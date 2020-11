EP «Live at Sin-é», 1993

Публичный дебют Джеффа состоялся в 1991 году на концерте памяти его биологического отца — и тоже певца — Тима (по воспоминаниям Бакли-младшего, они виделись лишь однажды). Однако реальный старт карьера Бакли взяла годом позже, в клубах и кафе нью-йоркского Ист-Виллиджа. Прежде всего в Sin-é, где Джефф играл более-менее еженедельно. Именно сольные шоу в камерном антураже способствовали подписанию Бакли миллионного контракта с лейблом Columbia, чьи представители первым делом записали и выпустили их фрагменты как EP. Пожалуй, главным украшением «Live at Sin-é» стала изумительная, на убедительном французском, кавер-версия «Je n’en connais pas la fin» из репертуара Эдит Пиаф .

«You & I»

Сборник «Sketches for My Sweetheart the Drunk», 1998