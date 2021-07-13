Новый выпуск традиционной рубрики от Антона Вагина про самую годную попсу за месяц в этот раз максимально летний. В программе — знойные хиты в диапазоне от очередного бэнгера Вали Карнавал до нового альбома Марины Хлебниковой (!).

Лето — сезон, с одной стороны, идеально подходящий для выпуска новой поп-музыки, ведь это лучший шанс сделать свой пляжный хит, но с другой — время, когда музыкальная индустрия немного уходит в спячку, копя силы для осеннего взрыва. К счастью, поп-музыка настолько разнообразна и диковинна, что в любой месяц можно взять немного сливок с поверхности, слегка подкопать поглубже, и все — урожай готов. Июнь 2021-го это с лихвой доказывает, ведь за месяц вышло какое‑то дикое количество самой разнообразной попсы, о которой хочется орать как можно громче. Ну, давайте поорем! Для интересующихся — плейлисты:

Синглы Suramura, Рейчел — «Симпл-димпл»

Главный тикток-хит июня, посвященный, как несложно догадаться, двум не менее главным поп-культурным явлениям 2021-го: симплу-димплу и поп-иту. Трек залипателен не менее, чем сами игрушки, а уж функцию антистресса выполняет чуть ли не лучше них. Надо только определиться, что же лучше: симпл-димпл или поп-ит? Подумайте хорошенько, ведь симпл-димпл маленький и красивый, а поп-ит — большой и милый. Выбор неочевиден!



M&A, Бетси — «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш»

‍Надо сказать, что про антистресс-игрушки на стримингах можно найти не один десяток песен, но вот что в них обычно упускают, так это сквиши! Бетси и дуэт M&A эту несправедливость, к счастью, устранили, сделав ультимативно прилипчивый трек про всех трех всадников антистрессового апокалипсиса . Не говоря уж о том, как трек качает своим полумрачным битом!

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Karna.val — «Ромашки»

Валя Карнавал от трека к треку доказывает, что никуда она с современной русской эстрады уходить не собирается, несмотря на увещевания некоторых представителей эстрады старой. Если начинала Валентина с простецких вещей, то со временем ее все сильнее начало клонить в лирику. Вот и «Ромашки» типичным тикток-попом назвать сложно: теперь карнавальная ночь у нас оформлена в стиле кьют-рока , а романтика бьет через край. Так победим!



Подробности по теме Лариса Долина и Валя Karna.val спорят об умении петь. Редакторы «Афиши Daily» тоже Лариса Долина и Валя Karna.val спорят об умении петь. Редакторы «Афиши Daily» тоже

Raye — «Call on Me»

Рей после выхода своего мини-альбома «Euphoric Sad Songs» доказала, что сегодня она одна из самых интересных британских певиц. Сингл «Call on Me» это только подтверждает: идеальный танцевально-клубный поп с прилипчивой мелодией и мурчащим пианино . Остается только надеяться, что теперь Рей наконец выпустит свой полноформатный альбом и окончательно станет понятно, кому нужно звонить, чтобы сочинить трек, от прослушивания которого хочется жить. Альбомы Gayazov$ Brother$ — «Пошла жара»

Главные поставщики ультратанцевальной клубной поп-музыки продолжают разрывать все в пух и прах с новым, третьим альбомом в своей дискографии. Не ждите ничего нового! Братья Гаязовы делают то, что умеют, — максимально заедающие в голове мотивы, наложенные на бездумно прыгучие ритмы . Вот она — поп-музыка в своем концентрированном виде. Не для тех, кто хочет кичиться тем, что якобы слушает попсу, а для тех, кто ценит самые простые эмоции в музыке. Да, на пластинке есть несколько проходных вещей вроде «Rosa X» и не хватает хитовых синглов последних лет а-ля «Увезите меня на Дип-хаус», но все же это практически идеальный сборник для вашего лета-2021. Когда в вашем доме отключат горячую воду, вы и бровью не поведете. Залезайте в холодную воду, врубайте Гаязовых, и все: «Пошла жара!» Марина Хлебникова — «Жизнь»

