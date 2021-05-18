Начинаем новую неделю с дайджеста свежей музыки. Сегодня в выпуске — камбэк Manic Street Preachers, альбомы Пола Уэллера, The Black Keys и St. Vincent, еще одна новинка от MC Сенечки и многое другое.

Manic Street Preachers выпустили первый трек за три года. Песня «Orwellian» — торжественная и печальная, и остальные на грядущем альбоме «The Ultra Vivid Lament» обещают быть также невеселыми: басист и сонграйтер группы Ники Уайр признался, что смерть обоих родителей в прошлом году повлияла на лирику.

Другой видный британец с гитарой, Пол Уэллер, продолжает демонстрировать творческое неувядание: на новом альбоме «Fat Pop» он обращается к собственному наследию 1980-х времен группы The Style Council — богатой пышными аранжировками поп-музыке, к которой просится слово «солидная», что в данном случае более чем комплимент.

Обращается к теме ретро и St. Vincent, правда, скорее на правах трибьюта, чем со знанием дела: получился в меру прилежный конспект лучших трудов первой половины 1970-х от Лу Рида до Steely Dan. Но лежит ли к нему душа? Например, Артем Макарский считает, что нет, и объясняет почему.

Лучший релиз недели на русском — EP лидера группы Kirov Максима Куббе под вывеской Komplimenter: шесть песен поп-музыки разной породы для летнего чилла, когда взгрустнулось. Специально для «Афиши Daily» Максим рассказал о каждой из песен.

Коротко об остальном: MC Сенечка грустит (и грусть ему идет), «Деревянные киты» поют о потере любимого человека, а новичок-невидимка (почему невидимка? — он скрывает свое лицо) Парнишка на пару с Эллой смастерили заедающий поп-хит, от которого сложно отвязаться, да и не хочется, — кстати, почитайте наше интервью с экс-солисткой RSAC и послушайте ее ноябрьский альбом «Superfresh».

А еще вам всем обязательно нужно послушать Дарью Завьялов — главную поп-певицу Польши на текущий момент: у нее вышел третий подряд сметливый на прилипчивый припев сингл, так что ждем ее альбома «Wojny i Noce» — релиз уже в начале июня.