Мы все не можем перестать слушать «Человеко-часы» группы «Дайте танк (!)», идеальный рок-альбом на русском для 2020 года. Чтобы получше понять творческий метод лидера коллектива Дмитрия Мозжухина, мы попросили его выбрать песни, которые оказали на него большое влияние.

Этот плейлист посвящен голосам: нежным и грубым, тихим и громким. Именно через голос музыка обретает человеческий облик. Именно в голос мы влюбляемся. И чужие голоса помогают найти свой собственный. Плейлисты для Apple Music, «ВКонтакте» и Spotify — внизу статьи

Iggy & the Stooges «Gimme Danger» Дедушка Джим Остерберг воззвал к жизни не только мировую панк-культуру, но отчасти и группу «Дайте танк (!)» — из всех персонажей «Прошу, убей меня» ключевым музыкальным открытием стали именно The Stooges.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #chtotakoemuzikaictotakoepunk Публикация от Дайте танк (!) (@daitetank) 28 Май 2020 в 12:05 PDT Книга «Прошу, убей меня», которую Дмитрий Мозжухин в буквальном смысле зачитал до дыр

Nick Cave & The Bad Seeds «Lie Down Here (& Be My Girl)»

В минуты сомнений любому нужна путеводная звезда. Для меня это стройный дядя в сорочке, расстегнутой до пупка, и стриженный под каре. Sonic Youth «Reena»

Самый попсовый альбом пропагандистов гитарного шума стал саундтреком моего поступления в университет и прочно ассоциируется с железнодорожной станцией Выхино. Могла ли такое представить Ким Гордон (басистка Sonic Youth — Прим. ред.)? The Cure «All I Want»

На самом деле, здесь уместна любая песня The Cure. Интересно, сколько еще поколений российских музыкантов воспитает Роберт Смит? The Brian Jonestown Massacre «Drained»

К моему стыду, я познакомился с творчеством Антона Ньюкомба совсем недавно. Зато рассказываю о нем везде и всем. Девендра Банхарт «Inaniel»

Посещая Индию, мы называем Девендрами всех отдыхающих патлатых бородачей. Настоящий Девендра давно сменил имидж, но его просветленный образ из прошлого продолжает вдохновлять. The Verve «All in the mind»

Еще один худосочный мужчина — и мой идеал вокального тембра. Из‑за того, как Ричард Эшкрофт трясет головой в клипе, я начал отращивать волосы.

Подробности по теме Обратная сторона: The Verve и Ричард Эшкрофт Обратная сторона: The Verve и Ричард Эшкрофт

Джон Фрушанте «Wind up Space»

Легендарный сольный альбом вольного гитариста Red Hot Chili Peppers с говорящим названием «To Record Only Water for Ten Days» считается предвестником расцвета лоу-фая. Хотя для российского уха он даже сейчас звучит слишком качественно. Findlay «Waste My Time»

Несмотря на обилие хитов, превосходный саунд и прочие атрибуты поп-дивы, красотка Findlay почему‑то до сих пор не на слуху. Главный генератор мурашек — живая акустическая версия «Forgotten Pleasures». Babyshambles «There She Goes»

За мой подростковый романтизм отвечал взбалмошный англичанин Питер Доэрти. Как‑то в Лондоне мы пытались найти знаменитую стену из клипа «Up the Bracket» его предыдущей группы The Libertines, но местные жители оказались не в курсе. The Monsters «Play With Fire»

Для плавного перехода я выбрал мелодичный кавер на The Rolling Stones. Будьте бдительны: предводитель «монстров» Reverend Beat-Man — дверь, через которую я вошел в «гараж». В тот день черепа вдруг стали казаться крутыми, а жанр психобилли — модным. Самое смешное, что «преподобный» — швейцарец. (Вот еще пример энергетики) Bonaparte «Halfway House»

Обычно я нахваливаю Bonaparte за головокружительные концертные шоу, но здесь хочу вернуться к теме плейлиста и обратить внимание на голос. Желаю всем найти свою неподражаемую интонацию, как это сделал Тобиас Юндт. Iceage «Pain Killer»

Датские модники поселились в моем плеере задолго до их выступления на фестивале «Боль». Зато после концерта возникла эта хмельная фотография с Элиасом Ренненфельтом.

The Growlers «Monotonia»

Идеальное видео с песней, по мнению Дмитрия. Трек начинается с 03:31

Это была любовь с первой ноты. Скрипучие напевы Брукса Нильсена тонизируют и умиротворяют, подобно шуму океана. Пожалуй, оказание такого эффекта на слушателя — вершина исполнительской миссии. Alabama Shakes «Gimme All Your Love»

Наш плейлист обрел кольцевую композицию благодаря слову «Gimme», а о последней группе я узнал благодаря нашему бас-гитаристу Сергею Викторовичу. Без стеснения скажу, что под эту песню я могу всплакнуть. Даже сейчас, добавляя в список, прослезился. Понравилась подборка? Слушайте ее там, где вам удобнее