Марина Арнольдовна последние несколько лет, увы, появлялась в нашей жизни в основном в связи со всякими желтушными новостями, касающимися ее здоровья и душевного состояния. К счастью, наконец настал момент, когда можно, как и 20 лет назад, поговорить о главном поприще Хлебниковой — ее музыке. Долгожданный альбом «Жизнь» — эпичный камбэк Хлебниковой, которым она показывает, что хоть и не выпускала что‑то новое примерно две тысячи лет, в пороховницах у нее не просто порох, а целая ядерная боеголовка. Да, почти все песни новой пластинки мы уже слышали, они выходили в разрозненном виде с начала 2000-х, а теперь перезаписаны. Да, ничего сверхнового в музыке Хлебниковой мы не услышим. Но в этом и ее плюс: мы и так все бежим вперед, гоняясь за новыми трендами, а Марина Арнольдовна говорит нам: «Ребят, остановитесь, давайте-ка лучше посидим и поговорим от души душевно в душу». «Жизнь» — в хорошем смысле консервативная музыка, мелодичный поп-рок безо всяких претензий , но бьющий по каким‑то глубинным чувствам всех, кто рос на рубеже 1990-х и 2000-х. Да, Хлебникова не завоюет вершины чартов, не обратит на себя внимание именитых критиков и не станет новой звездой молодежи. Но главное, она показала, что жива и списывать со счетов ее очень рано. Cmqmartina — «Disco 2»

За что мы любим Италию? Конечно же, за диско! Певица Cmqmartina, чье настоящее имя звучит как Мартина Сирони, это прекрасно понимает, поэтому свои альбомы так и называет: дебютник именовался «Disco», а теперь подоспела и вторая часть. И если к сиквелам вы относитесь не очень, расслабьтесь: это как раз тот случай, когда продолжение лучше оригинала. Да, конечно, Мартина не завезла нам полноценное итало-диско а-ля «Феличита», но нехило так навалила жирнющего синти-попа с умеренно мрачными мотивами и сочнейшими аранжировками . Группа Måneskin в этом году уже доказала, что новая итальянская музыка может быть более чем интересной, так что дайте шанс и синьорине Сирони, она вас приятно удивит. Дарья Завьялова — «Wojny i noce»

Польская поп-сцена — явление, крайне малоизученное в России. И очень жаль! Ведь музыка Речи Посполитой не сводится к одному лишь великому диско-поло, там и нынче производят такие бриллианты, что алмазная индустрия Якутии пребывает в шоке. Один из таких бриллиантов — Дарья Завьялова, а конкретно ее третий студийный альбом «Войны и ночи». Это неземной электропоп , замешанный, разумеется, в основном на 80-х, ни на минуту не дает расслабиться. Бэнгер за бэнгером Дарья уничтожает последние клетки нашей нервной системы, обязуя каждого слушателя выучить все мелодии пластинки, а заодно и все особенности польской грамматики. Беспощадно, но справедливо! Japanese Breakfast — «Jubilee»

Если на обложке альбома есть хурма, это что‑то да значит. И главная специалистка по японским завтракам Мишель Заунер это прекрасно понимает. Могла ли быть хурма на ее предыдущих двух альбомах? Никак нет. Там она вовсю изучала все ипостаси человеческой грусти. Пусть и талантливо, но сплетаясь в один бесконечный клубок из миллиона инди-музыкантов, которые хотят как можно трагичнее самовыразиться. И понятно, что такое желание может возникнуть, если ты всю жизнь ешь вяжущую и сухую хурму. Что тебе еще остается, кроме страданий? Другое дело — хурма сочная, спелая и свежая. Откусишь такую — сок по бороде польется, а сердце наполнится радостью и оптимизмом. Вот и Мишель на очередной свой японский завтрак, судя по всему, такую отведала. И получился у нее замечательный летний поп со сложно скрываемым влиянием Кейт Буш и прочих арт-поп-див 80-х . Хорошая получилась хурма. Королевская. Fancy — «Masquerade (Les marionnettes)»

Заслуженный ветеран немецкого диско и регулярный гость концертов а-ля «Дискотека 80-х» Фэнси — явно не тот человек, от которого ждешь что‑то новое. Все-таки обычно артисты его когорты счастливо отдыхают на пенсии и наслаждаются бесконечным воспроизведением своих старых хитов. Но Фэнси не из таких! В свои 74 года артист даст фору многим начинающим господам, причем по всем фронтам. Его новая работа будто записана в зените славы Фэнси, когда тот покорял европейскую диско-сцену своими хлесткими ритмами. Да, «Masquerade» — чистейший косплей музыки 40-летней давности, но кому, если не Фэнси, этим заниматься? Тем более что звучит этот косплей великолепно. Ребекка Блэк — «Rebecca Black Was Here»

