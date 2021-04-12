В этот раз сложно выделить что‑то одно, так что обо всем кратко. Новый альбом Томми Кэша можно не слушать, за исключением дуэта с Элджеем. Новый альбом Фейса внезапно можно слушать от начала до конца, хотя там звучит, казалось бы, бейсик-поп. Исполнитель, называющий себя «тима ищет свет» (да, именно так, без заглавных!), и дуэт, называющий себя «Раёк», выпустили две главные пластинки непростой эпохи: первый копается в себе и в нас, вторые устраивают вечеринку вопреки всему — получается грандиозно в обоих случаях. Песня «Дофамин» — хит, который должен звучать из каждого такси через месяц-два. Песня «Волна» — хит, который должен звучать под гитару в каждой нетрезвой компании через месяц-два. У Доры вышел внезапно отличный новый сингл — точнее, песня Ти-Феста с ее участием (вообще, пока лучшие треки Доры — это фиты, без обид). Алмо улетает в космос. Oligarkh закапывают себя в землю. Хмыров и Lust Supper соревнуются, кто запишет более утонченный интим-поп (пока ничья). «Дайте танк (!)» выпускают великолепный аудиоспектакль для всех возрастов (вообще, эта общедоступность творчества Дмитрия Мозжухина — великая вещь). Пионеры чиллвейва Small Black все еще тянут лямку за всех — и успешно. Это и остальное — в плейлисте.