее предыдущих двух альбомах? Никак нет. Там она вовсю изучала все ипостаси человеческой грусти. Пусть и талантливо, но сплетаясь в один бесконечный клубок из миллиона инди-музыкантов, которые хотят как можно трагичнее самовыразиться. И понятно, что такое желание может возникнуть, если ты всю жизнь ешь вяжущую и сухую хурму. Что тебе еще остается, кроме страданий?
Другое дело — хурма сочная, спелая и свежая. Откусишь такую — сок по бороде польется, а сердце наполнится радостью и оптимизмом. Вот и Мишель на очередной свой японский завтрак, судя по всему, такую отведала. И получился у нее замечательный летний поп со сложно скрываемым влиянием Кейт Буш и прочих арт-поп-див 80-х. Хорошая получилась хурма. Королевская.
Fancy — «Masquerade (Les marionnettes)»
Заслуженный ветеран немецкого диско и регулярный гость концертов а-ля «Дискотека 80-х» Фэнси — явно не тот человек, от которого ждешь что‑то новое. Все-таки обычно артисты его когорты счастливо отдыхают на пенсии и наслаждаются бесконечным воспроизведением своих старых хитов. Но Фэнси не из таких!
В свои 74 года артист даст фору многим начинающим господам, причем по всем фронтам. Его новая работа будто записана в зените славы Фэнси, когда тот покорял европейскую диско-сцену своими хлесткими ритмами. Да, «Masquerade» — чистейший косплей музыки 40-летней давности, но кому, если не Фэнси, этим заниматься? Тем более что звучит этот косплей великолепно.
Ребекка Блэк — «Rebecca Black Was Here»
Ребекка Блэк 10 лет назад вошла в историю как исполнительница песни «Friday», которую публика массово окрестила чуть ли не худшим поп-треком в мире. Разумеется, песня была далеко не худшей, а публика в очередной раз показала, что нет ничего проще травли в интернете. К счастью, Ребекка не сломалась и из года в год продолжала выпускать новые песни и даже релизнула мини-альбом «RE/BL». Все это время она продолжала делать, в общем-то, хорошую, но все же обычную мейнстримную поп-музыку.
Теперь ситуация поменялась, на что намекает название новой пластинки мисс Блэк. Да, когда‑то она тут была, но теперь вместо нее встречайте криповую мадам, у которой изо рта течет зеленка. Но самое интересное внутри. Ребекка угорнула по самому настоящему гиперпопу, сделав самую актуальную и передовую на сегодняшний день музыку. А хейтеры, крывшие ее трехэтажным матом 10 лет назад, теперь посрамлены: мисс Блэк на коне, а где они, никто и не знает.
Slayyyter — «Troubled Paradise»
Еще одна представительница современного гиперпопа, которой доказывать, к счастью, ничего не надо. Slayyyter давно ходит в любимицах и критиков, и публики, а все, что от нее хотели, — чтобы она, наконец, выпустила свой дебютный альбом. Свершилось! Хоть первая половина пластинки и немного провисает из‑за излишнего внимания артистки к рэп-формам, то вот на второй она показывает все то, за что мы ее полюбили: раззефиренный поп-лаваш, взрывающийся, булькающий и переливающийся, как пятно бензина на луже возле вашей школы. Да здравствует новая королева поп-деконструкции!
Frankie — «Don’t Look at Me Like I’m Still Your Girl»
2010-е подарили нам целую армию великолепных певиц, которым никак не удается пробиться в звезды и стать героинями чартов. Годами они выпускают синглы, мини-альбомы, а порой и полноформатники, но так и остаются известными лишь среди поп-гиков. Американка Фрэнки как раз из таких. Музыкой она занимается вот уже 6 лет, регулярно сочиняя совершенно чумовые поп-гимны, которые слышат единицы, хотя должны слышать миллионы. Новый альбом певицы в очередной раз это подтверждает. Все лучшее, что вы слышали в мейнстриме последних лет, тут звучит так, будто оно взято из палаты мер и весов. Плачьте, танцуйте, радуйтесь, слушайте Фрэнки. Вперед, поп-андеграунд!
Райли Клеммонс — «Godsend»
Религиозная поп-музыка справедливо связана с определенными предубеждениями. Уж слишком редко ее создатели обращают внимание на, собственно, музыку, и слишком много — на идеологическую составляющую. К счастью, это не метод американки Райли Клеммонс, которая в своих песнях только и делает, что славит Иисуса Христа, будто легендарная группа «Открытое небо», но при этом не забывает про красивые декорации. Да, непритязательный поп-мейнстрим с некоторой долей чуть ли кантри, но классно же! Если уж и творить религиозную пропаганду, то такую.
MNDR — «Hell to Be You Baby»
Аманда Уорнер, выступающая под псевдонимом MNDR, хоть и называет себя представительницей жанра антипоп, все же немного лукавит. Посудите сами: артистка вот уже много лет сотрудничает с исполнителями вроде Charli ХСХ, Кайзы и Марка Ронсона, а на ее новом альбоме можно услышать фиты с Empress Of, Girli и Choir Boy. Иными словами, MNDR находится прямо в эпицентре производства передовой поп-музыки. Да и этот самый ее новый звучит, прямо скажем, попсово в лучшем смысле этого слова. Это сверхмелодичный сборник эпического энергона, в центре которого, разумеется, стоит модерновый мейнстрим, но по бокам висят разудалые рюшечки а-ля 1970-е. В общем-то, очередное подтверждение того, что люди, которые делают песни для именитых артистов, могут успешно выступать и со своим сольным творчеством.
Cabiria — «Ciudad de las dos lunas»
Без преувеличения самый очаровательный альбом последних месяцев. Испанка Ева Валеро, выступающая под псевдонимом Кабирия, на своем втором полноформатнике создает такую сказочную винтажную атмосферу, что хочется не то что плакать, а рыдать, обнимаясь вместе с синтезаторными феями под аккомпанемент сияющих серебром кондоров. Да, конечно, это очередная переработка эстетики 80-х, но на сей раз сделанная в настолько добром ключе, что прощаешь ей всю вторичность.