Ребекка Блэк 10 лет назад вошла в историю как исполнительница песни «Friday», которую публика массово окрестила чуть ли не худшим поп-треком в мире. Разумеется, песня была далеко не худшей, а публика в очередной раз показала, что нет ничего проще травли в интернете. К счастью, Ребекка не сломалась и из года в год продолжала выпускать новые песни и даже релизнула мини-альбом «RE/BL». Все это время она продолжала делать, в общем-то, хорошую, но все же обычную мейнстримную поп-музыку. Теперь ситуация поменялась, на что намекает название новой пластинки мисс Блэк. Да, когда‑то она тут была, но теперь вместо нее встречайте криповую мадам, у которой изо рта течет зеленка. Но самое интересное внутри. Ребекка угорнула по самому настоящему гиперпопу , сделав самую актуальную и передовую на сегодняшний день музыку. А хейтеры, крывшие ее трехэтажным матом 10 лет назад, теперь посрамлены: мисс Блэк на коне, а где они, никто и не знает. Slayyyter — «Troubled Paradise»

Еще одна представительница современного гиперпопа, которой доказывать, к счастью, ничего не надо. Slayyyter давно ходит в любимицах и критиков, и публики, а все, что от нее хотели, — чтобы она, наконец, выпустила свой дебютный альбом. Свершилось! Хоть первая половина пластинки и немного провисает из‑за излишнего внимания артистки к рэп-формам, то вот на второй она показывает все то, за что мы ее полюбили: раззефиренный поп-лаваш, взрывающийся, булькающий и переливающийся, как пятно бензина на луже возле вашей школы. Да здравствует новая королева поп-деконструкции! Frankie — «Don’t Look at Me Like I’m Still Your Girl»

2010-е подарили нам целую армию великолепных певиц, которым никак не удается пробиться в звезды и стать героинями чартов. Годами они выпускают синглы, мини-альбомы, а порой и полноформатники, но так и остаются известными лишь среди поп-гиков. Американка Фрэнки как раз из таких. Музыкой она занимается вот уже 6 лет, регулярно сочиняя совершенно чумовые поп-гимны, которые слышат единицы, хотя должны слышать миллионы. Новый альбом певицы в очередной раз это подтверждает. Все лучшее, что вы слышали в мейнстриме последних лет, тут звучит так, будто оно взято из палаты мер и весов. Плачьте, танцуйте, радуйтесь, слушайте Фрэнки. Вперед, поп-андеграунд! Райли Клеммонс — «Godsend»

Религиозная поп-музыка справедливо связана с определенными предубеждениями. Уж слишком редко ее создатели обращают внимание на, собственно, музыку, и слишком много — на идеологическую составляющую. К счастью, это не метод американки Райли Клеммонс, которая в своих песнях только и делает, что славит Иисуса Христа, будто легендарная группа «Открытое небо», но при этом не забывает про красивые декорации . Да, непритязательный поп-мейнстрим с некоторой долей чуть ли кантри, но классно же! Если уж и творить религиозную пропаганду, то такую. MNDR — «Hell to Be You Baby»

Аманда Уорнер, выступающая под псевдонимом MNDR, хоть и называет себя представительницей жанра антипоп, все же немного лукавит. Посудите сами: артистка вот уже много лет сотрудничает с исполнителями вроде Charli ХСХ, Кайзы и Марка Ронсона, а на ее новом альбоме можно услышать фиты с Empress Of, Girli и Choir Boy. Иными словами, MNDR находится прямо в эпицентре производства передовой поп-музыки. Да и этот самый ее новый звучит, прямо скажем, попсово в лучшем смысле этого слова. Это сверхмелодичный сборник эпического энергона, в центре которого, разумеется, стоит модерновый мейнстрим, но по бокам висят разудалые рюшечки а-ля 1970-е. В общем-то, очередное подтверждение того, что люди, которые делают песни для именитых артистов, могут успешно выступать и со своим сольным творчеством. Cabiria — «Ciudad de las dos lunas»

‍Без преувеличения самый очаровательный альбом последних месяцев . Испанка Ева Валеро, выступающая под псевдонимом Кабирия, на своем втором полноформатнике создает такую сказочную винтажную атмосферу, что хочется не то что плакать, а рыдать, обнимаясь вместе с синтезаторными феями под аккомпанемент сияющих серебром кондоров. Да, конечно, это очередная переработка эстетики 80-х, но на сей раз сделанная в настолько добром ключе, что прощаешь ей всю вторичность.

Что еще послушать Griff — «One Foot in Front of the Other» Тодрик Холл — «Femuline» Элиза Эриксен — «Golden Boy» K.Flay — «Inside Voices» Poppy — «Eat (NXT Soundtrack»)