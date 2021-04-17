Наша любимая фрешвуман прошлого года Александра Лютик готовится выпустить альбом «Люто» и, кажется, это будет один из самых интересных поп-релизов года. По такому случаю «Афиша Daily» представляет видеотизер альбома с комментариями исполнительницы.

Саша Лютик: Съемки прошли в галерее SENSE на территории завода Флакон. Как красная линия, в визуальном контенте релиза фигурирует роборука: робот воспринимается не как механизм, а как нечто большее:

Мы хотим жить в будущем: когда симбиоз человека, природы и технологий работает на всеобщее благо. Пока что — это не так, но заручиться поддержкой робота, в качестве участника своего творчества — первый шаг на пути к этому дивному новому миру.Теневым героем нашего видеотизера стал «Заминированный Димон» с его легендарным монологом о безразличности. Мы любим настоящих персонажей, с ними и хочется делать коллабы.



6 мая можно будет послушать песни с нового альбома на сольном концерте группы в «Профсоюзе», а также на концерте в поддержку DOXA в «Ровеснике» 18 апреля, а пока — смотрите видеотизер, где спрятан трек, который выйдет меньше, чем через месяц.